Phát hiện cặp vợ chồng lớn tuổi bỏ ra 1,3 tỷ đồng đầu tư, hơn 30 năm sau sở hữu gần 21.000 tỷ đồng mà gần như không làm gì

Năm 1961, Donald và Mildred Othmer, 2 người bạn lâu năm của Warren Buffett tại Omaha (Mỹ), đã góp tổng cộng 50.000 USD vào quỹ đầu tư do Buffett quản lý, mỗi người đầu tư 25.000 USD. Theo tỷ giá hiện nay, khoản vốn ban đầu này tương đương khoảng 1,3 tỷ đồng.

Donald Othmer là một nhà khoa học nổi tiếng trong lĩnh vực kỹ thuật hóa học. Ông bắt đầu giảng dạy tại Học viện Bách khoa Brooklyn từ năm 1932, sau đó trở thành trưởng khoa, giáo sư danh dự và đồng biên tập bộ Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology. Ông cũng từng làm việc cho Eastman Kodak và sở hữu hơn 40 bằng sáng chế.

Donald Othmer.

Trong khi đó, Mildred Othmer từng là giáo viên và làm công việc thu mua cho cửa hàng thời trang của gia đình ở Omaha. Hai vợ chồng không có con và được những người quen nhận xét là sống giản dị, kín tiếng, hiếm khi nói về tài sản dù sở hữu khối tài sản rất lớn.

Khi quỹ đầu tư của Buffett giải thể vào năm 1970, vợ chồng Othmer nhận khoảng 14.500 cổ phiếu Berkshire Hathaway với giá trị khoảng 42 USD/cổ phiếu. Tổng giá trị số cổ phiếu lúc đó đạt khoảng 609.000 USD (gần 16 tỷ đồng).

Tuy nhiên, giá trị thực sự của khoản đầu tư chỉ bộc lộ trong nhiều năm sau. Khi Donald Othmer qua đời vào tháng 11/1995 ở tuổi 91, cổ phiếu Berkshire Hathaway đã tăng lên gần 30.000 USD/cổ phiếu. Phần cổ phiếu của ông khi đó được định giá khoảng 210 triệu USD (5.460 tỷ đồng).

Đến tháng 7/1998, giá cổ phiếu Berkshire tiếp tục leo lên khoảng 77.000 USD. Mildred khi ấy vẫn nắm giữ khoảng 7.500 cổ phiếu với giá trị khoảng 578 triệu USD (15.000 tỷ đồng). Tổng giá trị tài sản của hai vợ chồng được nhiều nguồn ước tính đạt từ 780-800 triệu USD (khoảng 20.300-20.800 tỷ đồng).

Năm 1998, Warren Buffett từng chia sẻ với The New York Times về "thành tích" này rằng vợ chồng Othmer "chỉ đơn giản là tiếp tục nắm giữ". Theo ông, khoản đầu tư khổng lồ ấy chưa bao giờ làm thay đổi lối sống của họ.

Buffett cũng cho biết nếu số tiền ban đầu được đầu tư vào một danh mục cổ phiếu đại diện cho toàn thị trường trong cùng giai đoạn, giá trị cuối cùng chỉ đạt khoảng 50-100 triệu USD, thấp hơn rất nhiều so với khoản đầu tư vào Berkshire Hathaway.

Điều đáng chú ý là gần như toàn bộ khối tài sản khổng lồ này sau đó được dành cho hoạt động từ thiện.

Theo nhiều tài liệu, hàng trăm triệu USD đã được quyên tặng cho các trường đại học, bệnh viện và tổ chức nghiên cứu. Trong đó, Đại học Nebraska-Lincoln nhận khoảng 140 triệu USD (hơn 3.640 tỷ đồng), Quỹ Chemical Heritage Foundation nhận 125 triệu USD (khoảng 3.250 tỷ đồng), trong khi nhiều tổ chức giáo dục và lịch sử khác cũng nhận các khoản tài trợ trị giá hàng chục triệu USD.

Di chúc của hai vợ chồng còn dành 135 triệu USD (hơn 3.510 tỷ đồng) để lập quỹ vĩnh viễn cho Bệnh viện Long Island College Hospital. Tuy nhiên, do bệnh viện nhiều lần phải sử dụng cả tiền gốc để duy trì hoạt động trước khi đóng cửa, phần lớn khoản tài trợ này cuối cùng cũng không còn.

Hiện tại, cổ phiếu Berkshire Hathaway loại A giao dịch quanh mức 773.717 USD/cổ phiếu, cao gấp khoảng 10 lần so với năm 1998. Sau khi Warren Buffett chuyển giao vai trò lãnh đạo cho Greg Abel, giới đầu tư đang dõi theo liệu Berkshire Hathaway có thể tiếp tục duy trì hành trình tăng trưởng kéo dài hơn nửa thế kỷ như dưới thời "nhà hiền triết xứ Omaha" hay không.

Theo Yahoo Finance