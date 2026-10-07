Iran tuyên bố sở hữu kho vũ khí khổng lồ sau xung đột với Mỹ và Israel

Chuẩn tướng Mohammad Akraminia.

Quân đội Iran đã thông báo về việc tích lũy một kho vũ khí tấn công và phòng thủ mới phát triển quy mô lớn, lưu ý rằng việc sản xuất cường độ cao các tên lửa và drone tiên tiến bắt đầu trong cuộc chiến gần đây đang tiếp tục với tốc độ gia tăng.

Chuẩn tướng Mohammad Akraminia, người phát ngôn của Quân đội Cộng hòa Hồi giáo Iran, đã báo cáo về khả năng sẵn sàng chiến đấu được tăng cường của quân đội trong một cuộc phỏng vấn với Hãng thông tấn Fars.

Động thái trên phát tín hiệu về một bước nhảy vọt đáng kể trong năng lực răn đe nội địa của quốc gia này.

Đề cập đến sự sẵn sàng về trang thiết bị của Quân đội, Tướng Akraminia xác nhận, việc sản xuất nội địa các khí tài quân sự tiên tiến chưa bao giờ dừng lại trong cuộc chiến 40 ngày.

Theo ông Akraminia, các trang thiết bị phòng thủ và tấn công mới, gồm tên lửa và drone, đã được sản xuất hàng ngày trong cuộc chiến 40 ngày (Ramadan), và ngày nay việc sản xuất chúng tiếp tục với cường độ lớn hơn nữa.

Hiện một kho lưu trữ khổng lồ các trang thiết bị này đang thuộc quyền sử dụng của các lực lượng Quân đội Iran, và Quân đội đã chuẩn bị đầy đủ về mặt trang thiết bị - ông cho biết thêm.

Ông Akraminia khẳng định, Quân đội đã triển khai một số hệ thống mới này trên thực địa, với các kế hoạch chính thức công bố chúng với truyền thông vào "thời điểm thích hợp và nếu cần thiết".

Bên cạnh các khí tài, Tướng Akraminia nhấn mạnh kinh nghiệm tác chiến vô giá mà các lực lượng Iran thu được trong cuộc tấn công gần đây của Mỹ và Israel.

Ông cho biết, cuộc chiến đã cung cấp cho các Lực lượng Vũ trang Iran một trường thử nghiệm thực tế để đánh giá cả các hệ thống của chính họ lẫn các điểm yếu của đối thủ.

"Chúng tôi đã thu được kinh nghiệm tốt và nhận ra điểm yếu của đối phương nằm ở đâu và như thế nào. Hơn nữa, sự tự tin của chúng tôi trong việc đối đầu với đối phương đã tăng lên đáng kể", vị tướng cho hay.

Tuyên bố của Quân đội nhấn mạnh thành công trong khoản đầu tư kéo dài nhiều thập kỷ của Iran vào sự tự chủ quân sự.