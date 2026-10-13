Nóng: “Hung thần ống kính” Getty Images lên kế hoạch nộp đơn phá sản, gánh khoản nợ 2,1 tỷ USD

Theo Reuters, ngày 12/10, Getty Images thông báo sẽ triển khai quy trình tái cơ cấu nợ theo thủ tục Chapter 11 trong vài tuần tới. Công ty kỳ vọng quá trình này sẽ được hoàn tất vào cuối năm nay.

Động thái trên đánh dấu bước ngoặt lớn đối với doanh nghiệp chuyên cung cấp hình ảnh và video này, trong bối cảnh gánh nặng nợ vay gia tăng, cạnh tranh từ hình ảnh do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra ngày càng lớn và kế hoạch sáp nhập với đối thủ Shutterstock đổ vỡ.

Theo thỏa thuận tái cơ cấu, các đơn vị liên kết với gia đình Getty và Koch Equity Development sẽ nắm giữ 100% cổ phần công ty sau khi quá trình này hoàn tất. Các nhà đầu tư cũng cam kết rót tối đa 533 triệu USD vốn mới để hỗ trợ doanh nghiệp.

Trong khuôn khổ kế hoạch, những người nắm giữ trái phiếu không có tài sản bảo đảm của Getty đã đồng ý hủy bỏ 270 triệu USD trái phiếu. Trong khi đó, các bên cho vay có tài sản bảo đảm chấp thuận giảm chi phí lãi vay và kéo dài thời hạn đáo hạn các khoản nợ.

Getty cho biết hoạt động kinh doanh vẫn diễn ra bình thường trong quá trình tái cơ cấu. Các nhà cung cấp sẽ tiếp tục được thanh toán đầy đủ theo quy trình thông thường. Bên cạnh đó, khoản tài trợ lên tới 143 triệu USD từ Koch Equity Development sẽ hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện kế hoạch.

Trước đó, hồi tháng 8, Getty rút lại dự báo tài chính do đang rà soát các phương án huy động vốn chiến lược và biện pháp quản lý bảng cân đối kế toán. Công ty đồng thời thuê Guggenheim Securities làm đơn vị tư vấn cho quá trình này.

Theo số liệu Getty công bố, tổng nợ của doanh nghiệp vào ngày 30/6/2026 ở mức khoảng 2,1 tỷ USD. Trong khi đó, giá trị vốn hóa thị trường của công ty chỉ còn khoảng 20,74 triệu USD vào cuối phiên giao dịch ngày 9/10.

Cổ phiếu Getty đã mất khoảng 99% giá trị kể từ khi công ty quay trở lại thị trường chứng khoán năm 2022 thông qua thương vụ sáp nhập với một công ty mua lại có mục đích đặc biệt (SPAC). Thương vụ này từng định giá Getty ở mức khoảng 4,8 tỷ USD, sau 14 năm hoạt động dưới hình thức doanh nghiệp tư nhân.

Cuối tháng 9, Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE) cũng bắt đầu các thủ tục hủy niêm yết đối với công ty.

Getty Images cạnh tranh với nhiều tờ báo khác trong lĩnh vực cung cấp ảnh, video phục vụ hoạt động báo chí và truyền thông. Kế hoạch tái cơ cấu lần này được kỳ vọng giúp doanh nghiệp giảm áp lực tài chính, điều chỉnh cơ cấu sở hữu và tạo dư địa cho hoạt động kinh doanh trong bối cảnh ngành công nghiệp hình ảnh đang thay đổi nhanh chóng bởi công nghệ AI.