Kỳ tích Bolshetirsky năm 2026 của Nga

Tháng 7/2026, tại vùng địa chất Đông Siberia khắc nghiệt, các kỹ sư thuộc đơn vị INK-Service (Tập đoàn Dầu khí Irkutsk - INK) đã chính thức điền tên mình vào lịch sử ngành năng lượng thế giới khi hoàn thành một trong những công trình địa chất phức tạp nhất từng được thực hiện trên đất liền .

Để chinh phục lô Bolshetirsky, cỗ máy khoan không chỉ đâm sâu xuống lòng đất mà còn "bẻ lái" luồn lách theo phương ngang trên một chặng đường vô tiền khoáng hậu kéo dài tới 4.100 m - tương đương với chiều dài của hơn 38 sân bóng đá tiêu chuẩn nối liền nhau dưới độ sâu hàng ngàn mét.

Suốt 90 ngày đêm thi công liên tục trong điều kiện địa chất phức tạp đạt mức 7,1 trên thang độ khó quốc tế , từng nhịp chuyển động của mũi khoan đã minh chứng cho bước tiến vượt bậc của công nghệ điều hướng tự động và động cơ đáy hiện đại.

Nếu như hơn một thế kỷ trước, ý tưởng về một cỗ máy tự quay ở đáy giếng của Matvei Kapelyushnikov chỉ dừng lại ở giếng khoan 600 mét đầy hoài nghi , thì cột mốc 4.100 mét nhánh ngang tại Bolshetirsky chính là lời đáp trả đanh thép nhất cho di sản vượt thời gian ấy .

Đó không chỉ là một kỷ lục về mặt chiều dài, mà còn là biểu tượng đỉnh cao cho khả năng làm chủ lòng đất của con người trong kỷ nguyên công nghệ mới.



