Lô hàng đặc biệt trên MH370 bị nghi liên quan vụ mất tích: Các nhà điều tra phải kiểm tra 36 chuyến bay

Hơn 12 năm sau khi chuyến bay MH370 của Malaysia Airlines biến mất cùng 239 người, những chi tiết liên quan đến hành trình định mệnh vẫn thu hút sự chú ý. Ngày 14/10/2026, báo chí tiếp tục nhắc lại một nghi vấn đáng chú ý liên quan đến số hàng hóa trên chiếc Boeing 777, từng khiến các nhà điều tra phải rà soát lịch sử vận chuyển của hàng chục chuyến bay khác.

Lô hàng đặc biệt trên MH370 khiến giới điều tra chú ý

Theo báo cáo điều tra an toàn MH370 do Bộ Giao thông Malaysia công bố năm 2018, chiếc Boeing 777 thực hiện chuyến bay từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh ngày 8/3/2014 mang theo khoảng 10,8 tấn hàng hóa, bao gồm cả bao bì và thiết bị chứa hàng.

Trong số này, hai lô hàng đặc biệt thu hút sự chú ý của nhóm điều tra, gồm 4.566 kg măng cụt tươi và một lô thiết bị của Motorola Solutions nặng 2.453 kg, trong đó có 221 kg pin lithium-ion cùng các bộ sạc và phụ kiện liên lạc.

Đáng chú ý, hai lô hàng được bố trí cạnh nhau trong khoang chứa. Điều này làm dấy lên nghi vấn rằng nước hoặc dịch măng cụt có thể tiếp xúc với pin lithium-ion, gây chập điện, phát sinh khói độc, thậm chí dẫn đến hỏa hoạn trên máy bay.

Để kiểm tra giả thuyết, nhóm điều tra không chỉ xem xét cách đóng gói, sắp xếp hàng hóa trên MH370 mà còn rà soát lịch sử vận chuyển những mặt hàng tương tự của Malaysia Airlines.

Kết quả cho thấy, từ tháng 1 đến tháng 5/2014, hai loại hàng hóa này đã được vận chuyển cùng nhau trong tổng cộng 36 lần gửi hàng bằng đường hàng không đến Trung Quốc. Không có sự cố nào được báo cáo liên quan đến những lần vận chuyển kết hợp nói trên.

Các nhà điều tra cũng xác định trong giai đoạn này, Malaysia Airlines đã vận chuyển 99 lô hàng pin lithium-ion và 85 lô măng cụt đến Bắc Kinh.

Một nghi vấn khác xuất hiện khi có ý kiến cho rằng tháng 3 không phải mùa thu hoạch măng cụt tại Malaysia. Tuy nhiên, quá trình xác minh cho thấy khoảng 2.500 kg măng cụt được thu hoạch tại Muar, bang Johor của Malaysia, phần còn lại đến từ Sumatra, Indonesia.

Nhóm điều tra xác nhận thời điểm thu hoạch phù hợp với điều kiện thực tế tại những khu vực cung cấp, qua đó không tìm thấy dấu hiệu bất thường về nguồn gốc lô trái cây.

Hàng loạt thí nghiệm nhằm làm rõ nghi vấn MH370

Không dừng ở việc rà soát hồ sơ vận chuyển, các nhà điều tra còn tiến hành nhiều thử nghiệm trong phòng thí nghiệm để xác định khả năng hai loại hàng hóa tương tác và gây nguy hiểm.

Theo báo cáo, pin lithium-ion bắt đầu phồng ở khoảng 175 độ C, xuất hiện khói ở 187 độ C và vỡ ở 207 độ C trong điều kiện thử nghiệm.

Nhóm nghiên cứu cũng kiểm tra khả năng chập điện khi hai cực pin tiếp xúc trực tiếp hoặc khi có nước, dịch măng cụt xuất hiện giữa các điểm tiếp xúc.

Kết quả cho thấy dịch măng cụt và nước giữ ẩm đều có tính dẫn điện. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa chúng chắc chắn gây ra cháy nổ khi tiếp xúc với pin.

Các nhà điều tra tiếp tục kiểm tra cấu trúc bao bì. Măng cụt được đựng trong những giỏ nhựa, có miếng xốp thấm nước để duy trì độ tươi, sau đó xếp vào các thùng chứa hàng chuyên dụng.

Trong khi đó, pin lithium-ion được đóng hộp, đặt trên pallet và bọc bằng vật liệu bảo vệ. Lô pin được vận chuyển theo quy định áp dụng tại thời điểm đó và không bị phân loại là hàng nguy hiểm do đáp ứng các yêu cầu về đóng gói.

Theo kết luận của nhóm điều tra, khả năng phát sinh điều kiện nguy hiểm từ hai loại hàng hóa chỉ đáng kể trong những hoàn cảnh đặc biệt và khi tiếp xúc kéo dài. Điều này được đánh giá rất khó xảy ra trong điều kiện vận chuyển và thời gian bay dự kiến của MH370.

Vì vậy, các chuyên gia không tìm thấy cơ sở xác định hai lô hàng là nguyên nhân khiến chiếc Boeing 777 mất tích.

Đến tháng 10/2026, nguyên nhân thực sự khiến MH370 biến mất vẫn chưa được xác định. Trong khi đó, Malaysia đã quyết định gia hạn hợp đồng tìm kiếm với công ty Ocean Infinity thêm 12 tháng, đến ngày 30/6/2027.

Theo thông báo ngày 29/6/2026 của Bộ trưởng Giao thông Malaysia Anthony Loke, các phương tiện tìm kiếm dự kiến được bố trí trở lại trong giai đoạn từ tháng 11/2026 đến tháng 4/2027 để tiếp tục khảo sát phần đáy biển còn lại rộng hơn 7.400 km².

Dù chưa xuất hiện bằng chứng mới liên quan trực tiếp đến lô hàng đặc biệt, những kết quả điều tra trước đây vẫn cho thấy mức độ phức tạp của quá trình xác minh các giả thuyết về MH370.

Sau hơn 12 năm, vị trí phần thân chính của máy bay cùng các hộp đen vẫn chưa được xác định, khiến vụ mất tích tiếp tục là một trong những bí ẩn lớn nhất lịch sử hàng không.

Theo MOT, ABC News, The Guardian