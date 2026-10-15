Tàu phá băng duy nhất của cường quốc châu Âu hỏng ngay giữa biển, Hải quân gọi đây là ‘thất bại thảm hại’

Hải quân Anh hiện không thể sử dụng tàu phá băng duy nhất sau khi chiếc HMS Protector gặp sự cố hỏng động cơ kép trên biển, tờ Telegraph (Anh) đưa tin ngày 13/10. Sự cố này làm gia tăng thêm những lo ngại về khả năng sẵn sàng chiến đấu trong một cuộc chiến lớn của Anh và những vấn đề tài chính dai dẳng.

Theo báo cáo, tàu HMS Protector, được đóng tại Na Uy năm 2001, đã gặp sự cố động cơ đồng thời khi rời khỏi Anh và được kéo về căn cứ hải quân Devonport ở Plymouth.

Theo Telegraph, nguyên nhân được nghi ngờ là do lỗi bảo trì, mặc dù mức độ thiệt hại cụ thể vẫn chưa rõ ràng. Nếu không thể sửa chữa, việc thay thế có thể phải đến những năm 2030 mới có hàng, tờ báo cho biết.

Một nguồn tin hải quân được Telegraph trích dẫn mô tả sự cố này là một “thất bại thảm hại”. Cựu chỉ huy tàu HMS Endurance, Tom Sharpe, cảnh báo rằng việc mất tàu phá băng sẽ làm suy yếu sự hiện diện của Anh ở Nam Đại Tây Dương cũng như sự cạnh tranh ngày càng gia tăng ở Bắc Cực.

“Những con tàu này chỉ tốn một phần nhỏ ngân sách quốc phòng nhưng lại mang đến hiệu quả to lớn về sự hiện diện và sức ảnh hưởng mềm”, Sharpe nói.

Tàu HMS Protector thường được triển khai đến Nam Đại Tây Dương và Nam Cực, thực hiện các cuộc khảo sát thủy văn, hỗ trợ các trạm nghiên cứu khoa học và vận chuyển nhân viên để kiểm tra theo các thỏa thuận quốc tế. Con tàu, với thủy thủ đoàn khoảng 88 người, không có vũ khí hạng nặng nhưng có thể mang súng máy và chở các binh sĩ chuyên nghiệp thuộc lực lượng Thủy quân lục chiến Hoàng gia.

Vương quốc Anh dựa vào con tàu này để thể hiện ảnh hưởng của mình ở Nam Cực. Anh cũng vận hành một tàu phá băng dân sự riêng biệt, RRS Sir David Attenborough, nhưng nó không thể thay thế vai trò tuần tra hải quân của HMS Protector.

Vụ việc xảy ra sau khi Hải quân Anh hồi tháng 7 tuyên bố cho nghỉ hưu thêm 2 tàu khu trục Type 23, khiến hạm đội chỉ còn lại 5 tàu khu trục cùng với 6 tàu hộ vệ. Cùng thời điểm đó, cựu Tham mưu trưởng Hải quân, Lord Alan West, cho rằng hạm đội Anh đã bị suy yếu đến mức tồi tệ nhất trong lịch sử.

Vào tháng 3, Tư lệnh Hải quân Hoàng gia Sir Gwyn Jenkins thừa nhận rằng Hải quân chưa sẵn sàng cho chiến tranh, đồng thời cho biết mục tiêu là đạt được mức độ sẵn sàng đó vào cuối thập kỷ này.

Các quan chức cũng đã lên tiếng cảnh báo về ngân sách quân sự bị cắt giảm nghiêm trọng, khi Bộ Tài chính đang nỗ lực tìm kiếm 4,7 tỷ bảng Anh (6,2 tỷ USD) cho chiến lược đầu tư quân sự nhiều năm của mình.

Theo Telegraph﻿