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Pakistan: Sập mái trường học, 29 người thiệt mạng

| | Tài chính quốc tế

Ít nhất 28 học sinh và một giáo viên thiệt mạng khi mái trường Al Khair ở thành phố Peshawar, Pakistan, đổ sập sau trận mưa lớn kéo dài suốt đêm. Hàng chục học sinh bị thương, một số em vẫn mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Theo nhà chức trách, vụ việc xảy ra vào sáng thứ Năm (15/10), tại trường Al Khair ở thành phố Peshawar, phía tây bắc Pakistan. Phần mái của tòa nhà hai tầng bất ngờ đổ sập trong giờ học, khiến nhiều học sinh bị vùi lấp.

Ông Bilal Ahmed, thuộc lực lượng cứu hộ địa phương, cho biết mưa lớn suốt đêm có thể đã khiến kết cấu mái trường mất ổn định. Lực lượng cứu hộ đang khẩn trương tìm kiếm những người mắc kẹt trong đống đổ nát.

Trong khi đó, ông Asim Khan, người phát ngôn Bệnh viện Lady Reading ở Peshawar, cho biết 47 trẻ em bị thương đã được ghi nhận. Số người thiệt mạng có thể tiếp tục tăng do vẫn còn học sinh chưa được giải cứu.

Hàng chục xe cứu thương được huy động đến hiện trường vụ tai nạn.

Theo hãng tin AP, người dân địa phương là những người đầu tiên có mặt tại hiện trường, trước khi lực lượng cứu hộ nhanh chóng triển khai công tác ứng cứu.

Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari gọi vụ việc là một “thảm kịch đau lòng”, đồng thời yêu cầu tiến hành điều tra toàn diện để làm rõ nguyên nhân.

“Trong giờ phút đau buồn này, toàn thể quốc gia cùng chia sẻ nỗi đau với các gia đình bị ảnh hưởng”, văn phòng tổng thống đăng tải trên mạng xã hội X.

Các vụ sập công trình vẫn là vấn đề đáng lo ngại tại Pakistan, trong bối cảnh tiêu chuẩn xây dựng chưa được thực thi nghiêm ngặt tại nhiều nơi và một số công trình sử dụng vật liệu kém chất lượng.

Vụ tai nạn xảy ra chỉ vài tuần sau vụ hỏa hoạn tại một bệnh viện ở thủ đô Islamabad khiến ít nhất 14 trẻ sơ sinh thiệt mạng, làm dấy lên làn sóng phẫn nộ.

Theo Quỳnh Như

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