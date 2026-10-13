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Từ ngày 15-10, có thể mua vé Metro số 1 qua VNeID

| | Kinh tế số

Từ ngày 15-10-2026, hành khách đi tuyến Metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) có thêm lựa chọn mua vé trực tiếp trên ứng dụng VNeID.

Sáng 13-10, bà Văn Thị Hữu Tâm, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 (HURC1), cho biết việc triển khai hình thức mua vé mới nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý, vận hành và mở rộng tiện ích phục vụ hành khách.

Để mua vé, hành khách truy cập ứng dụng VNeID, chọn “Dịch vụ giao thông”, tiếp đến “Nền tảng giao thông tập trung”, rồi chọn “Metro”. Tại đây, người dùng lựa chọn các loại vé phù hợp với nhu cầu, gồm: vé lượt theo ga, vé 1 ngày, vé 3 ngày và vé tháng phổ thông.

Sau khi chọn loại vé, hành khách thanh toán bằng mã QR hiển thị trên màn hình. Vé điện tử kèm mã QR được lưu tại mục “Vé của tôi” để quét tại cổng soát vé khi vào và ra nhà ga. Mỗi mã vé chỉ sử dụng cho một hành khách.

Riêng với vé tháng phổ thông, hành khách dùng thẻ căn cước công dân gắn chip hoặc thẻ căn cước để quét tại cổng soát vé theo hướng dẫn.

Nếu gặp khó khăn trong quá trình giao dịch, hành khách có thể liên hệ Zalo OA “Hub Giao thông – hubgiaothongvn” hoặc tổng đài 1900.638.885 để được hỗ trợ.

Hiện hành khách đi Metro số 1 có thể mua vé trực tiếp tại nhà ga, qua ứng dụng HCMC Metro và các ví điện tử như MoMo, ZaloPay; thanh toán không chạm bằng thẻ ngân hàng hoặc qua Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay đã liên kết thẻ ngân hàng.

Việc bổ sung phương thức mua vé qua VNeID góp phần thúc đẩy thanh toán điện tử, tạo thuận tiện cho hành khách và khuyến khích người dân sử dụng giao thông công cộng tại TPHCM.

Theo Quốc Hùng

Sài Gòn Giải Phóng

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