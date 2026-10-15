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Lầu Năm Góc lần đầu tiết lộ đã sử dụng vũ khí không gian ở Iran và Venezuela

| | Tài chính quốc tế

Lầu Năm Góc lần đầu tiết lộ đã sử dụng vũ khí không gian ở Iran và Venezuela

Lần đầu tiên, các tướng lĩnh Bộ Chiến tranh Mỹ công khai về việc Lực lượng Không gian đã triển khai, sử dụng các loại vũ khí tân tiến như Meadowlands, "Thợ săn phần thưởng" trong một số chiến dịch quân sự ở Iran và Venezuela, theo bản tin video ngày 15/10 của báo Mỹ Wall Street Journal.

Vũ khí không gian bao gồm các hệ thống gây nhiễu, làm gián đoạn, phá hủy vệ tinh, hệ thống liên lạc của đối phương. Video: WSJ.

Vũ khí không gian là khái niệm chỉ những hệ thống vũ khí được thiết kế để tấn công, vô hiệu hóa hoặc gây gián đoạn các mục tiêu trong không gian, trên mặt đất, trên biển hoặc trên không thông qua các phương tiện hoạt động trong môi trường không gian. Khái niệm này cũng thường được dùng rộng hơn để chỉ các năng lực quân sự nhằm kiểm soát, khai thác hoặc phủ nhận việc sử dụng không gian vũ trụ của đối phương.

Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ, Trung Quốc và Nga, không gian ngày càng trở thành một lĩnh vực tác chiến có ý nghĩa sống còn. Vệ tinh không chỉ phục vụ thông tin liên lạc, định vị và dự báo thời tiết, mà còn hỗ trợ chỉ huy quân sự, cảnh báo sớm tên lửa, dẫn đường vũ khí chính xác và thu thập tình báo. Vì vậy, vô hiệu hóa một số vệ tinh trọng yếu có thể làm suy giảm đáng kể năng lực tác chiến của đối phương ngay cả khi không một binh sĩ nào trực tiếp tiến vào lãnh thổ đối phương.

Điểm quan trọng cần phân biệt là không phải mọi năng lực quân sự trong không gian đều là vũ khí không gian. Vệ tinh do thám, vệ tinh định vị hay vệ tinh liên lạc trước hết là phương tiện hỗ trợ quân sự; chúng trở thành một phần của hệ thống tác chiến không gian, nhưng không nhất thiết là vũ khí trực tiếp.

Vũ khí không gian bao gồm các hệ thống gây nhiễu, làm gián đoạn, phá hủy vệ tinh, hệ thống liên lạc của đối phương. Ảnh: WSJ.

Theo Thái An

Tiền phong

Từ Khóa:
không gian vũ trụ

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