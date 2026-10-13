Kỹ sư Nga phát minh loại cơ khí có thể chấm dứt "điểm nghẽn" kinh điển của người vận hành máy móc

Kỹ sư thiết kế David Epp đến từ vùng Omsk (tây nam Siberia, Nga) vừa trình làng một thiết kế máy san gạt bán rơ-moóc hoàn toàn mới. Phát minh đã được Cục Sở hữu trí tuệ Liên bang Nga cấp bằng sáng chế.

Điểm đột phá lớn nhất của sáng chế thuộc lĩnh vực cơ khí này nằm ở khả năng: Lưỡi gạt có thể dịch chuyển sang ngang lên tới 1,5 mét ngay trong lúc xe đang vận hành, và người điều khiển chỉ việc ngồi yên trong cabin máy kéo để thao tác.

David Epp đã giải quyết dứt điểm "điểm nghẽn" kinh điển của người vận hành máy móc. Trước đây, mỗi lần muốn mở rộng phạm vi san gạt hay đưa lưỡi gạt sang bên, tài xế bắt buộc phải dừng xe, leo xuống và dịch chuyển vị trí lưỡi gạt bằng tay trên tấm giá đỡ vô cùng vất vả.

Ảnh minh họa do AI thực hiện.

Công nghệ hiện đại vượt địa hình

Kỹ sư David Epp thiết kế một khung gầm bốn bánh. Thân xe được nối với khung sau thông qua một bản lề thẳng đứng và hai xi lanh thủy lực lái. Các giá đỡ bánh xe cân bằng, cùng với các khớp khung có khớp nối, giúp bù đắp cho địa hình không bằng phẳng.

Nguồn ảnh: David Epp

Nguồn ảnh: David Epp

Cơ cấu treo cân bằng kết hợp cùng khung khớp nối giúp máy dễ dàng "nuốt trọn" mọi gồ ghề của mặt đất, giữ cho lưỡi san gạt vận hành ổn định.

Máy có thể hoạt động ở tốc độ tương đối cao, mỗi lượt đi có thể nạo bớt tới 30 cm đất - một con số rất ấn tượng, đặc biệt là với các loại đất nặng, cứng.

Nhờ kích thước tổng thể gọn gàng, máy đạt độ linh hoạt cao. Mọi thao tác điều khiển các xi-lanh thủy lực đều thực hiện trực tiếp từ cabin.

Thiết bị yêu cầu máy kéo đi kèm thuộc lớp kéo từ 3 trở lên, trang bị ít nhất 4 cặp đầu ra thủy lực.

Ý nghĩa của phát minh máy san gạt

Phát minh này không chỉ là một cải tiến cơ khí đơn thuần, mà mang lại tầm ảnh hưởng lớn đối với công tác cải tạo đất (thủy lợi) và làm nông quy mô lớn.

Đối với nước Nga

Tối ưu hóa năng suất làm việc: Nga sở hữu diện tích đất nông nghiệp và lâm nghiệp trải dài mênh mông, nhiều khu vực đất sét cứng/đất nặng rất khó canh tác. Việc nạo tới 30cm đất trong một lần đi cùng khả năng chỉnh lưỡi gạt linh hoạt giúp rút ngắn đáng kể thời gian san phẳng đồng ruộng, làm đường nội đồng hay đào rãnh thoát nước.

Tăng mức độ an toàn & sức lao động: Người điều khiển máy móc không còn phải trèo ra trèo vào cabin giữa thời tiết khắc nghiệt (như mùa đông băng giá hay mùa hè oi nóng của vùng Siberia) chỉ để chỉnh lưỡi gạt thủ công.

Chủ động công nghệ (thay thế nhập khẩu): Giải pháp này giúp các trang trại và doanh nghiệp hạ tầng Nga có thêm lựa chọn máy móc nội địa tối tân, giảm phụ thuộc vào các thiết bị nhập khẩu đắt đỏ từ phương Tây.

Đối với ngành nông nghiệp thế giới

Tăng tốc độ làm đất quy mô lớn: Trong làm nông hiện đại, độ phẳng của cánh đồng quyết định đến hiệu quả tưới tiêu và thoát nước. Khả năng điều khiển lưỡi gạt lệch tới 1,5m ngay khi đang chạy giúp máy dễ dàng xử lý các mép bờ bờ, rãnh biên mà không làm lật hay sạt lở bờ rào.

Tiết kiệm nhiên liệu & giảm phát thải: Mọi thao tác được thực hiện liên tục không cần dừng máy giúp giảm thời gian chạy không tải của máy kéo, từ đó tiết kiệm lượng nhiên liệu đáng kể và tăng tuổi thọ động cơ.

Gợi ý thiết kế mới cho máy móc hạng nặng: Sự kết hợp giữa cơ cấu treo cân bằng 4 bánh, khớp xoay thủy lực và khả năng trượt ngang lưỡi gạt biến chiếc máy san này thành một hình mẫu hiệu quả cho các nhà sản xuất máy nông nghiệp/xây dựng toàn cầu học hỏi.

Tham khảo: FT