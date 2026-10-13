Nga báo tin vui cho toàn thế giới

Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết nước này có khả năng khôi phục lượng dầu diesel xuất khẩu lên mức 3 tấn - 3,5 triệu tấn mỗi tháng vào cuối năm nay, qua đó đưa nguồn cung trở lại mức trước khủng hoảng.

Trong cuộc phỏng vấn với chương trình thời sự Vesti, ông Novak khẳng định Nga vẫn còn dư địa để tăng lượng dầu diesel cung ứng ra thị trường quốc tế.

"Chúng tôi có khả năng tăng xuất khẩu dầu diesel. Như đã đề cập trước đó, đến cuối năm nay, Nga có thể đạt mức cung ứng 3,5 triệu tấn mỗi tháng cho thị trường toàn cầu, tương đương giai đoạn trước khủng hoảng", ông Novak nói.

Theo Phó Thủ tướng Nga, việc gia tăng nguồn cung không chỉ giúp nước này khôi phục hoạt động xuất khẩu mà còn góp phần cải thiện cán cân cung cầu nhiên liệu trên thế giới.

Ông Novak cho biết tác động của lượng dầu diesel bổ sung từ Nga đã bắt đầu thể hiện trên thị trường, đặc biệt thông qua diễn biến giá.

"Lượng cung bổ sung từ Nga sẽ giúp gia tăng nguồn hàng trên thị trường toàn cầu và góp phần cân bằng một phần cung cầu. Chúng tôi đã nhận thấy tác động này khi giá dầu diesel thế giới điều chỉnh giảm khoảng 5-6%", ông cho biết.

Nếu đạt mức 3,5 triệu tấn mỗi tháng, lượng dầu diesel Nga cung ứng ra thị trường quốc tế có thể tương đương khoảng 42 triệu tấn mỗi năm nếu duy trì liên tục trong 12 tháng. Tuy nhiên, đây chỉ là mức quy đổi để hình dung quy mô, không phải dự báo xuất khẩu cả năm 2026.

Phát biểu của ông Novak được đưa ra trong bối cảnh thị trường nhiên liệu toàn cầu tiếp tục theo dõi khả năng phục hồi nguồn cung và diễn biến giá các sản phẩm dầu mỏ.

Việc Nga tăng xuất khẩu diesel có thể góp phần giảm áp lực thiếu hụt nguồn cung. Tuy nhiên, mức độ tác động đến giá nhiên liệu thế giới còn phụ thuộc vào nhu cầu tiêu thụ và lượng cung từ các quốc gia xuất khẩu khác.

Theo TASS