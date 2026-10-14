Lạm phát Mỹ tăng vượt dự báo, dự đoán khả năng Fed tăng lãi suất cuối năm gần 100%

Ngày 14/10, Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 tăng 0,6% so với tháng trước và tăng 3,7% so với cùng kỳ năm 2025. Mức tăng theo năm cao hơn dự báo 3,6% của các nhà kinh tế và tiếp tục vượt xa mục tiêu lạm phát 2% của Fed.

Lạm phát lõi, không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng, tăng 0,3% so với tháng trước và 2,6% so với cùng kỳ, đều cao hơn dự báo lần lượt 0,2% và 2,5%.

Trước đó, CPI toàn phần tháng 8 tăng 3,4% so với cùng kỳ, trong khi CPI lõi tăng 2,4%.

Lạm phát toàn phần (xanh) và lạm phát lõi (vàng) qua các năm

Nguyên nhân chính khiến lạm phát tăng tốc là giá năng lượng tiếp tục leo thang do xung đột giữa Mỹ và Iran kéo dài. Chỉ số giá năng lượng tháng 9 tăng 5,2%, trong đó giá xăng tăng 9,1%, góp khoảng một nửa mức tăng CPI toàn phần.

So với cùng kỳ năm trước, giá xăng tại Mỹ đã tăng 34,2%, còn giá dầu sưởi tăng tới 74,2%.

Áp lực giá cả cũng xuất hiện ở nhiều nhóm hàng hóa và dịch vụ khác. Giá nhà ở tăng 0,4%, giá ô tô và xe tải đã qua sử dụng tăng 0,7%, trong khi giá thực phẩm không đổi so với tháng trước.

Ngay sau khi báo cáo được công bố, hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ giảm điểm, còn lợi suất trái phiếu chính phủ tăng mạnh.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, xác suất Fed tăng lãi suất tại cuộc họp ngày 27-28/10 tăng lên khoảng 44%. Khả năng ngân hàng trung ương tiếp tục nâng lãi suất trước cuối năm vượt 96%, trong đó thị trường đánh giá gần 50% khả năng tổng mức tăng lên tới 0,5 điểm phần trăm.

Chiến lược gia kinh tế vĩ mô trưởng Sonu Varghese tại Carson Group nhận định lạm phát tháng 9 nóng hơn dự kiến và không chỉ xuất phát từ giá nhiên liệu. CPI lõi tăng với tốc độ năm hóa 3,7% trong tháng 9, cho thấy áp lực giá cả đang lan rộng. Theo ông, tác động đầy đủ của giá dầu diesel tăng cao và làn sóng đầu tư AI vẫn chưa phản ánh hết vào số liệu lạm phát.

Tháng 9 vừa qua, Fed đã tăng lãi suất lần đầu tiên sau hơn 3 năm, thêm 0,25 điểm phần trăm, đưa phạm vi lãi suất chuẩn lên 3,75% - 4%.

Dù cú sốc giá năng lượng thường được xem là yếu tố tạm thời, các quan chức Fed lo ngại xung đột kéo dài có thể khiến chi phí tăng cao lan sang nhiều lĩnh vực, đồng thời làm gia tăng kỳ vọng lạm phát của doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Báo cáo CPI tháng 9 là số liệu lạm phát tiêu dùng cuối cùng mà Fed nhận được trước cuộc họp chính sách cuối tháng 10. Trong khi đó, chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 9 dự kiến được công bố ngày 15/10, cung cấp thêm tín hiệu về áp lực giá cả trong nền kinh tế Mỹ.

Theo CNBC