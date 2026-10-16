Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lốc xoáy khổng lồ bất ngờ xuất hiện ở Mỹ, người dân ghi lại cảnh tượng kinh hoàng

| | Tài chính quốc tế

Một trận lốc xoáy lớn quét qua khu vực phía tây bang Texas (Mỹ) ngày 14/10, trước khi một đợt không khí lạnh mạnh tràn về, kéo theo mưa dông, gió giật và khiến nhiệt độ giảm sâu trên diện rộng.

Ngày 14/10, một trận lốc xoáy lớn xuất hiện tại một số khu vực phía tây bang Texas, Mỹ. Hình ảnh được người dân ghi lại cho thấy cột lốc xoáy khổng lồ hình thành gần khu dân cư. Sau đó, nhiều cành cây gãy đổ và mảnh vỡ xuất hiện trên đường phố.

Chiều cùng ngày, bộ phận chuyên trách về lốc xoáy thuộc Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS) phát cảnh báo lốc xoáy tại khu vực Fort Stockton và vùng lân cận, thuộc hạt Pecos, phía tây Texas.

Ảnh: Getty

Cảnh báo có hiệu lực đến 15h15 ngày 14/10, giờ địa phương. Theo NWS, dữ liệu radar cho thấy lốc xoáy đã xuất hiện trong khu vực. Cơ quan này đồng thời cảnh báo khả năng xảy ra mưa đá có đường kính khoảng 2,4 cm.

Khu vực nằm trong phạm vi cảnh báo có khoảng 9.200 người sinh sống. Trên mạng xã hội, người dân địa phương chia sẻ nhiều đoạn video ghi lại hình ảnh phễu lốc xoáy, cùng thông tin về tình trạng cành cây gãy đổ và các mảnh vỡ bị cuốn văng.

Clip: CNN

Lốc xoáy xuất hiện trước khi một đợt không khí lạnh mạnh tràn qua Texas, mang theo mưa dông, gió giật mạnh và khiến nhiệt độ giảm đáng kể trên diện rộng.

Trong ngày 14/10, NWS cũng phát cảnh báo lốc xoáy tại nhiều khu vực khác của bang Texas, bao gồm Girard, Guthrie và các hạt Garza, Kent, King, Wichita, Wilbarger. Các cảnh báo tại những khu vực này kéo dài đến tối muộn cùng ngày.

Nguồn: MYSA

Khoảnh khắc lốc xoáy càn quét nước Mỹ khiến hàng chục người thiệt mạng

PV

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cổ phiếu bán dẫn bị bán tháo, có doanh nghiệp mất 26% vốn hoá chỉ sau 5 phiên

Cổ phiếu bán dẫn bị bán tháo, có doanh nghiệp mất 26% vốn hoá chỉ sau 5 phiên Nổi bật

Chưa từng có trên thế giới: Nga dùng sà lan dài 144 m, rộng 33 m, không động cơ, kéo nhà máy điện hạt nhân nặng 21.000 tấn tới một nơi cách hàng nghìn km, chuẩn bị làm nên kỳ tích lần nữa

Chưa từng có trên thế giới: Nga dùng sà lan dài 144 m, rộng 33 m, không động cơ, kéo nhà máy điện hạt nhân nặng 21.000 tấn tới một nơi cách hàng nghìn km, chuẩn bị làm nên kỳ tích lần nữa Nổi bật

Chỉ được phát biểu 5 phút, Thị trưởng Kiev công khai đối đầu TT Zelensky: Hỏi xoáy 1 câu chí mạng

Chỉ được phát biểu 5 phút, Thị trưởng Kiev công khai đối đầu TT Zelensky: Hỏi xoáy 1 câu chí mạng

09:24 , 16/10/2026
Trung Quốc sắp đuổi kịp kỳ tích công nghệ của Elon Musk?: Tái hiện "đũa gắp tên lửa", tái sử dụng 20 lần, chở 25 tấn hàng hoá lên không trung

Trung Quốc sắp đuổi kịp kỳ tích công nghệ của Elon Musk?: Tái hiện "đũa gắp tên lửa", tái sử dụng 20 lần, chở 25 tấn hàng hoá lên không trung

09:00 , 16/10/2026
Ảnh vệ tinh tiết lộ Nga xây căn cứ UAV mới chỉ trong 6 tuần

Ảnh vệ tinh tiết lộ Nga xây căn cứ UAV mới chỉ trong 6 tuần

08:20 , 16/10/2026
Trung Quốc âm thầm mua 600 tỷ USD trái phiếu Mỹ?

Trung Quốc âm thầm mua 600 tỷ USD trái phiếu Mỹ?

08:04 , 16/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên