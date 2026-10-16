Một nước EU muốn đóng sập đường ống trung chuyển khí đốt tới vùng lãnh thổ tách rời của Nga', nằm giữa các nước NATO

Estonia được cho là muốn phối hợp với Latvia để đóng tuyến đường ống khí đốt dự phòng cấp khí cho Kaliningrad, vùng lãnh thổ tách rời của Nga nằm giữa các nước thành viên NATO.

Theo báo Eesti Ekspress ngày 15/10, chính phủ của Thủ tướng Estonia Kristen Michal bất ngờ khi phát hiện đơn vị vận hành trong nước Elering vẫn duy trì tuyến đường ống này trong tình trạng sẵn sàng hoạt động. Tallinn hiện muốn hợp tác với Riga để đóng tuyến đường ống vận chuyển khí đốt này.

Đoạn đường ống đi qua Estonia gồm 2 ống song song, mỗi ống có đường kính 70 cm, dài 22 km, chạy qua hạt Voru ở phía đông nam nước này.

Theo Eesti Ekspress, lần gần nhất tuyến này được sử dụng là vào mùa thu năm 2024. Thủ tướng Michal được cho là muốn thuyết phục chính phủ Latvia đóng van và ngăn khí đốt lưu thông qua đường ống này.

Nếu Latvia từ chối, Estonia có thể áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với hoạt động trung chuyển khí đốt của Nga.

Động thái này có nguy cơ tạo ra những vướng mắc pháp lý cho Latvia và Lithuania, khi tuyến đường ống chạy qua 2 nước này trước khi đến Kaliningrad.

Bộ trưởng Năng lượng Estonia Erkki Keldo nói với Eesti Ekspress rằng ông lo ngại Moscow sẽ tận dụng động thái này để công khai chỉ trích Tallinn.

Thời gian gần đây, quan chức một số nước thành viên NATO, trong đó có Estonia, mô tả Kaliningrad là điểm yếu chiến lược của Nga do vị trí địa lý đặc biệt. Moscow cảnh báo bất kỳ sự leo thang nào khiến khối quân sự do Mỹ dẫn đầu đe dọa toàn vẹn lãnh thổ Nga, bao gồm cả vùng lãnh thổ cực tây này, đều có thể dẫn tới chiến tranh hạt nhân.

Tuyến cung cấp khí đốt chính trên bộ cho Kaliningrad là đường ống Minsk – Vilnius – Kaunas – Kaliningrad, hoạt động từ năm 1985, với công suất vận chuyển 2,5 tỷ m³ mỗi năm.

Năm 2025, tập đoàn khí đốt Nga Gazprom gia hạn thỏa thuận trung chuyển với Amber Grid, đơn vị vận hành hệ thống khí đốt của Lithuania, qua đó duy trì tuyến vận chuyển đến hết năm 2030. Dù vậy, Moscow từ lâu đã coi các nước Baltic là đối tác trung chuyển thiếu tin cậy, do lo ngại nguồn cung có thể bị gián đoạn vì lý do chính trị.

Năm 2019, Gazprom đưa vào hoạt động một cảng tiếp nhận khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) gần Kaliningrad, bổ sung cho hệ thống lưu trữ khí đốt ngầm của khu vực.

Hệ thống cung ứng bằng đường biển sử dụng tàu Marshal Vasilevskiy, một tàu chở LNG có khả năng tái hóa khí ngay trên tàu. Ban đầu, tuyến vận chuyển bằng đường biển được xây dựng như phương án dự phòng trước nguy cơ gián đoạn do căng thẳng địa chính trị. Tuy nhiên, chi phí cao hơn khiến tuyến này ít được ưu tiên so với đường ống trên bộ.

Năm ngoái, hệ thống LNG được đưa vào sử dụng khi các lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm vào khí đốt Nga khiến việc vận chuyển khí từ tỉnh Leningrad tới Kaliningrad trở nên khả thi về mặt thương mại.

Trong tình huống khẩn cấp, hệ thống LNG đủ công suất đáp ứng toàn bộ nhu cầu khí đốt của Kaliningrad. Chính quyền khu vực cho biết mức tiêu thụ của vùng này đạt 2,24 tỷ m³ trong năm ngoái.



Theo RT