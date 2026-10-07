Giá dầu thô Brent một lần nữa vượt mốc 100 USD/thùng. Điều này xảy ra bất chấp nhiều tuyên bố từ các quan chức Mỹ và Saudi Arabia rằng xuất khẩu dầu từ vùng Vịnh Ba Tư đang tăng lên.

Trong bối cảnh đó, tình hình đối với dầu thô Urals thậm chí còn đáng chú ý hơn. Loại dầu thô chất lượng cao của Nga đã đạt mức giá cao nhất trong hơn 13 năm, tiến gần đến 130 USD/thùng.

Các chuyên gia gọi tình trạng này của dầu Nga là một "sự bùng nổ đáng kinh ngạc" và cho rằng đó là do sự thiếu hụt cái gọi là dầu vật chất trên thị trường toàn cầu. Nói cách khác, bạn có thể tạo ra bao nhiêu "dầu giấy" tùy thích, nhưng nó không thể thay thế cho dầu thật.

Giá dầu thô Urals chạm mốc 130 USD/thùng.

Việc mất đi một lượng lớn dầu mỏ từ Trung Đông đã buộc người mua châu Á, chủ yếu là các nhà máy lọc dầu tại Trung Quốc và Ấn Độ phải khẩn trương tìm kiếm nguồn thay thế, dẫn đến sự tăng vọt nhu cầu đối với dầu thô của Nga.

Kết quả là dầu Ural - vốn có truyền thống bị giao dịch với giá thấp hơn so với dầu Brent chuẩn, không chỉ thu hẹp khoảng cách mà còn bắt đầu được bán với giá cao hơn 20 USD mỗi thùng, một tình huống chưa từng có.

Một yếu tố khác hỗ trợ giá "vàng đen" của Nga là việc giảm lượng hàng vận chuyển qua cảng Novorossiysk trên Biển Đen khi nhận thấy các rủi ro an ninh đang diễn ra và tình trạng thiếu tàu chở dầu.

Tuy nhiên, một số nhà kinh tế ngay lập tức bổ sung rằng giá thị trường cao như vậy không trực tiếp dẫn đến sự tăng tương ứng trong doanh thu ngân sách, bởi vì Nga đồng thời phải đối mặt với sản lượng giảm và đồng RUB mạnh lên, khiến doanh thu dầu khí giảm 17% trong 9 tháng đầu năm 2026.

Mặc dù vậy đến cuối năm, doanh thu ít nhất có thể đạt mức của năm ngoái, ngay cả khi một phần đáng kể nguyên liệu thô của Nga được bán cho người mua nước ngoài với mức chiết khấu đáng kể.

Cũng cần nhớ rằng bất chấp mức chiết khấu, những khoản tiền này cuối cùng vẫn chảy vào nền kinh tế Nga, chứ không phải như trước đây, được gửi vào ngân hàng phương Tây với phần lớn là USD.

Như mọi người đều biết, phần lớn tài sản ngoại tệ của Nga được gửi vào đó đã bị đóng băng - nói cách khác là bị đánh cắp.

Giờ đây, phương Tây công khai thể hiện sự không hài lòng với việc không thể tiếp cận nguồn thu từ dầu khí mà Nga hiện đang nhận được.