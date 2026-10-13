Campuchia phát hành tiền mới: Rộ tin 'cạn ngân khố' - Ông Hun Sen đưa ra con số đáng chú ý

Tờ Khmer Times (Campuchia) đưa tin, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen mới đây đã bác bỏ những cáo buộc về tình trạng thiếu hụt ngân sách nhà nước, cho biết Kho bạc Nhà nước Campuchia hiện đang nắm giữ khoảng 2,5 tỷ USD tiền mặt, được hỗ trợ bởi hơn 5 tỷ USD tổng thu ngân sách trong 9 tháng đầu năm nay, trong khi chi phí lương hàng tháng của chính phủ nước này chỉ khoảng 230 triệu USD.

Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen. Ảnh: AFP

Vào ngày 7/10, trên tài khoản Facebook cá nhân, ông Hun Sen viết rằng ông không cần tranh cãi với những đối tượng đang sống ở nước ngoài, mô tả họ là "những kẻ phá hoại quốc gia [Campuchia]". "Nhưng nếu tôi không giải thích vấn đề, người dân [Campuchia] có thể cảm thấy hoang mang", ông nói.

Ông Hun Sen nhớ lại rằng khi bản thân còn là Thủ tướng Campuchia, mỗi khi chính phủ nước này in tiền giấy mới và đưa vào lưu thông, luôn có những người chỉ trích cho rằng nhà nước đã hết tiền.

Chủ tịch Thượng viện Campuchia nói: "Tôi chỉ muốn nói với mọi người rằng số tiền mặt trong ngân khố không dưới 2,5 tỷ USD, trong khi chi phí lương hàng tháng chỉ là 230 triệu USD."

Ông giải thích rằng tình hình tài chính của Chính phủ Campuchia vẫn vững mạnh, thu ngân sách hàng tháng vượt quá chi phí, cho phép chính phủ nước này trang trải chi tiêu trong khi vẫn duy trì được dự trữ tiền mặt trong ngân khố.

"Tổng thu ngân sách trong 9 tháng đầu năm đạt hơn 5 tỷ USD, trung bình từ 500 triệu đến 600 triệu USD mỗi tháng, con số này quá đủ để trang trải chi phí đồng thời duy trì dự trữ tiền mặt trong ngân khố không dưới 2,5 tỷ USD", ông cho biết.

Theo Khmer Times, phát ngôn này của ông Hun Sen được đưa ra sau những cáo buộc mới cho rằng Chính phủ Campuchia đang cạn kiệt tiền, sau đợt phát hành mới các tờ tiền mệnh giá 50.000 riel (tương đương khoảng 319.000 VND) và 100.000 riel (khoảng 638.000 VND) gần đây - động thái mà một số đối tượng đã lợi dụng để làm dấy lên những đồn đoán về tình hình tài chính của chính phủ nước này.

Trong khi đó, Campuchia đang phải đối mặt với áp lực tài chính từ cuộc tranh chấp biên giới với Thái Lan, làm chậm dòng chảy thương mại, và từ những cú sốc bên ngoài đẩy giá nhiên liệu lên cao.

Chính phủ Campuchia cũng đang phân bổ kinh phí cho hạ tầng nhà ở và các nhu cầu khác cho những người phải di dời khỏi nơi ở cũ, đồng thời tăng cường nỗ lực chống lại các hoạt động lừa đảo trực tuyến, tạo cơ hội cho những đối tượng chỉ trích đặt câu hỏi về tình hình tài chính của chính phủ nước này.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet. Ảnh: STPM

Trước đó, vào ngày 1/10, Thủ tướng Campuchia Hun Manet cũng từng bác bỏ những cáo buộc tương tự. Ông làm rõ rằng các tờ tiền mệnh giá 50.000 riel và 100.000 riel mới được phát hành nhằm phục vụ hai mục tiêu chính.

Đầu tiên, ông Hun Manet cho biết việc phát hành các tờ tiền mới nhằm mục đích nâng cao tính thẩm mỹ và, quan trọng hơn, tăng cường an ninh chống làm giả bằng cách tích hợp công nghệ mới khiến những tờ tiền khó bị sao chép hơn.

Thứ hai, ông cho biết các tờ tiền mới được phát hành để thay thế các tờ tiền cũ. Ngân hàng Quốc gia Campuchia (NBC) đã thu gom và tiêu hủy các tờ tiền cũ nát, đồng thời phát hành các tờ tiền mới có cùng mệnh giá để thay thế.

Thủ tướng Campuchia cũng nhấn mạnh rằng, vào tháng 5, NBC đã tiêu hủy khoảng 72,6 triệu USD tiền giấy, tiếp theo là 118,9 triệu USD vào tháng 8, và gần 93 triệu USD chỉ riêng trong tháng 9.

Ông Hun Manet cho biết thêm, tính từ tháng 5 đến tháng 9 năm nay, tổng số tiền giấy của Campuchia được thu gom để tiêu hủy đã lên tới 435 triệu tờ.

Ông giải thích rằng các tờ tiền cũ phải được tiêu hủy và thay thế bằng tiền mới, đồng thời duy trì tổng số lượng để đảm bảo không có dư thừa cũng như không thiếu hụt.

"Vấn đề này [những cáo buộc về tình trạng thiếu hụt ngân sách nhà nước Campuchia] không thể bị xem nhẹ, vì nó có thể gây hoang mang cho công chúng", ông Hun Manet nói, nhấn mạnh rằng khi nền kinh tế toàn cầu bất ổn, người dân có thể tin vào những tin đồn như vậy và thực sự rút tiền khỏi ngân hàng.