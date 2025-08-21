Những phát minh 'thảm họa' nhất lịch sử - có cả dấu ấn của Steve Jobs

Hãy nhìn quanh nhà bạn và bạn sẽ thấy vô số phát minh tuyệt vời đã giúp cuộc sống của chúng ta dễ dàng hơn. Tuy nhiên, không phải tất cả các phát minh đều được cân nhắc kỹ lưỡng và hữu ích. Một số được sinh ra với ý định tốt, một số khác được tạo ra để lấp đầy một khoảng trống không tồn tại với hy vọng kiếm chút tiền.

Áo dù

Franz Reichelt trong bức ảnh mặc bộ đồ dù do chính ông thiết kế. (Nguồn: Getty Images)

Franz Reichelt vốn là một thợ may, nhưng vào những ngày đầu của ngành hàng không vũ trụ, ông đã nảy ra ý tưởng thiết kế một bộ đồ có thể được phi công sử dụng như một chiếc dù. Sau những thử nghiệm ban đầu bằng hình nộm, ông tin chắc rằng thiết kế của mình sẽ hiệu quả đến nỗi vào năm 1912, ông quyết định thử nghiệm nó bằng cách nhảy từ tầng thấp hơn của Tháp Eiffel ở Paris, Pháp.

Thật đáng buồn cho Franz, thiết kế của ông đã thất bại và ông đã rơi xuống đất tử vong chỉ trong vài giây. Tuy nhiên, nhờ những tinh thần tiên phong như thế này, giờ đây chúng ta đã có bộ đồ bay dùng cho nhảy dù, cũng như dù và ghế phóng cho phi công.

Xe ba bánh điện Sinclair C5

Ngài Clive Sinclair ra mắt chiếc xe điện mới của mình, Sinclair C5, vào năm 1985. (Nguồn: David Levenson)

Sinclair C5 là một trong những phát minh đi trước thời đại rất nhiều. Trước khi ra mắt, Ngài Clive Sinclair đã nổi tiếng là một nhà phát minh thành công và là cha đẻ của máy tính gia đình ZX Spectrum vào năm 1982. Nhưng khi chiếc xe ba bánh chạy điện Sinclair C5 của ông ra mắt vào năm 1985, tất cả những điều đó đã bị lãng quên.

Thật đáng kinh ngạc, C5 được phép lưu thông hợp pháp trên đường ở Anh. Tuy nhiên, với chiều cao khoảng 80cm, mọi phương tiện khác đều cao hơn nó, khiến nó rất mất an toàn.

Nhưng đó chưa phải là tất cả. Tuổi thọ pin thấp (chỉ đạt phạm vi hoạt động 20 dặm) và C5 chỉ có thể đạt tốc độ tối đa 24 km/h (15 dặm/h). Những đánh giá rất tệ, doanh số bán hàng kém, và danh tiếng của Sinclair bị hủy hoại.

Giờ đây, khi công nghệ pin đã bắt kịp, nếu Sinclair C5 được ra mắt ngày nay, rất có thể nó sẽ thành công hơn nhiều.

Pop-up quảng cáo

Các pop up có thể làm rối mắt người dùng internet. (Nguồn: Getty Images)

Giờ đây, người dùng internet đang bị làm phiền hàng ngày bởi pop-up quảng cáo. Tuy nhiên, ban đầu chúng được thiết kế để hỗ trợ người dùng internet chứ không phải gây trở ngại. Chúng được phát minh bởi Ethan Zuckerman, người đã phát triển các hộp bật lên như một cách quảng cáo trên các trang web mà không ngụ ý trực tiếp mối liên hệ giữa quảng cáo và nội dung của trang web.

Zuckerman sau đó đã xin lỗi rất nhiều vì phát minh vô cùng khó chịu này, dù ông bày tỏ "ý định của mình là tốt".

Khí cầu hydro

Máy bay LZ 127 'Graf Zeppelin' bay trên bầu trời thành phố New York, Mỹ vào năm 1928. (Nguồn: Getty Images)

Vào thời kỳ trước khi có các chuyến bay xuyên Đại Tây Dương bằng máy bay phản lực, nếu bạn muốn di chuyển trên những quãng đường dài, bạn sẽ bị hạn chế bởi việc di chuyển trên biển. Nhưng với sự ra đời của máy bay có động cơ vào những thập kỷ đầu của thế kỷ 20, việc du lịch vòng quanh thế giới nhanh chóng trở thành một khả năng thú vị. Công nghệ khinh khí cầu cũng đã được cải thiện đáng kể và trở nên phổ biến như một phương tiện di chuyển.

Thế nhưng một ý tưởng tồi là bơm khí hydro cực kỳ dễ nổ vào những quả bóng bay này. Tai nạn xảy ra khá thường xuyên, và khi thảm họa Hindenburg năm 1937 xảy ra khiến 36 người thiệt mạng đã chấm dứt kỷ nguyên của khí cầu.

Vào thời điểm xảy ra thảm họa, thiết kế máy bay đã bắt kịp, và khí cầu như một phương tiện di chuyển đường dài bỗng nhiên trở nên rất chậm chạp và cực kỳ nguy hiểm.

Kẹo cao su

Mặc dù kẹo cao su đã tồn tại hàng ngàn năm, nhưng phiên bản hiện đại đã xuất hiện từ năm 1848, khi kẹo cao su thương mại đầu tiên được bán ra. Hương liệu đã sớm được thêm vào vào những năm 1860 để tăng thêm sức hấp dẫn, nhưng thời kỳ bùng nổ thực sự của nó là vào thế kỷ 20. Nó có thể được tìm thấy ở khắp mọi nơi, từ mặt dưới bàn học cho đến miệng của nhiều huấn luyện viên bóng đá.

Một trong những thành phần chính của kẹo cao su hiện đại là polyvinyl acetate, một loại nhựa rất khó loại bỏ khi tiếp xúc với những thứ như giày dép và vỉa hè. Và điều này cũng khiến việc loại bỏ nó rất tốn thời gian và tốn kém.

May mắn thay, một thế hệ kẹo cao su không chứa nhựa mới đã bắt đầu xuất hiện, nghĩa là bạn không còn phải cảm thấy tội lỗi khi nhai kẹo cao su nữa.

Túi nhựa

Rác từ túi nhựa tràn ngập bãi biển. (Nguồn: Getty Images)

Khi được kỹ sư người Thụy Điển Sten Gustaf Thulin phát minh vào năm 1965, túi nhựa được cho là một vật dụng có thể tái sử dụng nhiều lần. Tuy nhiên, thế giới ngày nay đang phải đối mặt với vấn đề ô nhiễm nhựa nghiêm trọng, với hàng triệu túi nhựa dùng một lần vẫn đang được sử dụng.

Một số nghiên cứu dự đoán rằng tính theo trọng lượng, đến năm 2050, nhựa sẽ nhiều hơn cá trong đại dương. Túi nhựa dùng một lần giết chết sinh vật biển và chúng cũng mất hàng thế kỷ để phân hủy sinh học khi bị chôn vùi trong các bãi chôn lấp.

May mắn thay, số lượng túi xách dùng một lần mới được phát hành nhiều quốc gia trên thế giới đã giảm trong vài năm qua nhờ việc áp dụng chính sách tính phí cho mỗi túi được sử dụng. Thêm vào đó, ngày càng nhiều nhà bán lẻ đang chuyển sang sử dụng túi phân hủy sinh học để giúp giảm thiểu tác động của chúng.

Apple Newton

Chiếc máy tính bảng Apple Newton đầu tiên ra mắt năm 1993. (Nguồn: Alamy)

Giấy và bút là một sự kết hợp kinh điển. Nhưng vào đầu những năm 1990, Apple quyết định rằng điều thế giới cần là một sản phẩm hiện đại. Vấn đề là máy tính bảng Apple Newton ra đời sau đó lại đắt đỏ và gần như vô vọng. Khả năng nhận dạng chữ viết tay của nó kém đến mức nó trở thành biểu tượng của công nghệ quá tham vọng và vô nghĩa.

Đây là những năm tháng khó khăn của Apple, trước thời đại của iPod và iPhone. Steve Jobs đã bị đẩy ra khỏi công ty vào năm 1985 nhưng được đưa trở lại vào năm 1997. Hành động đầu tiên của ông là loại bỏ dòng sản phẩm Newton.