Máy bay không người lái FP-1 của Ukraine.

Mạng lưới thông tin liên lạc vệ tinh Starlink ở Ukraine đã bị hạn chế truy cập trên diện rộng. Những thay đổi kỹ thuật đối với phần mềm do Công ty SpaceX cập nhật đã ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả chỉ huy và kiểm soát quân đội, cũng như việc tiến hành hoạt động tác chiến.

Theo báo cáo từ các phương tiện truyền thông Ukraine, trong những cuộc giao tranh ban đêm, hoạt động ổn định của các trạm liên lạc vệ tinh đã bị gián đoạn khi phương tiện mang chúng di chuyển với tốc độ cao.

Binh sĩ Ukraine phát hiện ra khi các phương tiện hoặc nền tảng không người lái di chuyển với tốc độ vượt quá 160km/h, liên lạc vệ tinh bị mất hoàn toàn.



Hạn chế kỹ thuật này dẫn đến việc mất kiểm soát ngay lập tức và làm gián đoạn một số nhiệm vụ quan trọng và thiết yếu đối với Lực lượng vũ trang Ukraine.

SpaceX đã hạn chế hoạt động của hệ thống Starlink trên máy bay không người lái của Ukraine.

Theo thông tin sơ bộ từ các nhà phân tích, Công ty SpaceX của Mỹ đã áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt này theo yêu cầu trực tiếp từ chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Giới hạn tốc độ nhằm ngăn chặn việc sử dụng mạng lưới vệ tinh cho các mục đích quân sự phi thương mại, cụ thể là để dẫn đường cho phương tiện không người lái tốc độ cao và UAV tấn công tầm xa.

Tuy nhiên, các thiết bị đầu cuối liên lạc vệ tinh thông thường, dù đứng yên hay đang di chuyển với tốc độ tiêu chuẩn, hiện vẫn hoạt động bình thường.

Việc áp đặt hạn chế như vậy diễn ra ngay sau khi một số kênh tình báo phương Tây bị đóng cửa trước thời điểm diễn ra các cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn vào Kyiv. Điều này gây nguy hiểm cho toàn bộ hệ thống lập kế hoạch tác chiến của Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Rõ ràng việc chặn truy cập internet tốc độ cao tước đi khả năng phối hợp hành động của các nhóm tấn công cơ động và truyền dữ liệu từ máy bay không người lái một cách nhanh chóng và kịp thời, đây là điều Ukraine sẽ phải khắc phục trong thời gian tới.