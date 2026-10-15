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Bên cạnh thỏa thuận cùng Vingroup cung cấp 200 đoàn tàu metro Hà Nội, ‘ông lớn' Pháp tiếp tục ký hợp đồng hơn 500 triệu USD cho dự án tàu điện ngầm khác

| | Tài chính quốc tế

Bên cạnh thỏa thuận cùng Vingroup cung cấp 200 đoàn tàu metro Hà Nội, ‘ông lớn' Pháp tiếp tục ký hợp đồng hơn 500 triệu USD cho dự án tàu điện ngầm khác

Số lượng đoàn tàu mới chưa được công bố.

Ủy ban Hoàng gia thành phố Riyadh, Ả Rập Xê Út, đã ký hợp đồng trị giá 460 triệu euro (516 triệu USD) với tập đoàn Alstom (Pháp) về việc cung cấp thêm các đoàn tàu điện ngầm tự động cho các tuyến số 3, 4 và 6.

Các đoàn tàu mới - số lượng cụ thể chưa được tiết lộ - sẽ bổ sung vào đội tàu hiện có gồm 116 đoàn tàu 2 toa đã được Alstom bàn giao cho Riyadh, đồng thời tăng công suất và cho phép các chuyến tàu chạy thường xuyên hơn khi nhu cầu hành khách tiếp tục tăng. Kể từ khi đi vào hoạt động phục vụ hành khách vào cuối năm 2024, mạng lưới này đã vận chuyển hơn 100 triệu hành khách.

Các đoàn tàu mới sẽ được Alstom bảo trì theo hợp đồng vận hành và bảo trì (O&M) hiện có đối với các tuyến số 3, 4 và 6.

"Việc bổ sung thêm phương tiện sẽ giúp mạng lưới đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng, đồng thời tiếp tục cung cấp trải nghiệm chất lượng cao cho hành khách", ông Mohamed Khalil, giám đốc điều hành khu vực MENA của Alstom, cho biết.

Alstom là một trong những tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực phát điện, truyền tải điện và cơ sở hạ tầng đường sắt. Bên cạnh thỏa thuận với Riyadh, Alstom gần đây đã ký kết hợp đồng với Vingroup để cung cấp 200 đoàn tàu Metropolis và chuyển giao công nghệ sản xuất cho các dự án đường sắt đô thị Hà Nội.

Trong đó, 83 đoàn tàu đầu tiên sẽ được thiết kế và sản xuất nguyên chiếc tại cơ sở Valenciennes Petite-Foreet (Pháp). Đối với 117 đoàn tàu còn lại, Alstom sẽ chuyển giao toàn bộ công nghệ, quy trình kỹ thuật, trang thiết bị hỗ trợ cùng các linh kiện cốt lõi. Vingroup sẽ chủ động tổ chức sản xuất và lắp ráp ngay tại Việt Nam.


Y Vân

Việt Nam hàng ngày

Từ Khóa:
Alstom, vingroup

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