Huyền thoại Bill Gates trở lại, báo động rủi ro từ thứ đang lan truyền khắp thế giới

Nhà đồng sáng lập Microsoft Bill Gates đang chuẩn bị mở rộng chiến dịch thúc đẩy an toàn AI, trực tiếp vận động lãnh đạo các tập đoàn công nghệ và cân nhắc huy động nguồn lực tài chính lớn.

Theo Axios, tỷ phú Bill Gates đang lên kế hoạch đẩy mạnh hoạt động vận động nhằm siết chặt quản lý AI, trong bối cảnh năng lực của các mô hình ngày càng phát triển, nhiều sự cố an ninh đáng lo ngại xuất hiện và khung pháp lý chưa theo kịp công nghệ.

Các nguồn tin cho biết Bill Gates đã trao đổi sâu với nhiều lãnh đạo công nghệ, nhà nghiên cứu và chuyên gia an toàn AI, trong đó có Giám đốc điều hành Anthropic Dario Amodei - công ty mẹ của ứng dụng Claude.

Trong một cuộc trao đổi, Bill Gates khẳng định khả năng tiếp cận trực tiếp các giám đốc điều hành doanh nghiệp là lợi thế của mình trong việc thúc đẩy thay đổi chính sách.

Động thái này đánh dấu sự chuyển biến đáng kể trong quan điểm của nhà đồng sáng lập Microsoft.

Ba năm trước, Bill Gates từng nhận định rủi ro từ AI là có thật nhưng vẫn có thể kiểm soát. Đồng thời, ông so sánh những biến động do công nghệ này gây ra với sự xuất hiện của máy tính cá nhân và internet.

Tuy nhiên, đến tháng 8/2026, ông cảnh báo thế giới chưa chuẩn bị đầy đủ để ứng phó với những xáo trộn kinh tế và xã hội mà AI có thể tạo ra.

Trong một bài viết cùng thời điểm, Bill Gates đề xuất thành lập các cơ quan quản lý mới có khả năng điều phối chính sách AI, duy trì một số công việc dành riêng cho con người và xem xét đánh thuế hoạt động sử dụng AI cũng như robot.

Theo Axios, tỷ phú này hiện muốn vượt ra ngoài các bài viết và cuộc phỏng vấn để trực tiếp thúc đẩy những thay đổi về chính sách. Tuy nhiên, quy mô nguồn lực tài chính và hình thức triển khai chiến dịch vẫn chưa được xác định.

Nỗ lực của Bill Gates có thể tạo ra bất đồng với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, vốn ưu tiên cách tiếp cận quản lý AI ít ràng buộc hơn và thúc đẩy các cam kết an toàn mang tính tự nguyện trong ngành công nghệ.

Việc một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất ngành công nghệ chuyển từ lạc quan sang cảnh báo mạnh mẽ cho thấy tranh luận về kiểm soát rủi ro AI đang ngày càng gay gắt, đặc biệt khi công nghệ này được ứng dụng sâu rộng vào nền kinh tế.

Theo Axios