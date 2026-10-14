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Nhà máy điện hạt nhân gần 13 tỷ USD do Nga xây dựng đạt mốc quan trọng, chuẩn bị kết nối với lưới điện

| | Tài chính quốc tế

Nhà máy điện hạt nhân gần 13 tỷ USD do Nga xây dựng đạt mốc quan trọng, chuẩn bị kết nối với lưới điện

Tổ máy đầu tiên của nhà máy Rooppur đã bắt đầu phản ứng dây chuyền hạt nhân có kiểm soát trước khi được kết nối với lưới điện theo kế hoạch vào cuối tháng 11.

Tổ máy đầu tiên của nhà máy điện hạt nhân Rooppur ở Bangladesh, do Nga xây dựng, đã đạt trạng thái tới hạn, duy trì phản ứng dây chuyền hạt nhân có kiểm soát lần đầu tiên. Đây là lò phản ứng hạt nhân đầu tiên của Bangladesh.

Trạng thái tới hạn – nơi xảy ra phản ứng dây chuyền tự duy trì – là một bước tiến lớn hướng tới việc phát điện và giúp nhà máy tiếp tục đúng tiến độ để được kết nối với lưới điện vào cuối tháng 11. Tổ máy đã đạt được cột mốc này vào lúc 3:34 chiều giờ địa phương ngày 11/10, ba ngày sau khi nhận được sự chấp thuận từ Cơ quan Quản lý Năng lượng Nguyên tử Bangladesh.

Bước tiến đạt được sau những chậm trễ trong quá trình vận hành do các vấn đề kỹ thuật với van an toàn. Các chuyên gia Nga đã giúp giải quyết các vấn đề, và lò phản ứng đã trải qua các thử nghiệm bổ sung trước khi cơ quan quản lý cho phép phản ứng có kiểm soát.

Tờ Daily Star dẫn lời ông Md. Anwar Hossain, Thư ký Khoa học và Công nghệ Bangladesh, cho biết lò phản ứng đã khởi động thành công quá trình phân hạch hạt nhân, với các thông số vận hành phù hợp với thiết kế. Cần thêm các phê duyệt theo quy định trước khi bắt đầu phát điện.

Giám đốc điều hành Aleksey Likhachev của tập đoàn hạt nhân nhà nước Nga Rosatom cho biết dự kiến tổ máy này sẽ được kết nối với lưới điện của Bangladesh vào cuối tháng 10.

Nhà máy Rooppur, nằm cách Dhaka khoảng 160 km, bao gồm 2 lò phản ứng do Nga thiết kế với tổng công suất 2.400 megawatt. Moscow đang tài trợ 11,9 tỷ USD bằng vốn vay nhà nước cho dự án này, với tổng chi phí ước tính lên tới 12,8 tỷ USD.

Nhà máy Rooppur dự kiến sẽ đa dạng hóa nguồn cung điện của Bangladesh khi quốc gia này đang chịu áp lực từ chi phí nhập khẩu năng lượng cao và những gián đoạn liên quan đến xung đột ở Trung Đông.

Y Vân

Việt Nam hàng ngày

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