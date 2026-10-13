Cắt cánh máy bay Boeing 777 thật thả xuống biển để tìm xác MH370, các nhà khoa học thu về kết quả

Trong nỗ lực giải mã bí ẩn MH370, các nhà khoa học Australia đã thực hiện một thử nghiệm đặc biệt: sử dụng bộ phận cánh thật của máy bay Boeing 777 để kiểm tra cách mảnh vỡ di chuyển trên biển. Kết quả cho thấy bộ phận này trôi khác đáng kể so với những mô hình mô phỏng được sử dụng trước đó, cung cấp thêm dữ liệu phục vụ việc tìm kiếm chiếc máy bay mất tích.

Theo Cục An toàn Giao thông Australia (ATSB), nghiên cứu do Tổ chức Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp Khối Thịnh vượng chung Australia (CSIRO) thực hiện, nhằm nâng cao độ chính xác của các mô hình dự đoán hành trình trôi dạt của mảnh vỡ máy bay trên đại dương.

Trước đó, các nhà khoa học chủ yếu sử dụng những bản sao làm từ gỗ và thép, được thiết kế để có hình dáng và đặc tính nổi tương tự các bộ phận máy bay được tìm thấy. Tuy nhiên, những mô hình này có thể không phản ánh đầy đủ cách một mảnh vỡ thực tế tương tác với gió, sóng và dòng hải lưu.

Bộ phận cánh thật trôi khác mô hình mô phỏng

Để khắc phục hạn chế trên, nhóm nghiên cứu đã sử dụng một cánh tà trước thật của Boeing 777, sau đó cắt chỉnh bộ phận này để gần giống với mảnh vỡ liên quan đến MH370 được tìm thấy trên đảo Réunion, thuộc Ấn Độ Dương, vào tháng 7.2015.

Bộ phận này được kiểm tra độ nổi trong bể thử nghiệm trước khi đưa ra vùng biển gần Hobart, Australia, để theo dõi quá trình trôi dạt trong điều kiện thực tế.

Kết quả cho thấy bộ phận cánh thật trôi lệch khoảng 20 độ về bên trái so với hướng gió và di chuyển nhanh hơn những bản sao từng được thử nghiệm.

Sự khác biệt này có ý nghĩa quan trọng đối với việc mô phỏng hành trình của mảnh vỡ. Nếu chỉ dựa vào các mô hình chưa phản ánh chính xác đặc tính của bộ phận máy bay thật, các nhà khoa học có thể tính toán sai vị trí mà mảnh vỡ sẽ dạt tới sau thời gian dài trôi trên biển.

Dữ liệu thu được từ thử nghiệm giúp nhóm nghiên cứu điều chỉnh mô hình, từ đó ước tính sát thực tế hơn ảnh hưởng của gió, sóng và dòng hải lưu đối với các mảnh vỡ có thể đã trôi hàng nghìn kilômét kể từ khi MH370 biến mất.

Thêm dữ liệu

Theo CSIRO, việc mảnh cánh tà liên quan đến MH370 dạt tới đảo Réunion phù hợp với các tính toán về hành trình trôi dạt trên Ấn Độ Dương. Kết quả thử nghiệm mới giúp củng cố cơ sở khoa học cho những mô hình được sử dụng để phân tích vị trí xuất phát của mảnh vỡ.

Tuy nhiên, nghiên cứu chưa làm thay đổi khu vực được đánh giá có khả năng cao nhất chứa xác máy bay. Giá trị chính của thử nghiệm nằm ở việc cải thiện độ tin cậy của mô hình trôi dạt, giúp các nhà khoa học thu hẹp những bất định khi tái dựng hành trình cuối cùng của MH370.

Việc tìm kiếm máy bay mất tích là bài toán phức tạp, bởi các nhà điều tra phải kết hợp nhiều nguồn dữ liệu, từ radar, thông tin vệ tinh đến các phân tích hải dương học. Những mảnh vỡ trôi dạt có thể cung cấp manh mối về khu vực máy bay rơi, nhưng không đủ để xác định chính xác vị trí xác máy bay dưới đáy biển.

MH370 mất tích ngày 8.3.2014 khi đang thực hiện chuyến bay từ Kuala Lumpur, Malaysia, đến Bắc Kinh, Trung Quốc, với 239 người trên khoang. Sau khi biến mất khỏi hệ thống theo dõi thông thường, máy bay được cho là đã bay lệch khỏi lộ trình dự kiến và đi về phía nam Ấn Độ Dương.

Một số mảnh vỡ được tìm thấy tại các khu vực phía tây Ấn Độ Dương trong những năm sau đó, trong đó có mảnh cánh tà dạt vào đảo Réunion. Tuy vậy, phần xác chính của chiếc Boeing 777 vẫn chưa được xác định.

Thử nghiệm với bộ phận cánh thật không đưa các nhà khoa học ngay tới vị trí MH370, nhưng giúp hoàn thiện một mắt xích quan trọng trong quá trình điều tra: hiểu chính xác hơn cách các mảnh vỡ di chuyển trên đại dương để lần ngược về nơi chiếc máy bay có thể đã rơi.