Một nước EU bất ngờ nối lại quan hệ quân sự-ngoại giao với Nga sau 4 năm “nghỉ chơi”

Khi Thủ tướng Robert Fico có cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Điện Kremlin hồi tháng 5, ông Fico cho rằng quan hệ giữa 2 nước cần vượt ra ngoài phạm vi hợp tác năng lượng.

Ông Fico nói với tổng thống Nga rằng các bước cần thiết đã được tiến hành để khôi phục các tùy viên quân sự tại đại sứ quán mỗi bên.

5 tháng sau, thỏa thuận này đang dần hình thành. Slovakia đã cử 2 sĩ quan quân đội — Chuẩn tướng Slavomir Staviarsky và cấp phó của ông, Đại tá Ivo Gahir — đến Moscow. Slovakia cũng đang chuẩn bị đón một tùy viên quân sự Nga tại Bratislava.

Các động thái này đánh dấu lần đầu tiên kể từ cuộc xung đột Nga-Ukraine nổ ra vào tháng 2/2022, Nga và Slovakia khôi phục đại diện quân sự-ngoại giao giữa 2 nước.

Tuy nhiên, động thái này đã vấp phải sự chỉ trích từ các chính trị gia đối lập, những người đặt câu hỏi về lợi ích mà Slovakia có thể đạt được. Họ cảnh báo rằng Nga có thể lợi dụng thỏa thuận này để tăng cường các hoạt động tình báo.

Bộ Ngoại giao Slovakia giải thích việc nối lại các cuộc tiếp xúc quân sự-ngoại giao là một phần trong mong muốn của chính phủ nhằm xây dựng “quan hệ thực tế” với Nga. Một trong những lý do được đưa ra là cần phải chăm lo cho các phần mộ quân nhân, một nhiệm vụ trước đây do các nhà ngoại giao quân sự Nga đảm nhiệm.

Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia Robert Kaliňák mới đây nhấn mạnh Bratislava không coi Nga là mối đe dọa. Thủ tướng Slovakia Robert Fico cho biết ông không muốn Slovakia tham gia vào một cuộc xung đột quân sự "vì một số điều khoản trong Điều 5".

Theo DW