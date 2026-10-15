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Bầu trời chuyển màu cam nâu ở Indonesia, khói mù độc hại phủ kín thành phố

| | Tài chính quốc tế

Bầu trời tại Palangka Raya, thủ phủ tỉnh Central Kalimantan, chuyển màu vàng cam khi khói từ các vụ cháy rừng và cháy đất bao phủ thành phố, làm giảm nghiêm trọng tầm nhìn và đẩy chất lượng không khí xuống mức nguy hiểm.

Những ngày qua, Palangka Raya chìm trong lớp khói dày đặc. Bầu trời nhiều thời điểm chuyển sang màu vàng cam, các tòa nhà và đường phố trở nên mờ đục, trong khi ánh đèn xe phải xuyên qua lớp không khí đặc quánh để di chuyển.

Người dân đi xe máy qua lớp khói mù dày đặc ở Palangkaraya, Central Kalimantan, Indonesia. Ảnh: The Guardian

Chất lượng không khí ở mức nguy hiểm

Hình ảnh được ghi nhận tại thành phố cho thấy Palangka Raya gần như chìm trong màn khói màu cam nâu. Theo The Edge Malaysia, những video được người dân chia sẻ hôm 13/10 cho thấy nhiều tuyến đường và công trình tại thủ phủ Central Kalimantan bị bao phủ bởi khói, khiến tầm nhìn giảm mạnh.

Tình trạng này liên quan đến các vụ cháy rừng và cháy đất (karhutla) đang diễn ra tại Central Kalimantan. Theo Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Karhutla Kalteng, tính đến ngày 13/10, toàn tỉnh ghi nhận 6.255 vụ cháy, với tổng diện tích bị ảnh hưởng khoảng 18.050,68 ha.

Cháy rừng tại Central Kalimantan, Indonesia. Ảnh: Getty Images.

Riêng tại Palangka Raya, lực lượng chức năng ghi nhận 906 vụ cháy, với diện tích bị ảnh hưởng khoảng 1.185,42 ha.

Màn khói dày đặc không chỉ làm thay đổi màu sắc bầu trời mà còn khiến chất lượng không khí tại Palangka Raya xuống mức nguy hiểm.

Dữ liệu cập nhật trên trang chất lượng không khí của Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia (BMKG) sáng 15/10 cho thấy nồng độ PM2.5 tại Palangkaraya lên tới 1.243,9 µg/m³, thuộc nhóm “Berbahaya” (nguy hiểm).

Khói mù bao phủ đường phố Palangka Raya, Central Kalimantan, Indonesia. Ảnh: Didindan Bintang/iStock.

PM2.5 là những hạt bụi có đường kính không quá 2,5 micromet, có thể đi sâu vào hệ hô hấp. Khi cháy rừng và cháy đất tiếp tục diễn ra, lượng lớn khói và bụi mịn phát tán trong không khí làm gia tăng nguy cơ đối với sức khỏe người dân.

Màu vàng cam, thậm chí cam nâu của bầu trời là hệ quả của lượng lớn khói và các hạt bụi lơ lửng trong khí quyển. Những hạt này làm thay đổi cách ánh sáng truyền qua không khí, khiến bầu trời có màu khác thường.

Khói mù tiếp tục bao phủ Kalimantan

Central Kalimantan không phải khu vực duy nhất của Indonesia chịu ảnh hưởng từ mùa cháy rừng năm nay. Khói từ các đám cháy đang khiến nhiều khu vực trên đảo Kalimantan và Sumatra đối mặt với chất lượng không khí suy giảm, đồng thời ảnh hưởng tới một số quốc gia Đông Nam Á.

Tại Palangka Raya, tình hình nghiêm trọng đến mức ngành giáo dục thành phố quyết định kéo dài việc học từ xa đối với học sinh mầm non, tiểu học và THCS trong ngày 15-17/10, nhằm hạn chế việc trẻ em tiếp xúc với không khí ô nhiễm.

Bầu trời Palangka Raya chuyển màu cam do khói mù từ các vụ cháy rừng và cháy đất. Ảnh: Al Jazeera.

Chính quyền Central Kalimantan đang tăng cường lực lượng và phương tiện để dập lửa, đặc biệt tại những khu vực đất than bùn vốn có nguy cơ cháy âm ỉ và tái phát cao. Theo chính quyền tỉnh, khoảng 10.700 nhân sự phối hợp cùng các phương tiện trên không đang được huy động cho công tác ứng phó.

Khói mù cũng trở thành vấn đề xuyên biên giới khi chất lượng không khí tại một số quốc gia láng giềng xấu đi. Khi bầu trời Palangka Raya chuyển sang màu cam nâu, lớp khói dày đặc không chỉ che khuất đường phố mà còn trở thành dấu hiệu rõ ràng về mức độ nghiêm trọng của mùa cháy rừng đang diễn ra tại Indonesia.

Nguồn: The Edge Malaysia, Al Jazeera/BMKG, ANTARA, Katadata


Theo Minh Ngọc

Đời sống & Pháp luật

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