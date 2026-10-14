Nga tung vũ khí Shmel vào trận: Lính Nga tuyên bố chỉ cần 2-3 quả đạn đã khiến đối phương gần như đầu hàng

Lính Nga kể cách đánh chiếm vị trí Ukraine

Theo hãng thông tấn TASS ngày 12/10, một quân nhân Nga có biệt danh Gyugo, chỉ huy một tiểu đội súng phóng lựu nhiệt áp RPO-A Shmel thuộc Cụm quân phía Bắc, đã kể lại cách đơn vị này tham gia các cuộc tiến công nhằm vào vị trí của lực lượng Ukraine tại Annopolye, tỉnh Kharkov.

Trong video do Bộ Quốc phòng Nga công bố, Gyugo cho biết việc sử dụng súng phóng lựu áp nhiệt RPO Shmel có thể khiến đối phương nhanh chóng ngừng kháng cự.

"Nếu đối phương tiếp tục bắn trả cho đến viên đạn cuối cùng và tiểu đội súng phóng lựu nhiệt áp của chúng tôi bắn 2-3 quả đạn RPO, thường được gọi là Shmel, họ gần như đầu hàng ngay lập tức và vị trí được chiếm giữ mà hầu như không phải giao tranh", Gyugo nói.

Theo lời kể của quân nhân này, tổ súng phóng lựu nhiệt áp đảm nhiệm vai trò hỗ trợ trực tiếp cho các đơn vị bộ binh xung kích. Họ tiến lên trước, khai hỏa và bắn trả đối phương, sau đó lùi lại để lực lượng xung kích tiếp tục tiến vào vị trí.

Gyugo chia sẻ: "Tôi thích làm người vận hành súng phóng lựu nhiệt áp vì nó rất mạnh và có thể hỗ trợ đáng kể cho các đồng đội, chủ yếu là lực lượng xung kích. Chúng tôi tiến lên trước, bắn trả, lùi lại, rồi các đơn vị xung kích theo sau".

Lính Nga dùng RPO-A Shmel. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Nga tuyên bố kiểm soát Annopolye từ ngày 8/10

Theo TASS, Bộ Quốc phòng Nga thông báo các đơn vị thuộc Cụm quân phía Bắc đã kiểm soát Annopolye vào ngày 8/10, trong khuôn khổ chiến dịch mở rộng vùng kiểm soát tại tỉnh Kharkov.

Trước khi mở cuộc tiến công, các đơn vị Nga được cho là đã triển khai lực lượng đối phó máy bay không người lái (UAV) của Ukraine. Các kíp vận hành UAV và pháo binh sau đó tập kích những vị trí tập trung quân, điểm hỏa lực và kho đạn dã chiến của lực lượng Ukraine.

"Trước cuộc tấn công, các binh sĩ đã quét sạch không phận khỏi các máy bay không người lái tấn công của đối phương, trong khi các kíp lái máy bay không người lái (UAV) và pháo binh tấn công các cụm quân thuộc lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập của Lực lượng Vũ trang Ukraine", Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Bộ Quốc phòng Nga tiết lộ thêm, các nhóm xung kích đã tiếp cận ngôi làng thông qua các khu vực rừng rậm. Lực lượng Nga hoạt động theo từng tốp nhỏ với mỗi nhóm khoảng 2-3 người, tiến công các vị trí phòng thủ dưới sự hỗ trợ và hướng dẫn của UAV trinh sát. Moscow cho rằng sự phối hợp giữa bộ binh, pháo binh và các đơn vị UAV đã làm gián đoạn khả năng kháng cự của đối phương.

Sau khi giành quyền kiểm soát ngôi làng, các binh sĩ Nga tiếp tục kiểm tra các tòa nhà, tầng hầm và khu vực lân cận nhằm tìm kiếm lực lượng Ukraine còn lại.

Bộ Quốc phòng Nga nhận định việc kiểm soát Annopolye sẽ giúp quân đội nước này kiểm soát tuyến đường Stary Saltov - Podsredneye, qua đó gây khó khăn cho hoạt động hậu cần của lực lượng Ukraine tại khu vực.

Tuyến đường có ý nghĩa đối với việc vận chuyển quân, đạn dược và hàng tiếp tế giữa các vị trí trên chiến tuyến. Nếu hoạt động di chuyển trên tuyến bị giám sát hoặc đe dọa bởi hỏa lực đối phương, lực lượng Ukraine có thể phải sử dụng những lộ trình khác, làm tăng thời gian và rủi ro tiếp tế.

Nga bí mật kiểm soát Annopolye. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Giao tranh tiếp diễn tại nhiều khu vực ở Kharkov

Annopolye nằm trong khu vực mà quân đội Nga tuyên bố đang mở rộng vùng kiểm soát dọc biên giới Nga - Ukraine. Theo bản tổng hợp tình hình chiến sự ngày 12/10 của TASS, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Cụm quân phía Bắc tiếp tục gây sức ép lên các vị trí Ukraine tại tỉnh Kharkov.

Moscow đồng thời tuyên bố lực lượng nước này đang giao tranh tại các khu dân cư Nikolayevka, Varvarovka, Nefyodovka và Chyornoye. Đây là những địa điểm mà phía Nga cho biết các đơn vị của họ đang tìm cách giành quyền kiểm soát.

Một diễn biến khác được TASS đề cập ngày 10/10 liên quan đến hoạt động chống UAV của Ukraine.

Theo hãng thông tấn Nga, một quân nhân có biệt danh Darwin cho biết các kíp pháo tự hành 2S19 Msta-S thuộc Cụm quân phia Bắc đã phá hủy ba sở chỉ huy UAV hạng nặng của Ukraine.

Phía Nga cho biết các sở chỉ huy này được sử dụng để điều hành những UAV cỡ lớn phục vụ tiếp tế cho các đơn vị Ukraine mà Moscow mô tả là bị bao vây tại khu vực Volchansk. Theo lời kể của quân nhân này, việc theo dõi hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng phương tiện mặt đất giúp lực lượng Nga xác định những địa điểm cần kiểm tra thêm bằng phương tiện trinh sát.