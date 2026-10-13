Bộ Tài chính quy định mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực an ninh mạng

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 152/2026/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí và lệ phí thuộc lĩnh vực an ninh mạng, trong đó phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng lần đầu hoặc cấp lại là 8 triệu đồng cho một loại hình sản phẩm hoặc dịch vụ.

Theo Thông tư, mức phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng khi thêm một loại hình sản phẩm hoặc dịch vụ là 2 triệu đồng. Phí thẩm định cấp đổi giấy phép do thay đổi tên hoặc người đại diện theo pháp luật là 3 triệu đồng; thay đổi một loại hình sản phẩm hoặc dịch vụ là 3 triệu đồng; bổ sung một loại hình sản phẩm hoặc dịch vụ là 1 triệu đồng. Phí thẩm định gia hạn giấy phép là 500.000 đồng.

Đối với phí thẩm định và chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy về an ninh mạng, mức phí thẩm định chứng nhận hợp quy lần đầu là 5 triệu đồng; thẩm định công bố hợp quy, hợp chuẩn là 100.000 đồng; thẩm định chứng nhận hợp chuẩn lần đầu là 5 triệu đồng.

Thông tư cũng quy định lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu sản phẩm an ninh mạng lần đầu là 200.000 đồng, cấp lại là 100.000 đồng. Lệ phí cấp giấy chứng nhận tên định danh người gửi dùng trong hoạt động quảng cáo trên mạng lần đầu là 200.000 đồng; cấp lại hoặc gia hạn là 100.000 đồng.

Theo quy định, tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị thẩm định cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng; thẩm định và chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy về an ninh mạng; cấp giấy phép nhập khẩu sản phẩm an ninh mạng phải nộp phí, lệ phí theo quy định. Tổ chức, cá nhân được cấp giấy chứng nhận tên định danh người gửi dùng trong hoạt động quảng cáo trên mạng cũng phải nộp lệ phí tương ứng.

Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện thẩm định, cấp giấy phép, chứng nhận theo quy định là tổ chức thu phí, lệ phí. Toàn bộ số tiền phí, lệ phí thu được, bao gồm tiền lãi phát sinh trên số dư tài khoản liên quan trong quá trình thu, phải nộp vào ngân sách nhà nước. Kinh phí phục vụ hoạt động cung cấp dịch vụ và thu phí, lệ phí được ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu theo quy định.

Thông tư số 152/2026/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 9/10/2026. Kể từ ngày này, Thông tư số 269/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí thuộc lĩnh vực an toàn thông tin hết hiệu lực.

Đối với hồ sơ đề nghị thẩm định, cấp phép, chứng nhận thuộc lĩnh vực an ninh mạng đã nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước ngày Thông tư có hiệu lực nhưng chưa nộp phí, lệ phí, tổ chức thu thực hiện thu theo quy định tại Thông tư mới.