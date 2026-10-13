Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tiền điện lên tới gần 5 triệu đồng mỗi tháng, nạn trộm cắp điện và khí đốt tại một quốc gia châu Âu tăng mạnh lên hơn 21.300 vụ

| | Tài chính quốc tế

Tiền điện lên tới gần 5 triệu đồng mỗi tháng, nạn trộm cắp điện và khí đốt tại một quốc gia châu Âu tăng mạnh lên hơn 21.300 vụ

Ngày càng nhiều hộ gia đình tại quốc gia này trộm cắp điện trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng tăng.

Theo phân tích của Stay Energy Safe, một tổ chức do Crimestoppers điều hành, số vụ trộm khí đốt và điện được các nhà cung cấp năng lượng xác nhận đã tăng từ 17.422 vụ trong năm 2021-2022 lên 21.354 vụ trong năm 2025-2026.

Tình trạng này gia tăng mạnh nhất là ở các doanh nghiệp, nơi số vụ trộm cắp đã tăng hơn gấp 3 lần trong 5 năm, từ 996 vụ vào năm 2021-2022 lên 3.747 vụ vào năm 2025-2026.

Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh hóa đơn tiền điện trung bình của một hộ gia đình ở Anh đã tăng 25% trong 5 năm qua, từ 1.331 bảng Anh vào năm 2021 lên 1.664 bảng Anh (57 triệu VNĐ) vào năm 2026, tương đương hóa đơn tiền điện mỗi tháng của 1 hộ gia đình Anh là 138,7 bảng (4,75 triệu VNĐ)

Hơn 6/10 người được khảo sát trong chương trình Stay Energy Safe cho biết họ dễ dàng hiểu lý do tại sao các hộ gia đình lại ăn cắp điện khi đối mặt với hóa đơn ngày càng tăng.

Dữ liệu cho thấy điện và khí đốt có khả năng bị đánh cắp cao nhất ở miền bắc nước Anh, nơi các thành phố như Liverpool, Leeds, Sheffield, Bradford và Doncaster chiếm ưu thế trong "top 10", sau London.

Người ta ước tính rằng nạn trộm cắp điện gia tăng có thể gây thiệt hại cho ngành công nghiệp hơn 1 tỷ bảng Anh mỗi năm, làm tăng hóa đơn tiền điện của người tiêu dùng, đồng thời gây nguy hiểm cho cộng đồng do người dân can thiệp vào nguồn cung cấp điện và đồng hồ đo điện.

Người phát ngôn của Stay Energy Safe cho biết: "Số liệu mới nhất từ ngành công nghiệp xác nhận rằng hơn 100.000 vụ trộm cắp năng lượng đã được xác nhận trong vòng 5 năm là một lời cảnh báo nghiêm khắc rằng đây không phải là hành vi phạm tội không gây hại cho ai cả".

"Việc can thiệp vào đồng hồ điện có thể gây ra hỏa hoạn, nổ và điện giật, trong khi hành vi trộm cắp điện có thể là một phần của tội phạm có tổ chức nghiêm trọng. Điều này cũng làm tăng chi phí cho các hộ gia đình và doanh nghiệp khác, có nghĩa là cuối cùng tất cả chúng ta đều phải trả giá".

Theo Telegraph

Y Vân

Việt Nam hàng ngày

Từ Khóa:
Anh, điện

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Huy động 777.600 tỷ đồng xây siêu sân bay lớn gấp 10 lần Nội Bài, công suất 185 triệu khách/năm, tạo ra 103.000 việc làm

Huy động 777.600 tỷ đồng xây siêu sân bay lớn gấp 10 lần Nội Bài, công suất 185 triệu khách/năm, tạo ra 103.000 việc làm Nổi bật

Cắt cánh máy bay Boeing 777 thật thả xuống biển để tìm xác MH370, các nhà khoa học thu về kết quả

Cắt cánh máy bay Boeing 777 thật thả xuống biển để tìm xác MH370, các nhà khoa học thu về kết quả Nổi bật

Houthi là ai, vì sao lực lượng từ Yemen có thể đe dọa Ả Rập Xê Út?

Houthi là ai, vì sao lực lượng từ Yemen có thể đe dọa Ả Rập Xê Út?

14:46 , 13/10/2026
Nam danh hài nổi tiếng một thời giờ phải rời sân khấu, đi bán chuối cũng nợ nần, giờ phải dậy từ 2h30' sáng bán đồ gia dụng

Nam danh hài nổi tiếng một thời giờ phải rời sân khấu, đi bán chuối cũng nợ nần, giờ phải dậy từ 2h30' sáng bán đồ gia dụng

13:57 , 13/10/2026
EU che giấu sự thật việc mua nguồn năng lượng trị giá 320 tỷ USD từ Nga

EU che giấu sự thật việc mua nguồn năng lượng trị giá 320 tỷ USD từ Nga

13:15 , 13/10/2026
Campuchia phát hành tiền mới: Rộ tin 'cạn ngân khố' - Ông Hun Sen đưa ra con số đáng chú ý

Campuchia phát hành tiền mới: Rộ tin 'cạn ngân khố' - Ông Hun Sen đưa ra con số đáng chú ý

12:52 , 13/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên