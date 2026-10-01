Hơn 8 triệu người dân Hà Nội chuẩn bị chứng kiến sự thay đổi quan trọng trên toàn thành phố

Theo đó, nội dung của Quyết định số 5634/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án xây dựng và triển khai hệ thống camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đề án có phạm vi triển khai trên toàn địa bàn thành phố, gắn với định hướng quản lý hệ thống camera giám sát tập trung và xây dựng đô thị thông minh của Thủ đô.

Việc phê duyệt Đề án tạo cơ sở để các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao, bảo đảm sự thống nhất trong quá trình phát triển, kết nối và khai thác hệ thống camera ứng dụng AI.

Một trong những yêu cầu đáng chú ý được UBND TP. Hà Nội đặt ra là bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong quá trình đầu tư, nâng cấp và mở rộng hệ thống camera giám sát trên địa bàn.

Cụ thể, các sở, ban, ngành và UBND cấp xã khi đầu tư, nâng cấp hoặc mở rộng hệ thống camera giám sát phải tuân thủ mục tiêu, yêu cầu và tiêu chuẩn kỹ thuật của Đề án đã được phê duyệt.

Đặc biệt, trước khi phê duyệt, triển khai, việc đầu tư, nâng cấp, mở rộng hệ thống camera phải có ý kiến thẩm định, thống nhất bằng văn bản của Công an thành phố, Sở Khoa học và Công nghệ và Sở Xây dựng.

Đây là yêu cầu quan trọng trong quá trình tổ chức thực hiện Đề án, bảo đảm sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng ngay từ khâu chuẩn bị, đồng thời hạn chế nguy cơ đầu tư chồng chéo, thiếu đồng bộ giữa các hệ thống camera giám sát.

Cùng với việc tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật, thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện tích hợp, kết nối, khai thác và sử dụng hiệu quả hệ thống camera ứng dụng AI phục vụ công tác quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Để tổ chức thực hiện Đề án, UBND TP. Hà Nội giao Công an thành phố chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và UBND cấp xã tham mưu xây dựng kế hoạch tổng thể triển khai trên phạm vi toàn thành phố.

Công an Hà Nội có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tránh chồng chéo, lãng phí. Đồng thời, Công an thành phố được giao hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; định kỳ tổng hợp, báo cáo UBND thành phố theo quy định.

Đối với các sở, ban, ngành và UBND cấp xã, thành phố yêu cầu chủ động tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý, phối hợp chặt chẽ với Công an Hà Nội nhằm bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ trong quá trình triển khai Đề án trên toàn địa bàn.

Việc xác định rõ trách nhiệm của cơ quan chủ trì và các đơn vị phối hợp là cơ sở để triển khai hệ thống camera ứng dụng AI theo định hướng chung, bảo đảm hiệu quả trong quản lý, khai thác và sử dụng.

Trước đó, UBND TP. Hà Nội đã phê duyệt Đề án tổng thể về quản lý hệ thống camera giám sát tập trung trên địa bàn thành phố tại Quyết định số 319/QĐ-UBND ngày 17/1/2025 và Đề án đô thị Hà Nội thông minh tại Quyết định số 750/QĐ-UBND ngày 13/2/2026.

Việc phê duyệt Đề án xây dựng và triển khai hệ thống camera ứng dụng AI trên toàn thành phố tiếp tục cụ thể hóa định hướng ứng dụng công nghệ trong quản lý đô thị, đồng thời đặt ra yêu cầu thống nhất về kỹ thuật, kết nối và khai thác hệ thống phục vụ công tác quản lý nhà nước.