Vô số vật thể tròn, hình củ khoai tây nằm la liệt ở độ sâu 6.000 mét dưới đáy biển, nước láng giềng Việt Nam có phát hiện cực lớn

Ở độ sâu lên đến 6.000 mét dưới bề mặt Thái Bình Dương, giữa Mexico và Hawaii, hàng tỷ khối kim loại hình củ khoai tây nằm la liệt dưới đáy biển.

Theo một số ước tính, trữ lượng các kim loại quan trọng như niken, coban và mangan tại khu vực Clarion-Clipperton có thể vượt tổng trữ lượng đã biết trên đất liền.

Mặc dù chưa có hoạt động khai thác thương mại nào diễn ra trên vùng đồng bằng dưới nước này, Cơ quan Quản lý Đáy biển Quốc tế đã cấp 17 hợp đồng thăm dò cho khu vực này, trong đó Trung Quốc nắm giữ 5 hợp đồng.

Nhưng một nghiên cứu chuyên sâu gần đây về khu vực này do một nhóm nghiên cứu Trung Quốc thực hiện đã chỉ ra rằng các tàu khai thác đáy biển trong tương lai sẽ không chỉ phát hiện ra khoáng sản mà còn gặp phải vô số loại virus bí ẩn.

Các nhà nghiên cứu đã kiểm tra các mẫu trầm tích từ khu vực này và xác định được 11.742 loại virus khác nhau. Hơn 99% số virus, tương đương 11.662 loại, là những phát hiện mới.

“Những phát hiện này cung cấp những hiểu biết sâu sắc về vai trò sinh thái của virus trong khu vực quặng đa kim loại, thiết lập một cơ sở dữ liệu quan trọng về hệ sinh thái vi sinh vật trước khi khai thác để phục vụ cho việc đánh giá tác động môi trường trong tương lai”, tác giả chính Hou Bowen viết trong bài báo được công bố trên tạp chí Nature Communications vào cuối tháng trước.

60 mẫu được sử dụng trong nghiên cứu được thu thập vào năm 2023 và 2024 bởi một trong những đơn vị Trung Quốc nắm giữ hợp đồng thăm dò.

Sử dụng mạng lưới chia sẻ protein, các nhà khoa học đã so sánh các virus này với dữ liệu về các virus đã được tìm thấy trước đó trong nước biển, rãnh đại dương và môi trường thủy nhiệt.

Các loại virus trong khu vực này có thể có những đặc điểm độc đáo phản ánh môi trường khác thường mà chúng đã tiến hóa, một môi trường giàu kim loại nặng nhưng lại cực kỳ thiếu chất dinh dưỡng.

Đa số các virus mà nhóm nghiên cứu phát hiện thuộc lớp Caudoviricetes, có cấu trúc đuôi có thể tiêm vật chất di truyền vào vi khuẩn giống như một chiếc kim tiêm. Virus thuộc lớp này có mặt trong nhiều hệ sinh thái khác nhau, bao gồm đại dương, đất liền và thậm chí cả đường ruột của con người.

Theo SCMP﻿



