Bác sĩ nội trú thất bại trước câu hỏi trị giá 2.000 euro “dễ như ăn kẹo” tại Ai Là Triệu Phú

Trong chương trình Ai Là Triệu Phú? phát sóng trên đài RTL (Đức) ngày 6/10, Franziska Burkhardt, một bác sĩ nội trú chuyên ngành nội khoa đến từ thành phố Lubeck đã có màn chơi khiến khán giả tiếc nuối. Dù nhận được nhiều gợi ý từ người dẫn chương trình Gunther Jauch, cô vẫn không thể vượt qua câu hỏi trị giá 2.000 euro (khoảng 60 triệu đồng) và ra về với số tiền thưởng 500 euro (khoảng 15 triệu đồng).

Cụ thể, câu hỏi mà Franziska phải đối mặt là: “Loài vật nào sau đây không phải là một trong những linh vật của World Cup 2026?”. Bốn phương án được đưa ra gồm Zayu - báo đốm, Maple - nai sừng tấm, Clutch - đại bàng đầu trắng và Jimmy - gấu túi.

Đây vốn không phải câu hỏi đòi hỏi kiến thức chuyên môn phức tạp. World Cup 2026 được tổ chức tại ba quốc gia gồm Mỹ, Canada và Mexico. Chỉ cần liên hệ các loài vật với đặc trưng của từng quốc gia, người chơi có thể tìm ra đáp án. Tuy nhiên, Franziska lại tỏ ra khá lúng túng.

“Tôi thực sự không thể trả lời ngay câu này. Tôi cứ nghĩ chỉ có một linh vật thôi chứ?”, nữ bác sĩ bối rối chia sẻ.

Franziska Burkhardt, một bác sĩ nội trú chuyên ngành nội khoa đến từ thành phố Lubeck tại chương trình (Ảnh: RTL)

Không chắc chắn về câu trả lời, Franziska quyết định sử dụng quyền trợ giúp gọi điện cho người thân. Cô cho biết người mình lựa chọn là một người am hiểu bóng đá, thường xuyên theo dõi các trận đấu nên tin rằng anh có thể giúp cô vượt qua câu hỏi này.

Đáng tiếc, người được gọi điện lại đưa ra thông tin sai về một trong những linh vật. Anh xác định đúng hai linh vật tương ứng với các quốc gia, nhưng cho rằng gấu túi có nguồn gốc từ Nam Mỹ, trong khi loài vật này thực tế sinh sống tại Australia.

Khi Franziska nhắc lại thông tin vừa nhận được, Gunther Jauch lập tức có phản ứng đầy ẩn ý. Nhận thấy nữ thí sinh vẫn chưa nhận ra vấn đề, ông tiếp tục tìm cách gợi ý: “Bạn thậm chí không cần phải biết những linh vật này là gì vẫn có thể trả lời được câu hỏi!”.

Dẫu vậy, nữ bác sĩ vẫn chưa thể đưa ra lựa chọn chắc chắn. Cô tiếp tục sử dụng quyền trợ giúp 50:50, qua đó loại bỏ hai phương án và chỉ còn phải cân nhắc giữa Zayu - báo đốm và Jimmy - gấu túi.

Sau một hồi suy nghĩ, Franziska quyết định chọn báo đốm.

MC Gunther Jauch liên tục gợi ý nhưng người chơi vẫn không thể vượt qua câu hỏi (Ảnh: RTL)

Chứng kiến lựa chọn này, MC chương trình tỏ ra sốt ruột và cố gắng cứu nữ thí sinh thêm một lần nữa. Ông đề nghị cô sử dụng quyền trợ giúp hỏi ý kiến khán giả, đồng thời đưa ra lời hứa: “Nếu kết quả không đạt 99%, tôi sẽ mời bạn một ly đồ uống!”.

Tuy nhiên, gợi ý cuối cùng vẫn không giúp Franziska thay đổi quyết định. Cô chốt đáp án Zayu - báo đốm, qua đó đánh mất cơ hội tiếp tục chinh phục những câu hỏi có giá trị cao hơn.

Ngay sau đó, Gunther Jauch công bố đáp án chính xác là Jimmy - gấu túi. Ông giải thích rằng gấu túi sinh sống tại Australia và ăn lá bạch đàn, trong khi ba quốc gia đăng cai World Cup 2026 là Mỹ, Canada và Mexico.

Với lựa chọn sai ở câu hỏi trị giá 2.000 euro (khoảng 60 triệu đồng), Franziska phải dừng cuộc chơi và ra về với 500 euro (khoảng 15 triệu đồng) tiền thưởng. Chứng kiến cơ hội giành số tiền lớn khép lại chỉ vì một câu hỏi tưởng chừng không quá khó, nữ bác sĩ không giấu được sự tiếc nuối: “Mọi chuyện có thể kết thúc chỉ trong chớp mắt”.

Nguồn: Blue News, RTL