Cựu tổng tư lệnh Ukraine: Khả năng tiến công của Nga đã bị bẻ gãy

Ukraine đã "bẻ gãy" khả năng tiến công của Nga

Ukraine đã ổn định được chiến tuyến và "phá vỡ khả năng tiến công của Nga" bằng cách tiêu diệt một lượng lớn binh sĩ đối phương; cựu tổng tư lệnh quân đội Ukraine cho hay.

Tướng Oleksandr Syrskyi cũng lên tiếng về việc mình bị cách chức, đồng thời bác bỏ ý kiến của những người chỉ trích cho rằng ông quá "cổ hủ" để chỉ huy các lực lượng mới, hiện đại và giàu tính công nghệ của Ukraine.

Ông đồng thời phản bác các cáo buộc từ những binh sĩ từng phục vụ dưới quyền về việc họ bị ra lệnh bám trụ tại vị trí ngay cả khi đã gần như bị quân Nga bao vây, dẫn đến thương vong lớn.

Ông Syrskyi cho biết tổng số thương vong của Nga trong cuộc chiến cao gấp 6 lần so với Ukraine. "Nếu chỉ tính riêng số người thiệt mạng, con số này lên tới gấp 11 lần", ông nói với BBC.

Cả Nga và Ukraine đều không công bố chính thức số lượng binh sĩ tử trận của mình. Quân đội Ukraine cho biết họ đã gây ra mức thương vong kỷ lục cho binh sĩ Nga trong tháng 9 năm nay, mặc dù thông tin này chưa thể được kiểm chứng.

Các quan chức tình báo Anh ước tính Nga đã mất khoảng nửa triệu binh sĩ (thiệt mạng) tại Ukraine kể từ năm 2022. Trong khi đó, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) có trụ sở tại Mỹ ước tính Ukraine đã mất tới 150.000 binh sĩ thiệt mạng tính đến tháng 6/2026.

Vị tướng này cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2026, Nga chỉ chiếm được tổng cộng 61 km vuông lãnh thổ. "Đó là dấu hiệu cho thấy chiến tuyến đã được ổn định".

Những bước tiến của Nga đã chững lại trong năm nay. Ảnh: Reuters

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) cũng xác nhận xu hướng này. Một báo cáo gần đây của viện cho thấy trong tháng 9/2026, Nga đã mất nhiều lãnh thổ hơn so với phần lãnh thổ họ chiếm được.

Ông Syrskyi được bổ nhiệm làm Tổng tư lệnh quân đội Ukraine vào năm 2024. Trước đó, ông từng được ca ngợi vì vai trò bảo vệ Kiev khi Nga bắt đầu cuộc tấn công năm 2022, cũng như việc chỉ huy thành công chiến dịch phản công ở phía đông Kharkiv vào mùa thu cùng năm.

Tuy nhiên, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã cách chức ông Syrskyi vào mùa hè năm nay, trong bối cảnh xảy ra bất đồng gay gắt giữa ông và Bộ trưởng Quốc phòng khi đó là Mykhailo Fedorov.

Ông Fedorov cho rằng thay vì thích ứng với thực tế của cuộc chiến đang thay đổi, quân đội dưới quyền ông Syrskyi đã cản trở các sáng kiến của ông.

Ban đầu, ông Zelensky đã cách chức ông Fedorov khi căng thẳng giữa hai người bùng phát công khai. Tuy nhiên, các cuộc biểu tình rầm rộ trên đường phố sau đó đã buộc Tổng thống phải cách chức cả ông Syrskyi và thay thế bằng Thiếu tướng Mykhailo Drapatyi, 43 tuổi.

Ông Syrskyi chia sẻ rằng ông có "bất đồng" với ông Fedorov vì vị bộ trưởng này "không tính đến lợi ích của quân đội" khi mua sắm vũ khí và vật tư.

Theo ông Syrskyi, ông Fedorov đã tạo ra sự "mất cân đối" trong việc cung ứng. Ông Fedorov ưu tiên máy bay không người lái (drone) trong khi bỏ qua các trang thiết bị thiết yếu cho tiền tuyến như xe mặt đất không người lái, xe bán tải và xe máy. Ngay cả với máy bay không người lái, ông Syrskyi cho biết vẫn xảy ra tình trạng thiếu hụt khi quân đội chỉ nhận được một nửa số lượng cần thiết.

Ông Fedorov là một vị bộ trưởng trẻ tuổi được nhiều người yêu mến, nổi tiếng với các sáng kiến về kỹ thuật số và công nghệ. Nhiều người thường so sánh ông với ông Syrskyi, người bị các nhà phê bình cho là không phù hợp để dẫn dắt cuộc chạy đua vũ trang công nghệ mới với Nga.

Tuy nhiên, ông Syrskyi không đồng tình với những chỉ trích đó. Ông cho biết chính trong thời gian ông nắm quyền, việc sử dụng máy bay không người lái đã đạt đến cấp độ mới chưa từng có, bao gồm cả các cuộc tấn công tầm xa vào sâu hơn 2.000 km trong lãnh thổ đối phương. Ukraine cũng là quốc gia đầu tiên thành lập Lực lượng Hệ thống Không người lái như một quân chủng riêng biệt thuộc các lực lượng vũ trang dưới sự chỉ huy của ông; hiện nay, theo ông, máy bay không người lái chiếm tới 80% thiệt hại của phía Nga.

Cảnh báo đến các nước EU

Tướng Syrskyi được bổ nhiệm làm Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang vào năm 2024. Một trong những chiến dịch nổi tiếng nhất của Tướng Syrskyi là cuộc tấn công vào vùng Kursk của Nga, bắt đầu từ tháng 8 năm 2024. Chiến dịch này kết thúc bằng một cuộc rút lui đầy kịch tính vào mùa xuân năm sau – điều mà một số binh sĩ mô tả là "thảm họa".

Tuy thế Tướng Syrskyi vẫn cho rằng chiến dịch Kursk là "một sự cần thiết".

"Vào mùa hè năm 2024, các lực lượng Nga đã tấn công dọc theo tất cả các hướng chính trên tiền tuyến với quân số đông gấp 6 lần so với chúng tôi," ông giải thích.

Ông Syrskyi cho biết cuộc đột kích vào Kursk đã làm gián đoạn đà tấn công của Nga và buộc Moscow phải điều chuyển quân, qua đó mang lại cho Ukraine khoảng thời gian tạm nghỉ và cơ hội để các lữ đoàn đang chịu nhiều áp lực ở mặt trận phía đông và phía nam có thể hồi phục lực lượng.

Ông cũng đưa ra những lời lẽ đanh thép nhắm vào các đồng minh châu Âu. Ông khuyên các đối tác châu Âu hãy bắt đầu chuẩn bị cho chiến tranh ngay từ bây giờ và "từ bỏ mọi ảo tưởng rằng [chiến tranh] sẽ không xảy ra".