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Được bệnh viện thông báo người thân đã mất, gia đình hốt hoảng khi nhận được thi thể của người khác

| | Tài chính quốc tế

Vụ việc xảy ra tại Thái Lan đã khiến một gia đình ở nước này vô cùng hoang mang khi họ nhận được thi thể của một người không phải thân nhân của mình.

Mới đây, một gia đình ở Surin, Thái Lan phát hiện họ đã nhận nhầm thi thể từ một bệnh viện ở Rayong sau khi mở quan tài để chuẩn bị tang lễ và thấy bên trong là một người đàn ông thay vì người thân là nữ giới của họ.

Thi thể được chuyển từ Rayong về đến huyện Lamduan vào khoảng 18 giờ 50 ngày thứ Hai, 12 tháng 10. Người thân bắt đầu nghi ngờ khi quan tài được dỡ xuống, vì thi thể trông nhỏ hơn nhiều so với vóc dáng người phụ nữ mà họ đang chờ đón.

Họ cũng thắc mắc khi thấy thi thể được bọc kín trong một chiếc túi có khóa kéo, trong khi người quá cố qua đời vì bệnh thiếu máu cơ tim cục bộ chứ không phải bệnh truyền nhiễm.

Khi chiếc túi được mở ra để gia đình chuẩn bị thi hài, họ phát hiện đó là một người đàn ông, được cho là khoảng 50 tuổi.

Người phụ nữ, được xác định là bà Oi (46 tuổi), đã qua đời tại Rayong và dự kiến được đưa về Surin để tổ chức tang lễ.

Chatthawat, nhân viên cấp cứu 30 tuổi chịu trách nhiệm vận chuyển thi thể, cho biết việc tiếp nhận thi thể đã tuân thủ các thủ tục giấy tờ của bệnh viện và người thân đã có mặt khi bàn giao thi thể.

Theo lời anh, gia đình đã yêu cầu được nhìn mặt người phụ nữ trước khi rời đi vì họ thắc mắc tại sao thi thể lại được niêm phong trong túi đựng xác có khóa kéo.

Anh cho biết nhân viên bệnh viện đã từ chối yêu cầu này, giải thích rằng thi thể được coi là có nguy cơ lây nhiễm nên không được mở túi.

Anh cũng cho biết các nhân viên đã nhiều lần khẳng định với gia đình rằng đó chính xác là thi thể cần nhận, ngay cả khi người thân chỉ ra rằng người phụ nữ đã khuất có vóc dáng to lớn hơn so với hình dáng thi thể bên trong túi.

Sau khi phát hiện sự nhầm lẫn, Chatthawat bắt đầu lái xe chở thi thể người đàn ông quay lại Rayong, trong khi nhân viên bệnh viện mang thi thể của bà Oi từ bệnh viện đi. Hai bên đã sắp xếp gặp nhau ở điểm giữa hành trình để trao đổi lại thi thể.

Gia đình đã hoãn các nghi thức tang lễ trong khi chờ thi thể đúng được chuyển đến.

Một trưởng thôn tại địa phương cho biết gia đình không muốn làm lớn chuyện mà chủ yếu chỉ muốn nhận lại đúng thi thể để có thể tiếp tục tổ chức tang lễ.

Ông cũng kêu gọi bệnh viện xem xét lại quy trình và đảm bảo nhân viên kiểm tra thi thể kỹ lưỡng hơn trước khi bàn giao cho người thân.

 (Theo The Thaiger)

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Theo Gia Linh

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