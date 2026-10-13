Phát hiện tàu 10.000 tấn, mang theo hệ thống khoan 5.000 m, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ quan trọng

Thiết kế do đội ngũ của Tập đoàn Xây dựng Giao thông Trung Quốc (CCCC) phát triển sau khoảng 2 năm nghiên cứu, với sự tham gia của các kỹ sư, chuyên gia và nhà khoa học.

Tàu khảo sát biển sâu về bản chất là những phòng thí nghiệm nổi, có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ từ khảo sát địa chất, quan trắc đại dương đến thu thập dữ liệu môi trường trên cùng một nền tảng.

Trung Quốc hiện vận hành một trong những đội tàu nghiên cứu biển và biển sâu lớn nhất thế giới. Dự án mới tiếp tục mở rộng năng lực này bằng cách kết hợp khảo sát công trình ngoài khơi, thăm dò tài nguyên và nghiên cứu khoa học trên một con tàu.

Theo bản thiết kế, tàu sẽ sử dụng hệ thống tham chiếu không gian - thời gian Bắc Đẩu phục vụ định vị và dẫn đường chính xác cao, yêu cầu đặc biệt quan trọng đối với công tác đo đạc và lập bản đồ ngoài khơi.

Trang bị nổi bật nhất là hệ thống khoan nước sâu có khả năng hoạt động ở độ sâu tới 5.000 m.

Cụm truyền động đầu khoan cỡ lớn có tải trọng định mức 150 tấn và hỗ trợ nhiều phương pháp lấy lõi địa chất khác nhau. Đây là bộ phận cho phép tàu lấy mẫu địa chất dưới đáy biển để phục vụ khảo sát công trình và nghiên cứu tài nguyên.

Một hệ thống bù chuyển động thẳng đứng cũng được tích hợp nhằm giữ chuỗi cần khoan ổn định khi tàu liên tục nâng lên, hạ xuống theo sóng biển. Công nghệ này hỗ trợ cả chế độ khoan chủ động lẫn thụ động.

Đối với khảo sát trực tiếp nền đáy biển, thiết kế còn tích hợp hệ thống xuyên tĩnh trong lỗ khoan. Thiết bị có thể làm việc ở độ sâu gần 1.500 m, với lực xuyên tối đa 100 kN.

Ngoài ra, tàu được thiết kế để triển khai mô hình khảo sát gồm tàu mẹ kết hợp với phương tiện có người lái và không người lái, qua đó mở rộng phạm vi thu thập dữ liệu.

Hệ thống thiết bị thủy văn và khí tượng trên tàu cũng sẽ phục vụ theo dõi các điều kiện đại dương trong thời gian thực.

Thay vì chỉ tập trung vào hoạt động khoan, tàu được định hướng trở thành một nền tảng khảo sát tổng hợp.

Hệ thống điều hành tích hợp không chỉ kiểm soát các hoạt động trên boong mà còn có khả năng hợp nhất dữ liệu từ nhiều thiết bị, xử lý thông tin và đưa ra cảnh báo theo nhiều cấp độ.

Dù dự án hiện mới dừng ở giai đoạn thiết kế, quá trình nghiên cứu đã tạo ra 31 phương án kỹ thuật, 22 bài báo khoa học, 14 bản quyền phần mềm cùng 39 hồ sơ đăng ký sáng chế.

Nhóm phát triển cũng chế tạo 2 loại thiết bị phần cứng và thử nghiệm dưới dạng nguyên mẫu.

Theo truyền thông địa phương, sau khi quá trình nghiên cứu kỹ thuật hoàn tất, dự án được đánh giá nhìn chung đạt trình độ tiên tiến quốc tế, trong đó một số hạng mục được nhận định ở mức dẫn đầu thế giới.

Trong 2 năm nghiên cứu, nhóm dự án đồng thời xây dựng các phương án liên quan đến thiết kế, chế tạo và cách thức vận hành con tàu.

Nếu được triển khai, tàu có thể đảm nhận đồng thời các nhiệm vụ khảo sát công trình biển, thăm dò tài nguyên và nghiên cứu khoa học, thay vì cần nhiều tàu chuyên dụng riêng biệt.

Theo IE﻿