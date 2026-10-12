FPT cùng doanh nghiệp công nghệ lượng tử hàng đầu Pháp đề xuất đưa máy tính lượng tử về Việt Nam

Đề xuất được hai bên trình bày tại buổi làm việc với Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng, hướng tới từng bước xây dựng năng lực điện toán lượng tử và phát triển nguồn nhân lực làm chủ công nghệ chiến lược tại Việt Nam.

Tham dự buổi làm việc có ông Trần Trung Tính, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Bà Lê Thị Thu Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Ông Mark Armstrong, Giám đốc thương mại phụ trách khu vực châu Âu, Trung Đông, châu Phi và châu Á – Thái Bình Dương của PASQAL; ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng giám đốc FPT.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tiếp ông Mark Armstrong, Giám đốc Thương mại phụ trách khu vực châu Âu, Trung Đông và châu Phi, châu Á - Thái Bình Dương của Tập đoàn Pasqal (Cộng hòa Pháp). Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy.

Tập đoàn FPT và Pasqal đang trao đổi về định hướng, lộ trình hợp tác nhằm đưa năng lực điện toán lượng tử đến các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp Việt Nam, tiến tới xây dựng hạ tầng điện toán lượng tử đặt tại Việt Nam. Các nội dung hợp tác trọng tâm được hai tập đoàn trao đổi gồm nghiên cứu chung về thuật toán và ứng dụng điện toán lượng tử; hợp tác phát triển, chế tạo máy tính lượng tử; đào tạo nhân lực chuyên sâu và hợp tác kinh doanh.

Tại buổi làm việc, ông Mark Armstrong cũng giới thiệu năng lực nghiên cứu, phát triển máy tính lượng tử dựa trên công nghệ nguyên tử trung hòa của Pasqal. Doanh nghiệp có nhà đồng sáng lập là Giáo sư Alain Aspect, người đoạt giải Nobel Vật lý năm 2022. Đại diện Pasqal bày tỏ mong muốn sớm triển khai hợp tác với FPT, chú trọng tuyển dụng nhân lực tại Việt Nam, đào tạo giảng viên, nhà khoa học và kỹ sư, chuyển giao kỹ năng và thúc đẩy ứng dụng công nghệ lượng tử trong công nghiệp.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đánh giá cao việc Pasqal quan tâm tìm kiếm cơ hội hợp tác với Việt Nam, đồng thời ghi nhận vai trò tiên phong của FPT trong đầu tư nghiên cứu, đào tạo về công nghệ lượng tử và trí tuệ nhân tạo.

Phó Thủ tướng đánh giá cao việc Tập đoàn Pasqal, doanh nghiệp công nghệ lượng tử của Pháp chuyên về công nghệ nguyên tử trung hòa, quan tâm tìm kiếm cơ hội hợp tác với Việt Nam - Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Phó Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam xác định công nghệ lượng tử là lĩnh vực chiến lược trong triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW. Lĩnh vực này có quan hệ với các định hướng phát triển an ninh, dữ liệu quốc gia, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và công nghệ không gian. Việc phát triển công nghệ lượng tử cần gắn với bài toán thực tiễn, bảo đảm hiệu quả, tránh đầu tư dàn trải.

Đánh giá cao các đề xuất của FPT và Pasqal, Phó Thủ tướng đề nghị hai tập đoàn sớm cụ thể hóa định hướng hợp tác thành các nội dung triển khai, có cam kết về nguồn lực và mốc thời gian rõ ràng. Phó Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam khuyến khích doanh nghiệp công nghệ quốc tế hợp tác nghiên cứu, phát triển công nghệ, đào tạo nhân lực và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam; sẵn sàng đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi trong khuôn khổ pháp luật để hợp tác FPT và Pasqal được triển khai thực chất, hiệu quả.

Đề xuất của FPT và Pasqal được đưa ra trong bối cảnh Việt Nam và Pháp tăng cường hợp tác khoa học, công nghệ sau chuyến thăm chính thức Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 9/2026. Tuyên bố chung Việt Nam - Pháp cũng đề cập hợp tác đào tạo, nghiên cứu và phát triển công nghệ lượng tử. Quan hệ Việt Nam - Liên minh châu Âu (EU) đã được nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 1/2026, trong đó khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là một trụ cột hợp tác quan trọng. Trong nước, Nghị quyết 57-NQ/TW và danh mục công nghệ chiến lược tại Quyết định 21/2026/QĐ-TTg là những định hướng liên quan đến việc nghiên cứu, phát triển và từng bước làm chủ công nghệ lượng tử.

Trước đó, tháng 12/2025, FPT đã thành lập Viện Quantum AI & Cyber Security (QACI), công bố cam kết đầu tư 100 triệu USD cho nghiên cứu và phát triển công nghệ lượng tử, trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng, gắn với đào tạo nhân lực công nghệ cao. Đến 2041, QACI đặt mục tiêu đào tạo 100 tiến sĩ; phát triển, bồi dưỡng 2.000 chuyên gia công nghệ; công bố 500 bài báo, bằng sáng chế, sở hữu trí tuệ. Đây là những mục tiêu dài hạn nhằm xây dựng lực lượng nghiên cứu và chuyên gia công nghệ có khả năng tham gia giải quyết các bài toán lớn trong AI, lượng tử và an toàn - an ninh mạng của quốc gia.