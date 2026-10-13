Cổ phiếu mất giá 99%, Getty Images chuẩn bị nộp đơn phá sản

Getty Images, một trong những nhà cung cấp ảnh và video phục vụ hoạt động báo chí, đang chuẩn bị nộp đơn xin phá sản theo thủ tục Chapter 11 tại Mỹ và chuyển sang mô hình công ty tư nhân. Kế hoạch tái cơ cấu dự kiến hoàn tất vào cuối năm nay, đánh dấu bước ngoặt lớn đối với doanh nghiệp có cổ phiếu đã mất gần như toàn bộ giá trị kể từ khi niêm yết trở lại vào năm 2022.

Theo thỏa thuận tái cơ cấu, các đơn vị thuộc gia đình Getty và Koch Equity Development sẽ nắm giữ 100% công ty sau khi quá trình này hoàn tất. Các nhà đầu tư cam kết cung cấp tối đa 533 triệu USD vốn chủ sở hữu mới nhằm hỗ trợ Getty Images củng cố tình hình tài chính.

Để giảm áp lực nợ, những người nắm giữ trái phiếu không có tài sản bảo đảm đã đồng ý xóa 270 triệu USD trái phiếu đang lưu hành. Trong khi đó, các chủ nợ có bảo đảm chấp thuận giảm chi phí lãi vay và kéo dài thời hạn trả nợ. Riêng Koch Equity Development dự kiến cung cấp tối đa 143 triệu USD để tài trợ cho quá trình tái cơ cấu.

Getty Images cho biết sẽ tìm kiếm sự chấp thuận của các chủ nợ đối với kế hoạch tái tổ chức trong những ngày tới, trước khi chính thức nộp đơn phá sản trong vài tuần tiếp theo. Thủ tục này chỉ áp dụng với một số pháp nhân tại Mỹ, không phải toàn bộ hoạt động của công ty trên phạm vi toàn cầu.

Từ định giá hàng tỷ USD đến khủng hoảng tài chính

Quy mô khó khăn của Getty Images thể hiện rõ qua khoảng cách giữa giá trị doanh nghiệp trong quá khứ và hiện tại. Khi trở lại thị trường chứng khoán năm 2022 thông qua một công ty mua lại có mục đích đặc biệt (SPAC), Getty Images được định giá khoảng 4,8 tỷ USD. Đến phiên giao dịch cuối tuần trước, vốn hóa thị trường của công ty chỉ còn khoảng 20,74 triệu USD.

Tính từ thời điểm trở lại thị trường chứng khoán, cổ phiếu Getty Images đã mất khoảng 99% giá trị. Cuối tháng 9, Sở Giao dịch Chứng khoán New York cũng bắt đầu thủ tục hủy niêm yết cổ phiếu công ty.

Áp lực tài chính càng trở nên rõ rệt khi Getty Images báo cáo tổng nợ khoảng 2,1 tỷ USD tính đến ngày 30/6. Hồi tháng 8, công ty đã rút lại dự báo tài chính, đồng thời thuê Guggenheim Securities tư vấn các phương án huy động vốn và quản lý bảng cân đối kế toán.

Một trong những phương án từng được kỳ vọng giúp Getty Images cải thiện vị thế là sáp nhập với đối thủ Shutterstock trong thương vụ trị giá 3,7 tỷ USD. Tuy nhiên, khoảng ba tháng trước khi kế hoạch phá sản được công bố, Getty Images đã quyết định chấm dứt thương vụ sau khi Cơ quan Cạnh tranh và Thị trường Anh yêu cầu Shutterstock bán mảng kinh doanh ảnh báo chí như một điều kiện để phê duyệt. Hội đồng quản trị Getty Images không chấp nhận yêu cầu này.

Sau khi thương vụ đổ vỡ, công ty tiếp tục tìm kiếm các phương án tái cơ cấu tài chính, cuối cùng đi đến thỏa thuận với gia đình Getty, Koch Equity Development và các chủ nợ.

Áp lực từ thị trường hình ảnh

Bên cạnh gánh nặng nợ, Getty Images còn phải đối mặt với những thay đổi trong nhu cầu thị trường và sự cạnh tranh từ hình ảnh do trí tuệ nhân tạo tạo ra. Báo cáo dành cho nhà đầu tư được công ty công bố cùng ngày cho thấy mảng thương mại điện tử iStock đang gặp tình trạng nhu cầu suy yếu, dù Getty Images kỳ vọng bộ phận cung cấp hình ảnh cho hoạt động báo chí tiếp tục tăng trưởng.

Getty Images cạnh tranh với Reuters và Associated Press trong lĩnh vực cung cấp ảnh, video phục vụ các cơ quan báo chí. Tuy nhiên, triển vọng không đồng đều giữa các mảng kinh doanh cho thấy công ty đang phải xử lý đồng thời cả áp lực tài chính lẫn những biến động của thị trường hình ảnh.

Dù chuẩn bị nộp đơn phá sản, Getty Images khẳng định hoạt động thường ngày sẽ không bị gián đoạn. Công ty cho biết các nhà cung cấp vẫn được thanh toán đầy đủ theo thông lệ và không dự kiến có ảnh hưởng bất lợi đối với nhân viên, cộng tác viên, khách hàng hay đối tác.