Mỹ gọi thẳng chỉ huy Kiev, 1 nước tập hợp 8000 binh: Nga điều Tướng Surovikin mở trận đánh 1000 tên lửa?

Mỹ gọi thẳng cho các chỉ huy Ukraine

Kênh tin tức Operatsiya Z dẫn lời các nhà báo Ukraine cho biết, đại diện Mỹ đã trực tiếp liên lạc với một số quan chức và chỉ huy quân sự cấp cao của Ukraine, yêu cầu Kiev chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở lọc dầu của Nga.

Theo kênh tin tức này, phía Mỹ cảnh báo rằng nếu yêu cầu không được thực hiện, Washington có thể ngừng cả việc chia sẻ thông tin tình báo lẫn cung cấp vũ khí thông qua chương trình PURL.

Nếu lời đe dọa thành hiện thực, Kiev có nguy cơ bị “bịt mắt, khóa tay”: “bịt mắt” vì mất hoặc bị hạn chế dữ liệu tình báo, cảnh báo sớm của Mỹ; “khóa tay” vì dòng vũ khí mua từ Mỹ thông qua PURL có thể bị chặn lại.

PURL là cơ chế trong đó các nước châu Âu tài trợ việc mua vũ khí Mỹ để chuyển cho Ukraine. Vì vậy, nếu cả hai kênh trên cùng bị siết lại, khả năng tác chiến của Kiev có thể chịu ảnh hưởng đáng kể.

Ukraine tấn công một nhà máy lọc dầu ở Nga. Ảnh: VOV

Đáng lưu ý, truyền thông Ukraine nhắc tới một diễn biến khác liên quan: trong một đợt tấn công gần đây, còi báo động tại Kiev chỉ vang lên sau khi tên lửa đã đánh trúng mục tiêu.

Không quân Ukraine xác nhận họ không nhận được thông tin về vụ phóng tên lửa nhằm vào Kiev. Điều này làm xuất hiện suy đoán rằng Mỹ có thể đã tạm thời hạn chế hoặc ngừng chuyển một phần dữ liệu cảnh báo cho Ukraine.

Cùng thời điểm, The New York Times đưa tin về cuộc đàm phán kéo dài 6 giờ giữa đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump Steve Witkoff, Jared Kushner cùng các phái đoàn Ukraine và châu Âu tại câu lạc bộ golf Shell Bay gần Miami.

Sau cuộc gặp, theo nguồn tin của New York Times, phía Mỹ bất ngờ thông báo tạm ngừng một số biện pháp trừng phạt liên quan đến dầu diesel của Nga, đồng thời yêu cầu Kiev ngừng tấn công các nhà máy lọc dầu Nga.

Việc Washington có thực sự phát tín hiệu hạn chế chia sẻ tình báo hay không vì thế trở thành một trong những vấn đề được truyền thông Ukraine đặc biệt quan tâm.

Tướng Sergei Surovikin. Ảnh: Wiki

Kế hoạch 60 mục tiêu năng lượng

Trong bối cảnh Kiev lo ngại nguồn hỗ trợ từ Mỹ bị siết lại, Nga tiếp tục gia tăng sức ép trên chiến trường.

Bộ Quốc phòng Nga thông báo lực lượng Nga kiểm soát Lidino ở hướng Dobropolye và Nikolskoye trên hướng Zaporozhye. Các nguồn tin chiến trường cũng cho biết giao tranh đang diễn ra tại Sumy, Kharkov, Konstantinovka và khu vực Dnipro.

Tuy nhiên, thông tin gây chú ý hơn cả là một tài liệu liên quan tới kế hoạch đánh vào hệ thống năng lượng Ukraine.

Kênh Voyennaya Khronika cho biết, tài liệu mang tên "Phân tích hệ thống phát điện và hạ tầng nhà ở" của Ukraine, đề tháng 8/2026, đã liệt kê thuộc hạ tầng năng lượng và dịch vụ công cộng, đồng thời tính toán lượng vũ khí cần thiết để tấn công từng mục tiêu.

Theo thông tin được công bố, phương án này có thể cần hơn 1.000 tên lửa và UAV, với các khu vực được nhắc đến gồm Kiev, Kharkov và Odessa.

Tính xác thực cũng như tình trạng chính thức của tài liệu hiện chưa được xác nhận độc lập.

Nội dung tài liệu cho rằng nếu những mục tiêu được lựa chọn bị đánh trúng, khả năng cung cấp điện tại một số thành phố Ukraine có thể giảm mạnh.

Chuyên gia quân sự Áo Markus Reisner đánh giá các tính toán được đưa ra có tính thực tế, nhưng lưu ý số lượng đạn dược dự kiến không đồng nghĩa toàn bộ sẽ đánh trúng mục tiêu, bởi một phần có thể bị hệ thống phòng không Ukraine đánh chặn.

Theo ông, nếu cơ sở hạ tầng năng lượng tiếp tục bị phá hủy trước mùa đông, Ukraine có nguy cơ đối mặt với những đợt gián đoạn điện, nước và hệ thống sưởi trên diện rộng.

Các nguồn tin cho biết những tài liệu phân tích tương tự đã được chuẩn bị ít nhất từ năm 2023.

Điều khiến thông tin về “60 mục tiêu” càng gây chú ý là tên của Tướng Sergei Surovikin một lần nữa được nhắc tới.

Truyền thông Ukraine cho rằng, ông Surovikin có thể đã quay trở lại tham gia vào quá trình hoạch định các đòn tấn công quy mô lớn.

Đại tá quân đội Mỹ đã nghỉ hưu Douglas Macgregor cũng nhắc trực tiếp tới ông Surovikin khi phân tích hướng đi tiếp theo của Moscow.

Theo ông Macgregor, trong những tháng gần đây Nga đã hành động quyết liệt hơn, tăng các đòn đánh vào cầu, cơ sở nhà nước và những mục tiêu tại Kiev.

Ông cho rằng chiến trường hiện bị chậm lại đáng kể bởi số lượng lớn UAV, khiến việc triển khai các đội hình thiết giáp quy mô lớn trở nên khó khăn.

Dù vậy, ông Macgregor tin rằng một bước đột phá mang tính quyết định vẫn có thể xuất hiện.

“Hiện nay mọi thứ khó khăn hơn so với 2–3 năm trước, nhưng Tướng Surovikin là người phù hợp với nhiệm vụ này” - ông nói.

Theo vị đại tá Mỹ, Moscow hiện đã mất dần niềm tin vào khả năng giải quyết xung đột thông qua con đường ngoại giao và có xu hướng sử dụng sức ép quân sự mạnh hơn.

Macgregor cho rằng thời điểm quyết định có thể không phải mùa đông mà là mùa xuân, khi tình hình chính trị và kinh tế tại một số nước Tây Âu trở nên khó khăn hơn.

Một thành viên Liên minh Xạ thủ Litva tham gia huấn luyện tại Pabradė, Litva.Nguồn: DVIDS/U.S

Litva tập hợp 8.000 lính chuẩn bị cho xung đột với Nga

Trong khi những đồn đoán về một chiến dịch tấn công quy mô lớn của Nga lan rộng, các nước ở sườn phía đông NATO cũng tăng cường chuẩn bị.

Theo PolitNavigator, Litva đã tập hợp khoảng 8.000 lính tình nguyện trong lực lượng súng trường, được mô tả là lực lượng có thể tham gia ứng phó trong giai đoạn đầu nếu xảy ra xung đột với Nga.

Bộ trưởng Quốc phòng Litva Robertas Kaunas cho biết nước này đang tập hợp các xạ thủ và dự kiến sử dụng các nhóm hỏa lực cơ động để đối phó các mục tiêu xâm nhập từ trên không.

Một số nguồn tin mô tả phương án của Litva là chuẩn bị khả năng tự cầm cự trong những tuần đầu trước khi các đồng minh NATO tham gia đầy đủ.

Cùng lúc, Macgregor cho rằng Moscow không cần vội vàng.

Theo ông, Nga có thể chờ thêm để quan sát những biến động tại Pháp, Anh và Đức, từ đó tạo điều kiện cho một thỏa thuận mới với châu Âu.

“Có thể những chính phủ mới ở các nước châu Âu sẽ cho phép đạt được một thỏa thuận nào đó tương tự Istanbul”, ông nói.

Tuy nhiên, ông Macgregor đồng thời cho rằng Nga khó chấp nhận một thỏa thuận trong tình thế hiện nay nếu chính quyền Kiev vẫn được giữ nguyên.

Trong khi đó, tại Ukraine, nhà bình luận Ostap Drozdov cũng công khai chỉ trích chính quyền Tổng thống Volodymyr Zelensky, cho rằng nước này đang phụ thuộc quá lớn vào nguồn tiền, vũ khí, đạn dược và tình báo từ bên ngoài.

Ông nhấn mạnh Ukraine không có đủ nguồn lực tài chính riêng, thiếu vũ khí tự sản xuất ở quy mô cần thiết, đồng thời phụ thuộc vào các đối tác trong lĩnh vực tình báo.

Những phát biểu này xuất hiện đúng thời điểm Kiev phải đối mặt đồng thời với sức ép trên chiến trường, nguy cơ bị Mỹ “bịt mắt, khóa tay” và cảnh báo về một mùa đông khó khăn hơn nếu hệ thống năng lượng tiếp tục trở thành mục tiêu của các đợt tập kích lớn.