Người con bí mật của Steve Jobs

Nhắc đến Steve Jobs, thế giới nhớ về một thiên tài công nghệ đã làm thay đổi nhân loại. Nhưng phía sau ánh hào quang rực rỡ của Apple là những góc khuất tình cảm đầy đau đớn, mà người chịu đựng nhiều nhất chính là con gái đầu lòng của ông - Lisa Brennan-Jobs.

Từ đứa trẻ bị chối bỏ

Lisa Nicole Brennan ra đời năm 1978 tại một trang trại ở Oregon. Mẹ cô là Chrisann Brennan, người bạn gái từ thời trung học của Steve Jobs. Khi hay tin bạn gái mang thai ở tuổi 23, Jobs phản ứng bằng cách bỏ đi và cắt đứt liên lạc, chối bỏ hoàn toàn trách nhiệm làm cha.

Trong suốt những năm đầu đời của Lisa, mẹ cô phải đi làm người giúp việc và sống dựa vào trợ cấp xã hội để nuôi con. Steve Jobs khi đó đã là triệu phú nổi tiếng nhờ thành công của Apple, nhưng ông kiên quyết từ chối hỗ trợ tài chính.

Lisa và bố khi cô còn nhỏ

Khi nhà chức trách can thiệp, Jobs thậm chí đã nộp lời tuyên thệ tuyên bố trước tòa rằng mình bị vô sinh để bác bỏ quan hệ huyết thống. Chỉ đến khi xét nghiệm DNA cho kết quả chính xác 99,4%, ông mới chịu trả mức trợ cấp tối thiểu 500 USD/tháng - vài ngày trước khi Apple chính thức lên sàn chứng khoán và biến ông thành nhà tài phiệt trị giá hàng trăm triệu USD.

Mặc dù từ chối thừa nhận con gái về mặt pháp lý, Steve Jobs lại đặt tên cho chiếc máy tính thế hệ mới của Apple vào năm 1983 là Apple Lisa. Nhưng khi Lisa hỏi liệu máy tính đó có phải đặt theo tên cô không, Jobs lạnh lùng trả lời rằng nó là viết tắt của Local Integrated System Architecture. Phải đến nhiều năm sau, trước sự chứng kiến của ca sĩ Bono (nhóm U2), Jobs mới lần đầu tiên thừa nhận trước mặt Lisa rằng chiếc máy tính đó thực sự được đặt theo tên cô.

Tuổi thơ trong cái bóng của một thiên tài

Lớn lên, Lisa được phép thỉnh thoảng đến thăm cha. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa hai người không hề êm đềm mà tràn ngập sự ngột ngạt và tổn thương tâm lý.

Trong cuốn hồi ký Small Fry (Đồ nhỏ) xuất bản năm 2018, Lisa đã tái hiện chân thực bức tranh về một người cha thiên tài nhưng khắc nghiệt, xa cách và thao túng tâm lý. Dù sở hữu khối tài sản khổng lồ, Jobs rất chi ly với con gái. Khi cô đề nghị ông mua lại chiếc xe Porsche đã cũ của ông, Jobs thẳng thừng đáp rằng cô sẽ không nhận được bất cứ thứ gì từ ông. Khi Lisa sống cùng cha trong những năm trung học, ông đặt ra những quy tắc khắt khe, kiểm soát cuộc sống của cô nhưng đồng thời lại bỏ mặc cô về mặt cảm xúc.

Trong tuổi niên thiếu, cô có nhiều tổn thương với người bố nổi tiếng

Lisa chia sẻ rằng ông dường như dùng tiền bạc và sự lạnh lùng để trừng phạt cô vì đã xuất hiện không đúng lúc trong cuộc đời ông - một dấu vết nhắc nhở về quá khứ bất toàn của một người luôn đòi hỏi sự hoàn hảo.

Khẳng định bản thân: Hành trình trở thành nhà văn độc lập

Bất chấp tuổi thơ sóng gió và sự ghẻ lạnh từ người cha nổi tiếng, Lisa Brennan-Jobs vẫn nỗ lực tự khai phá con đường riêng. Cô theo học tại Đại học Harvard và tốt nghiệp năm 2000, sau đó tiếp tục nghiên cứu tại King's College London.

Lisa chọn theo đuổi sự nghiệp báo chí và văn học - một lĩnh vực hoàn toàn độc lập với thế giới công nghệ của cha mình. Các bài viết của cô từng xuất hiện trên nhiều tạp chí danh tiếng như The King's English, Vogue, VQR, và The O. Henry Prize Stories.

Cuốn hồi ký Small Fry của cô khi ra mắt đã gây chấn động truyền thông quốc tế. Cuốn sách không chỉ là tiếng nói dũng cảm giải mã huyền thoại Steve Jobs dưới góc độ một người con, mà còn là hành trình Lisa tự chữa lành những tổn thương tâm lý trải qua suốt thời thơ ấu.

Lisa Brennan-Jobs trở thành một nhà văn

Lời hòa giải muộn màng

Dù trải qua vô vàn tổn thương, Lisa vẫn chọn ở bên cha trong những ngày cuối đời của ông khi ông chống chọi với căn bệnh ung thư tụy. Vào những tháng ngày cuối cùng trên giường bệnh, Steve Jobs đã rơi nước mắt xin lỗi con gái vì đã không dành đủ thời gian cho cô và thừa nhận ông nợ cô rất nhiều.

Lisa Brennan-Jobs hiện sống một cuộc đời kín tiếng bên gia đình nhỏ tại Brooklyn. Câu chuyện của cô không chỉ là một lát cắt về đời tư của Steve Jobs, mà còn là bài học về sự trưởng thành, lòng vị tha và hành trình tự đi tìm bản ngã của một người sống dưới cái bóng quá lớn của gia đình.

Vết xước của sự hoàn hảo

Nếu nhìn lại toàn bộ cuộc đời Steve Jobs, ta thấy một triết lý nhất quán: sự theo đuổi cái đẹp tuyệt đối, tối giản và không chấp nhận bất kỳ khuyết điểm nào. Ông sẵn sàng trì hoãn việc ra mắt sản phẩm hàng tháng trời chỉ vì màu sơn bên trong bảng mạch chưa đạt đến độ thẩm mỹ hoàn hảo — thứ mà không một người dùng nào từng nhìn thấy.

Nhưng bi kịch nằm ở chỗ: con người không phải là những chiếc máy Mac. Sự xuất hiện của Lisa khi Jobs mới 23 tuổi, chưa sẵn sàng và chưa định hình được vị thế, là một "khuyết điểm" ngoài tầm kiểm soát trong kịch bản cuộc đời ông. Trong tư duy của một kẻ theo đuổi sự hoàn hảo cực đoan, Lisa vô tình đại diện cho sự bất toàn, lỗi nhịp và yếu đuối của thời trẻ mà ông muốn xóa bỏ khỏi bản lý lịch cá nhân.

Việc ông từ chối Lisa không chỉ đơn thuần là sự ích kỷ hay sợ hãi trách nhiệm tài chính của một chàng trai trẻ. Đó là phản ứng mang tính phòng vệ của một bản ngã kiêu hãnh: chối bỏ thực tại để bảo vệ ảo tưởng về một thế giới do chính mình kiểm soát. Việc đặt tên chiếc máy tính Apple Lisa rồi lại lạnh lùng phủ nhận trước mặt cô suốt nhiều thập kỷ, phản ánh một cuộc xung đột nội tâm dai dẳng. Ông lưu giữ tên cô trong di sản công nghệ của mình như một vết thương chưa lành, nhưng lại từ chối trao cho cô sự hiện diện ấm áp của một người cha trong đời thực.

Cuối cùng, di sản lớn nhất mà Lisa để lại cho thế giới qua cuốn hồi ký không phải là việc "vạch trần" hay "trả thù" Steve Jobs. Điều sâu sắc hơn cả là cô đã giải phẫu thứ chủ nghĩa hoàn hảo độc hại từng được cả thế giới sùng bái. Cô nhắc nhở chúng ta rằng, phía sau những thiết bị tinh xảo làm thay đổi nhân loại có thể là một khoảng trống cảm xúc mênh mông, và rằng sự cứu rỗi duy nhất của con người không nằm ở những sản phẩm hoàn hảo, mà nằm ở khả năng đối diện, tha thứ cho những rạn nứt trong chính gia đình mình.