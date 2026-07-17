Chất thải dầu mỏ "lột xác" ngoạn mục nhờ các kỹ sư Nga: Hóa giải "cơn ác mộng" của ngành năng lượng

Hãng thông tấn TASS đưa tin ngày 15/7, Nga vừa tìm ra một phương pháp mới, thân thiện với môi trường để xử lý chất thải dầu mỏ, vốn cực kỳ khó phân hủy và tàn phá môi trường nghiêm trọng.

Các kỹ sư và nhà nghiên cứu đến từ Đại học Bách khoa Tomsk (TPU) đã trộn chất thải dầu mỏ cùng với khí hydrat (băng dễ cháy) rồi đốt cháy.

Nhờ hơi nước trong khí này, ngọn lửa "sạch" hơn hẳn: ít khói độc, lại còn sinh ra nước sạch và nhiệt sưởi ấm miễn phí.

Ảnh minh họa do AI thực hiện.

Phương pháp này ví như "một mũi tên trúng 3 đích" - vừa giúp khử độc các chất thải nguy hại từ quá trình khai thác và chế biến dầu, vừa giảm khí thải ô nhiễm, lại còn tạo ra nước sạch cùng nhiệt năng có thể dùng để sưởi ấm, theo thông báo của bộ phận báo chí Bộ Giáo dục và Khoa học Nga gửi cho TASS.

Vấn đề cũ:

Trong quá trình khai thác, chế biến và vận chuyển dầu mỏ, luôn phát sinh chất thải chứa hydrocarbon, kim loại nặng và các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi.

Hiện nay người ta thường đốt, đông cứng, oxy hóa hoặc dùng vi khuẩn để phân hủy chúng, nhưng các phương pháp này đều tốn kém, cần thiết bị chuyên dụng và không phải lúc nào cũng an toàn.

Giải pháp mới:

Các nhà khoa học tại Đại học Bách khoa Tomsk đã xây dựng một mô hình toán học và một hệ thống thực nghiệm để đốt chất thải chứa dầu cùng với khí hydrat. Hệ thống này tính toán kỹ độ ổn định, nhiệt độ, góc ngọn lửa, cùng kích thước hạt được đưa vào buồng đốt.

Hơi nước có sẵn trong thành phần của khí hydrat chính là "chìa khóa": Nó giúp làm giảm đáng kể khí thải độc hại - nồng độ oxit lưu huỳnh giảm 5%, khí CO giảm 11%, oxit nitơ giảm 15%.

Theo các nhà khoa học, so với các phương pháp khác, lượng khí thải oxit lưu huỳnh thấp hơn tới 8,5 lần, còn khí CO thấp hơn 7,8 lần. Sản phẩm phụ thu được là nước sạch, còn nhiệt lượng sinh ra có thể tận dụng để sưởi ấm - đặc biệt hữu ích ở các vùng sâu vùng xa và các mỏ dầu khí.

"Mô hình xử lý chất thải của chúng tôi có thể đồng thời tạo ra năng lượng nhiệt thân thiện với môi trường. Không cần thêm chi phí vận hành. Giải pháp này đặc biệt phù hợp với các khu vực hẻo lánh và các mỏ dầu khí, vì nó cho phép chu trình sản xuất khép kín hoàn toàn hiệu quả và tự cung tự cấp cho cộng đồng đó", ông Pavel Strizhak, Trưởng phòng Thí nghiệm Truyền nhiệt và Truyền khối của Đại học Bách khoa Tomsk, cho biết.

Nghiên cứu được tài trợ bởi một khoản trợ cấp từ Bộ Khoa học và Giáo dục Đại học Liên bang Nga. Kết quả được công bố trên tạp chí Thermochimica Acta.