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Nhà báo Đức cáo buộc CIA liên quan vụ phá hoại Nord Stream

| | Tài chính quốc tế

Vụ nổ đường ống Nord Stream.

Vụ nổ đường ống Nord Stream.

Nhà báo Đức tiết lộ CIA đã biết trước kế hoạch phá hoại Nord Stream và ban đầu không đưa ra sự phản đối nào.

Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã biết về kế hoạch phá hoại các đường ống dẫn khí đốt Nord Stream và Nord Stream 2 và không có phản đối gì đối với kế hoạch này, nhà báo điều tra người Đức Oliver Schrom nói với kênh truyền hình NTV.

Ông Oliver Schrom là đồng tác giả một cuốn sách viết về cuộc tấn công vào các đường ống Nord Stream cùng với ông Ulrich Thiele.

Ông Schrom cho biết, "theo các nguồn tin của chúng tôi, CIA đã biết về các kế hoạch phá hoại đường ống từ giai đoạn đầu. Các sĩ quan của cơ quan này tại địa bàn ban đầu không có sự phản đối nào đối với kế hoạch, họ thậm chí còn thừa nhận có sự tham gia về mặt tài chính".

Ông lưu ý, lập trường của người Mỹ đã thay đổi sau khi tình báo Hà Lan biết được các kế hoạch.

Nhà báo này cho biết, "theo các nguồn tin của chúng tôi, nhân viên CIA chưa bao giờ nói với những kẻ tổ chức với sự nhấn mạnh lớn rằng hãy từ bỏ việc đó".

Ông nói thêm, không có sự phản đối căn bản nào từ CIA "ở cấp độ làm việc," mặc dù trách nhiệm đối với một chiến dịch có quy mô như vậy không thể thuộc về nhân viên tại địa bàn. Khi những kẻ tổ chức quyết định làm nổ tung các đường ống, họ đã tìm đến các liên lạc viên người Mỹ của mình.

Phiên tòa đầu tiên xử một nghi phạm thực hiện các vụ nổ đường ống Nord Stream là công dân Ukraine Sergey K. bắt đầu tại Hamburg, Đức ngày 14/10.

Sergey K. bị nghi ngờ phạm tội ác chiến tranh liên quan đến các phương pháp chiến tranh bị cấm, gồm các cuộc tấn công vào các mục tiêu dân sự, thực hiện vụ nổ, phá hủy các công trình và gây gián đoạn các dịch vụ tiện ích công cộng.

Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp Liên bang Đức tin rằng, Sergey K. - người được truyền thông Đức xác định là người đứng đầu nhóm phá hoại - cùng đồng phạm đã lên kế hoạch cho các vụ nổ đường ống theo lệnh từ các cơ quan chính phủ Ukraine.

Ngày 26/9/2022, thiệt hại chưa từng có đã được ghi nhận trên 3 nhánh của đường ống Nord Stream và đường ống Nord Stream 2 vốn chưa được đưa vào vận hành. Văn phòng Bộ Tư pháp Nga đã khởi tố vụ án hình sự về hành vi chủ nghĩa khủng bố quốc tế.

Theo TASS
Các nhà điều tra Đức tiết lộ chi tiết về cuộc điều tra vụ nổ Nord Stream

PV

Giáo dục & thời đại đại

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