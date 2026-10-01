Máy bay SSJ-100 được chấp thuận một thay đổi lớn so với thiết kế tiêu chuẩn

Máy bay SSJ-100 trang bị động cơ SaM146 với tầm bay mở rộng (RRJ-95B-100/LR-100) đã nhận được Phê duyệt Thay đổi Chính (MCA) cho thiết kế tiêu chuẩn, tài liệu này kéo dài thời hạn sử dụng dự kiến của chiếc phi cơ lên 20 năm.

Văn bản do Cơ quan Vận tải Hàng không Liên bang (Rosaviatsia) ban hành quy định các giá trị sau đây cho tuổi thọ và thời gian sử dụng được chỉ định của máy bay: 20.000 chuyến bay, 40.000 giờ bay, 20 năm (trước đây là 15.000 chuyến bay, 25.000 giờ bay, 15 năm).

"Những giá trị mới này khẳng định độ tin cậy của thiết kế máy bay và tăng tuổi thọ sử dụng lên 40% so với giá trị thiết kế. Tập đoàn Yakovlev tiếp tục nỗ lực để đạt được các thông số thiết kế đã đề ra cho dòng máy bay SSJ-100.

Mục tiêu của công việc là đáp ứng nhu cầu của các hãng hàng không liên quan đến tiếp tục vận hành loại máy bay nói trên", ông Vladimir Lavrov, Kỹ sư trưởng thiết kế chương trình SSJ cho biết.

Máy bay SSJ-100 sẽ được kéo dài thời hạn phục vụ.

Hiện có 154 máy bay SSJ-100 đang hoạt động tại Nga. Tuổi thọ của dòng phi cơ được kéo dài dần cho đến khi đạt đến thời hạn sử dụng theo thiết kế.

Việc kéo dài tuổi thọ cho các thành phần kết cấu chính được xác định dựa trên những tính toán, thử nghiệm độ bền của cấu trúc kích thước thật và kinh nghiệm vận hành, tất cả đều do nhà phát triển máy bay thực hiện.

Tiêu chí chính để kéo dài tuổi thọ là đánh giá sự tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn bay về độ bền, tuổi thọ cùng với khả năng chống ăn mòn của vật liệu.