Phát hiện láng giềng Việt Nam đang gom vàng với tốc độ chưa từng có: Nhập hơn 1.000 tấn vàng trong 8 tháng, dự trữ lên gần 2.400 tấn

Theo dữ liệu từ Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước Trung Quốc, đây là tháng thứ 23 liên tiếp ngân hàng trung ương nước này tăng dự trữ vàng, đánh dấu chuỗi mua ròng dài nhất kể từ năm 2015.

Không chỉ ngân hàng trung ương, nhu cầu vàng của người dân và doanh nghiệp Trung Quốc cũng tăng mạnh. Theo số liệu hải quan, trong 8 tháng đầu năm 2026, nước này chi kỷ lục 158,8 tỷ USD để nhập khẩu hơn 1.000 tấn vàng. Con số này vượt xa mức 96,5 tỷ USD và 886 tấn của cả năm 2025.

Ông Aakash Doshi, Giám đốc chiến lược vàng tại State Street Investment Management, cho biết nhập khẩu vàng phục vụ tiêu dùng của Trung Quốc đã lập kỷ lục trong 8 tháng đầu năm. Chênh lệch giá vàng trong nước so với thị trường quốc tế gia tăng cũng cho thấy nhu cầu có thể tiếp tục mạnh lên vào mùa đông.

Đáng chú ý, Trung Quốc tăng mua trong lúc giá vàng thế giới điều chỉnh. Kim loại quý này giảm hơn 8% trong tháng 9, xuống khoảng 4.176 USD/ounce, sau khi từng vượt 5.500 USD/ounce vào tháng 1.

Ông Doshi dự báo giá vàng có thể phục hồi lên 4.750 USD - 5.500 USD/ounce vào cuối quý 1/2027 nhờ nhu cầu duy trì ở mức cao.

Vì sao Trung Quốc liên tục gom vàng?

Theo chuyên gia Carsten Menke tại Julius Baer Group, động lực quan trọng của PBOC là giảm sự phụ thuộc vào đồng USD và trái phiếu kho bạc Mỹ trong cơ cấu dự trữ ngoại hối.

Việc các nước phương Tây đóng băng tài sản của ngân hàng trung ương Nga sau khi xung đột Ukraine bùng phát năm 2022 cho thấy dự trữ ngoại hối nắm giữ ở nước ngoài có thể chịu rủi ro từ căng thẳng địa chính trị. Trong khi đó, vàng được lưu trữ trong nước ít chịu tác động trực tiếp từ các biện pháp hạn chế tương tự.

Song song với việc tăng dự trữ vàng, Trung Quốc tiếp tục giảm nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ. Theo Bộ Tài chính Mỹ, lượng trái phiếu do Trung Quốc nắm giữ đã giảm xuống 618 tỷ USD trong tháng 7, thấp nhất trong 18 năm.

Ông Menke ước tính PBOC đã mua khoảng 190 tấn vàng từ đầu năm đến hết tháng 8, trong đó có khoảng 110 tấn không được công bố chính thức. Đây là ước tính của chuyên gia, không phải số liệu xác nhận từ ngân hàng trung ương.

Ở thị trường trong nước, vàng ngày càng hấp dẫn khi các kênh đầu tư truyền thống gặp khó khăn.

Thị trường bất động sản Trung Quốc tiếp tục suy yếu sau nhiều năm trầm lắng. Chỉ số CSI 300 giảm khoảng 8% từ đầu năm, trái ngược mức tăng 13% của S&P 500 tại Mỹ.

Trong khi đó, lợi suất tiền gửi ngân hàng và trái phiếu giảm do nhu cầu vay vốn yếu. Lợi suất trái phiếu chính phủ Trung Quốc kỳ hạn một năm chỉ quanh 1,2%, thấp hơn nhiều so với mức khoảng 4,46% tại Mỹ.

Ông Ole Hansen, Giám đốc chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, nhận định chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng tại Trung Quốc thấp hơn đáng kể so với nhiều thị trường phương Tây.

Lực đỡ quan trọng cho giá vàng thế giới

Hoạt động mua vàng của Trung Quốc đang góp phần hỗ trợ thị trường kim loại quý, bất chấp áp lực từ lợi suất trái phiếu Mỹ tăng cao.

Thông thường, khi lãi suất tăng, vàng trở nên kém hấp dẫn hơn vì không sinh lãi. Tuy nhiên, nhu cầu từ các ngân hàng trung ương có thể giúp hạn chế đà giảm giá.

Chuyên gia hàng hóa Ewa Manthey tại ING Bank cho rằng hoạt động mua vàng của Trung Quốc đã trở thành một nguồn hỗ trợ mang tính dài hạn đối với giá kim loại quý. Khác với nhà đầu tư cá nhân, các ngân hàng trung ương thường tích trữ vàng trong thời gian dài và ít nhạy cảm hơn với biến động giá ngắn hạn.

Theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), Trung Quốc nắm giữ khoảng 2.387 tấn vàng tính đến tháng 8/2026, đứng thứ năm thế giới nhưng chưa bằng 1/3 dự trữ của Mỹ.

Dù vậy, nhu cầu vàng tại Trung Quốc có thể hạ nhiệt nếu thị trường bất động sản và chứng khoán phục hồi, đồng nhân dân tệ suy yếu khiến vàng nhập khẩu đắt hơn hoặc lãi suất tiền gửi tăng trở lại.

Theo ông Hansen, sự thay đổi lớn hơn chỉ có thể xuất hiện khi các ngân hàng trung ương giảm nhu cầu đa dạng hóa dự trữ và căng thẳng địa chính trị lắng xuống. Tuy nhiên, chuyên gia này cho rằng cả hai khả năng đều chưa có dấu hiệu sớm xảy ra.

Theo CNBC

