Ngoài Ấn Độ, một nền kinh tế khác được IMF dự báo sẽ vượt Nhật Bản vào năm 2027

Theo báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới 2 năm một lần của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) được công bố ngày 13/10, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) danh nghĩa của Nhật Bản dự kiến sẽ tụt xuống vị trí thứ 6 vào năm 2027, lần đầu tiên sau Vương quốc Anh và Ấn Độ.

Theo báo cáo của IMF, GDP của Nhật Bản sẽ đứng thứ 4 trong năm nay với 4,34 nghìn tỷ USD, tiếp theo là Anh với 4,27 nghìn tỷ USD và Ấn Độ với 4,06 nghìn tỷ USD. Nhưng đến năm 2027, dự báo Ấn Độ (4,52 nghìn tỷ USD) sẽ chiếm vị trí thứ 4, tiếp theo là Anh (4,49 nghìn tỷ USD), và sau đó là Nhật Bản (4,47 nghìn tỷ USD).

Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu ngày càng bất ổn, góp phần tạo nên triển vọng mờ mịt hơn, Nhật Bản đã tụt hạng trong nhiều bảng xếp hạng kinh tế những năm gần đây do đồng yên yếu so với USD, khiến sức mua của người dân giảm và chi phí sinh hoạt leo thang gây áp lực lên các hộ gia đình. Dân số già hóa và tăng trưởng kinh tế thấp càng làm phức tạp thêm tương lai của đất nước.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) bắt đầu xuất bản Báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới, trong đó lập bản đồ và dự báo tình trạng kinh tế cũng như triển vọng của các quốc gia, vào năm 1980.

Các dự báo trước đây cho rằng Anh sẽ vượt Nhật Bản vào năm 2029, nhưng dự báo này đã được đẩy sớm hơn. Ngược lại, Ấn Độ từng được dự đoán sẽ vượt Nhật Bản vào năm 2025, nhưng điều đó đã không thành hiện thực.

Năm 2023, Nhật Bản, quốc gia từng giữ vị trí nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới trong khoảng một thập kỷ, đã bị Đức vượt qua.

Mặc dù vậy, GDP của Nhật Bản trong quý 2 năm nay "tốt hơn dự báo của các chuyên gia IMF", nhờ sự hỗ trợ của chính phủ đã giúp giảm thiểu tác động của giá năng lượng tăng cao, theo báo cáo.

Báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới tháng 10/2026, với tiêu đề phụ "Khả năng phục hồi trong bối cảnh khó khăn, những lựa chọn cấp bách", đã dự báo những thách thức phía trước. Lạm phát toàn cầu dự kiến sẽ đạt 4,7% vào năm 2026, do giá năng lượng và thực phẩm tăng cao.

Mặc dù dự báo tăng trưởng toàn cầu đạt 3,1% vào năm 2026, tiếp theo là 3,4% vào năm 2027, nhưng sự phân bổ tăng trưởng này dự kiến sẽ không đồng đều, với "khoảng cách ngày càng lớn" do đầu tư vào trí tuệ nhân tạo và các điều khoản thương mại thuận lợi có tác động đáng kể, theo Deniz Igan, trưởng bộ phận Nghiên cứu của IMF.

Bên cạnh những cơ hội, Igan cũng cảnh báo rằng trí tuệ nhân tạo có thể tiềm ẩn rủi ro, đặc biệt nếu kỳ vọng về tác động của nó quá lạc quan.

Ông Igan cho biết: "Về lâu dài, việc tăng cường an ninh năng lượng, nâng cao khả năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo và duy trì thương mại mở cũng như hợp tác sẽ là điều thiết yếu".

Theo Japan Times