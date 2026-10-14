Nóng: Phi công phát tín hiệu khẩn "Squawk 7500", chiếc Boeing 787 khổng lồ vội vàng bẻ lái, lực lượng rà phá bom mìn xuất hiện ngay lập tức trên sân bay

Theo truyền thông Ấn Độ, chuyến bay mang số hiệu AI2030, sử dụng máy bay Boeing 787-9, đã hạ cánh xuống Jaipur vào lúc 9h45 sáng nay, 14/10 theo giờ địa phương. Trước đó, phi công được cho là đã phát tín hiệu Squawk 7500 – mã hiệu quốc tế dùng để thông báo tình huống không tặc hoặc can thiệp trái phép vào hoạt động của máy bay.

Để đề phòng rủi ro, phi công đã liên lạc với cơ quan Kiểm soát không lưu (ATC), đề nghị cho phép hạ cánh xuống một sân bay gần đó. Sau khi hạ cánh, máy bay được đưa đến khu vực cách ly để phục vụ công tác kiểm tra an ninh.

Các nhân viên thuộc Lực lượng An ninh Công nghiệp Trung ương (CISF), cảnh sát địa phương và đội xử lý, rà phá bom mìn (BDDS) đã kiểm tra máy bay cùng hành lý của hành khách. Hai phi công cũng được yêu cầu rời khỏi máy bay theo quy trình an ninh.

Trong khi đó, một đội thuộc Lực lượng Vệ binh An ninh Quốc gia (NSG) tại Delhi được thông báo để sẵn sàng ứng phó. Đây là lực lượng chuyên trách chống khủng bố và thực hiện các chiến dịch đặc biệt của Ấn Độ.

Theo các nguồn tin truyền thông, toàn bộ hành khách và thành viên phi hành đoàn đã được sơ tán an toàn, sau đó đưa đến khu vực tập trung khẩn cấp tại nhà ga sân bay. Hiện chưa có thông tin chi tiết về số lượng hành khách trên chuyến bay.

Trợ lý cảnh sát trưởng Shiv Dayal cho biết, giới chức sân bay đã thông báo cho cảnh sát về vụ hạ cánh khẩn cấp sau khi nhận được cảnh báo đe dọa, theo tờ Times of India.

Tuy nhiên, nguyên nhân cụ thể dẫn đến tình huống này vẫn chưa được xác định. Một quan chức sân bay nói với tờ Hindustan Times rằng đây là tin đồn về không tặc, không phải đe dọa đánh bom.

"Còn quá sớm để đưa ra bình luận chính thức về vụ việc. Cuộc điều tra đang được tiến hành", vị quan chức này cho biết.

Nhà chức trách Ấn Độ hiện đang làm rõ những tình tiết dẫn đến cảnh báo an ninh trên chuyến bay AI2030. Chưa có kết luận chính thức về việc liệu chuyến bay có thực sự đối mặt với nguy cơ không tặc hay không.

Tham khảo: Independent