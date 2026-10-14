Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vô số vật thể tròn, hình củ khoai tây nằm la liệt ở độ sâu 6.000 mét dưới đáy biển, nước láng giềng Việt Nam có phát hiện cực lớn

| | Tài chính quốc tế

Các nhà khoa học Trung Quốc công bố phát hiện mới về mỏ kim loại dưới đáy biển được cho là lớn nhất thế giới.

Ở độ sâu lên đến 6.000 mét dưới bề mặt Thái Bình Dương, giữa Mexico và Hawaii, hàng tỷ khối kim loại hình củ khoai tây nằm la liệt dưới đáy biển.

Theo một số ước tính, trữ lượng các kim loại quan trọng như niken, coban và mangan tại khu vực Clarion-Clipperton có thể vượt tổng trữ lượng đã biết trên đất liền.

Mặc dù chưa có hoạt động khai thác thương mại nào diễn ra trên vùng đồng bằng dưới nước này, Cơ quan Quản lý Đáy biển Quốc tế đã cấp 17 hợp đồng thăm dò cho khu vực này, trong đó Trung Quốc nắm giữ 5 hợp đồng.

Nhưng một nghiên cứu chuyên sâu gần đây về khu vực này do một nhóm nghiên cứu Trung Quốc thực hiện đã chỉ ra rằng các tàu khai thác đáy biển trong tương lai sẽ không chỉ phát hiện ra khoáng sản mà còn gặp phải vô số loại virus bí ẩn.

Các nhà nghiên cứu đã kiểm tra các mẫu trầm tích từ khu vực này và xác định được 11.742 loại virus khác nhau. Hơn 99% số virus, tương đương 11.662 loại, là những phát hiện mới.

“Những phát hiện này cung cấp những hiểu biết sâu sắc về vai trò sinh thái của virus trong khu vực quặng đa kim loại, thiết lập một cơ sở dữ liệu quan trọng về hệ sinh thái vi sinh vật trước khi khai thác để phục vụ cho việc đánh giá tác động môi trường trong tương lai”, tác giả chính Hou Bowen viết trong bài báo được công bố trên tạp chí Nature Communications vào cuối tháng trước.

60 mẫu được sử dụng trong nghiên cứu được thu thập vào năm 2023 và 2024 bởi một trong những đơn vị Trung Quốc nắm giữ hợp đồng thăm dò.

Sử dụng mạng lưới chia sẻ protein, các nhà khoa học đã so sánh các virus này với dữ liệu về các virus đã được tìm thấy trước đó trong nước biển, rãnh đại dương và môi trường thủy nhiệt.

Các loại virus trong khu vực này có thể có những đặc điểm độc đáo phản ánh môi trường khác thường mà chúng đã tiến hóa, một môi trường giàu kim loại nặng nhưng lại cực kỳ thiếu chất dinh dưỡng.

Đa số các virus mà nhóm nghiên cứu phát hiện thuộc lớp Caudoviricetes, có cấu trúc đuôi có thể tiêm vật chất di truyền vào vi khuẩn giống như một chiếc kim tiêm. Virus thuộc lớp này có mặt trong nhiều hệ sinh thái khác nhau, bao gồm đại dương, đất liền và thậm chí cả đường ruột của con người.

Theo SCMP﻿


Y Vân

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nóng: Phi công phát tín hiệu khẩn "Squawk 7500", chiếc Boeing 787 khổng lồ vội vàng bẻ lái, lực lượng rà phá bom mìn xuất hiện ngay lập tức trên sân bay

Nóng: Phi công phát tín hiệu khẩn "Squawk 7500", chiếc Boeing 787 khổng lồ vội vàng bẻ lái, lực lượng rà phá bom mìn xuất hiện ngay lập tức trên sân bay Nổi bật

Huy động hơn 10.000 người xây siêu sân bay 520.000 tỷ đồng, rộng gần gấp đôi Nội Bài: Đổ 180 triệu mét khối đất đá xuống biển làm đường băng

Huy động hơn 10.000 người xây siêu sân bay 520.000 tỷ đồng, rộng gần gấp đôi Nội Bài: Đổ 180 triệu mét khối đất đá xuống biển làm đường băng Nổi bật

Xuất hiện "điềm báo đáng ngại" đối với nền kinh tế toàn cầu

Xuất hiện "điềm báo đáng ngại" đối với nền kinh tế toàn cầu

19:40 , 14/10/2026
Một ngân hàng lĩnh án phạt hơn 30.000 tỷ đồng vì để lọt hàng loạt giao dịch đáng ngờ

Một ngân hàng lĩnh án phạt hơn 30.000 tỷ đồng vì để lọt hàng loạt giao dịch đáng ngờ

19:19 , 14/10/2026
Lý do Iran tung chiến thuật mới, khiến Mỹ khó hạ giá dầu trước bầu cử

Lý do Iran tung chiến thuật mới, khiến Mỹ khó hạ giá dầu trước bầu cử

19:00 , 14/10/2026
Ngoài Ấn Độ, một nền kinh tế khác được IMF dự báo sẽ vượt Nhật Bản vào năm 2027

Ngoài Ấn Độ, một nền kinh tế khác được IMF dự báo sẽ vượt Nhật Bản vào năm 2027

18:30 , 14/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên