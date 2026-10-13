Huy động 777.600 tỷ đồng xây siêu sân bay lớn gấp 10 lần Nội Bài, công suất 185 triệu khách/năm, tạo ra 103.000 việc làm

Sân bay quốc tế King Salman tại Saudi Arabia được quy hoạch trên diện tích khoảng 57 km², tương đương 5.700 ha, với mục tiêu đưa Riyadh trở thành trung tâm hàng không và logistics quốc tế.

Để hình dung quy mô, diện tích quy hoạch của siêu sân bay này gấp khoảng 10,5 lần diện tích 544 ha hiện có của sân bay Nội Bài ở Việt Nam. Tuy nhiên, đây là phép so sánh giữa diện tích quy hoạch của King Salman và diện tích hiện có của Nội Bài, không phải diện tích hai sân bay đã hoàn thành xây dựng.

Theo Construction Briefing, tổng mức đầu tư của dự án King Salman được nhiều nguồn ước tính khoảng 112,5 tỷ riyal Saudi Arabia, tương đương 30 tỷ USD (khoảng 777.600 tỷ đồng). Đây là mức vốn ước tính cho chương trình phát triển tổng thể, không phải chi phí đã giải ngân.

Điểm nổi bật của King Salman không chỉ nằm ở diện tích. Theo quy hoạch, sân bay sẽ có 6 đường băng song song, nhiều nhà ga hành khách, khu logistics cùng các tổ hợp thương mại, dịch vụ và bất động sản.

Dự án được phát triển trên nền sân bay quốc tế King Khalid hiện hữu, thay vì xây dựng hoàn toàn trên một khu đất mới. Đây là một phần trong chiến lược Tầm nhìn 2030 của Saudi Arabia nhằm đa dạng hóa nền kinh tế, giảm phụ thuộc vào dầu mỏ.

Đáng chú ý, dự án đã bước sang giai đoạn triển khai hạ tầng đường băng. Theo Construction Briefing, công tác xây dựng đường băng thứ ba được khởi động vào cuối năm 2025, do hai nhà thầu FCC Construcción và Al-Mabani General Contractors thực hiện.

Đường băng này dài 4.200 m, được thiết kế phù hợp với điều kiện gió tại Riyadh và kết nối với hệ thống đường lăn phục vụ hoạt động cất, hạ cánh.

Sau khi đưa vào vận hành, đường băng mới được kỳ vọng nâng năng lực khai thác của sân bay từ 65 lên 85 lượt cất - hạ cánh mỗi giờ, tương đương mức tăng khoảng 31%.

Theo thông tin trên website chính thức của dự án, trong tổng diện tích 57 km², khoảng 45 km² dành cho hạ tầng sân bay và 12 km² được quy hoạch phát triển bất động sản, thương mại, dịch vụ và các tiện ích liên quan.

Đến năm 2030, King Salman đặt mục tiêu đạt công suất 100 triệu lượt hành khách và khoảng 2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Xa hơn, sân bay hướng tới khả năng phục vụ 185 triệu lượt khách và xử lý 3,5 triệu tấn hàng hóa vào năm 2050.

Không chỉ phục vụ hoạt động hàng không, dự án còn được định hướng phát triển thành một khu đô thị sân bay, kết hợp giao thông, logistics, khách sạn, thương mại và giải trí.

Theo Saudipedia, công trình được kỳ vọng đóng góp khoảng 27 tỷ riyal, tương đương 7,2 tỷ USD, mỗi năm vào GDP phi dầu mỏ của Saudi Arabia, đồng thời tạo ra khoảng 103.000 việc làm trực tiếp và gián tiếp.

Về thiết kế và thi công, Saudi Arabia đã lựa chọn nhiều doanh nghiệp quốc tế tham gia. Foster + Partners phụ trách quy hoạch kiến trúc tổng thể, Jacobs đảm nhiệm tư vấn thiết kế chi tiết và hệ thống đường băng, trong khi Mace tham gia quản lý triển khai dự án. Công ty Nera của Saudi Arabia chịu trách nhiệm thiết kế không phận và tối ưu hoạt động điều hành bay.

Bên cạnh quy mô khổng lồ, sân bay còn hướng tới tiêu chuẩn công trình xanh LEED Platinum, với các giải pháp sử dụng năng lượng tái tạo và giảm phát thải carbon.

Theo Mace, các hạng mục được lên kế hoạch hoàn thành theo từng giai đoạn nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại trong thời gian Riyadh đăng cai Triển lãm Thế giới Expo 2030 và Saudi Arabia tổ chức World Cup 2034.

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