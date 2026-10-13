EU che giấu sự thật việc mua nguồn năng lượng trị giá 320 tỷ USD từ Nga
Một quan chức ngoại giao Nga mới đây cho biết, Liên minh châu Âu (EU) đang che giấu sự thật họ đã mua hơn 320 tỷ USD nguồn năng lượng từ Nga.
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"EU đã trả hơn 320 tỷ USD cho Nga để mua năng lượng ngay từ khi cuộc xung đột Ukraine bắt đầu! EU và các phương tiện truyền thông chính thống phương Tây đang che giấu sự thật này.
Họ lại còn cả gan chỉ trích thỏa thuận dầu diesel giữa Mỹ và Nga, một thỏa thuận có lợi cho nông dân, người tiêu dùng Mỹ, thị trường năng lượng và toàn thế giới.
Sự thật là điều quan trọng", đặc phái viên của Tổng thống Nga về đầu tư và hợp tác kinh tế với nước ngoài, kiêm Giám đốc điều hành Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF), Kirill Dmitriev viết trên X hôm 12/10.
Ông Dmitriev đã đính kèm một đoạn trích từ cuộc phỏng vấn của Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak với chương trình truyền hình Vesti, trong đó ông nói, kể từ năm 2022, châu Âu đã mua các nguồn năng lượng từ Nga trị giá 320,7 tỷ USD.
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