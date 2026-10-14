Huy động hơn 10.000 người xây siêu sân bay 520.000 tỷ đồng, rộng gần gấp đôi Nội Bài: Đổ 180 triệu mét khối đất đá xuống biển làm đường băng

Sân bay quốc tế Kansai nằm trên hai đảo nhân tạo giữa vịnh Osaka, cách bờ biển Nhật Bản khoảng 5 km. Khởi công năm 1987 và đi vào hoạt động tháng 9/1994, công trình có chi phí xây dựng ban đầu khoảng 14 tỷ USD, theo Viện Kỹ sư Xây dựng Anh (ICE).

Giai đoạn đầu, Nhật Bản xây dựng đảo nhân tạo rộng 510 ha, tương đương 5,1 km². Sau khi mở rộng, tổng diện tích quy hoạch hai đảo đạt khoảng 10,5 km², gần gấp đôi diện tích 544 ha hiện có của sân bay Nội Bài theo số liệu quy hoạch được dẫn trước đó.

Hơn 10.000 lao động, 180 triệu m³ đất đá đổ xuống biển

Theo Hiệp hội Hạ tầng Giao thông Đường thủy Thế giới (PIANC), đảo sân bay đầu tiên được xây dựng tại vùng biển sâu trung bình 18 m, bên dưới là lớp đất yếu dày khoảng 20 m.

Để tạo mặt bằng, các nhà thầu xây dựng hệ thống đê bao dài khoảng 11 km, sau đó vận chuyển 180 triệu m³ đất đá từ đất liền ra biển để san lấp.

Tài liệu nghiên cứu đăng trên ấn phẩm của Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Malaysia cho biết quá trình xây dựng đảo huy động hơn 10.000 lao động, khoảng 80 tàu và hơn 10 triệu giờ công trong 3 năm. Đây là số nhân lực tham gia giai đoạn thi công đảo, không phải tổng lao động của toàn dự án.

Thách thức lớn nhất là nền địa chất yếu khiến đảo nhân tạo liên tục lún. Các kỹ sư phải xử lý nền đất, theo dõi biến dạng và điều chỉnh kết cấu để bảo đảm khả năng khai thác lâu dài.

Theo Kansai Airports, đến tháng 12/2025, độ lún trung bình tại 17 điểm quan trắc trên đảo đầu tiên đạt 13,72 m kể từ khi khởi công. Riêng giai đoạn trước khi sân bay mở cửa năm 1994, nền đất đã lún khoảng 9,82 m. Tốc độ lún hiện giảm còn khoảng 5 cm mỗi năm.

Mở rộng đảo thứ hai, tổng chi phí lên tới 20 tỷ USD

Để tăng công suất, Nhật Bản tiếp tục triển khai đảo nhân tạo thứ hai với diện tích quy hoạch khoảng 545 ha. Theo Hội đồng Xúc tiến phát triển tổng thể sân bay Kansai, giai đoạn mở rộng sử dụng thêm khoảng 270 triệu m³ vật liệu san lấp, nâng tổng khối lượng của hai giai đoạn lên khoảng 450 triệu m³.

Tháng 8/2007, đường băng thứ hai dài 4.000 m chính thức đi vào hoạt động, nâng năng lực khai thác của sân bay.

Theo ICE, tổng chi phí xây dựng Kansai tăng từ khoảng 14 tỷ USD ban đầu lên 20 tỷ USD vào năm 2008 (tương đương khoảng 520.000 tỷ VNĐ). Khoản chi này bao gồm các hạng mục lấn biển, đường băng và nhà ga qua các giai đoạn phát triển.

Sau hơn 30 năm vận hành, Kansai tiếp tục là một trong những công trình tiêu biểu về kỹ thuật xây dựng sân bay trên biển, đồng thời cho thấy thách thức lâu dài của việc kiểm soát độ lún trên nền địa chất yếu.

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