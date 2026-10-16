Lốc xoáy khổng lồ bất ngờ xuất hiện ở Mỹ, người dân ghi lại cảnh tượng kinh hoàng

Ngày 14/10, một trận lốc xoáy lớn xuất hiện tại một số khu vực phía tây bang Texas, Mỹ. Hình ảnh được người dân ghi lại cho thấy cột lốc xoáy khổng lồ hình thành gần khu dân cư. Sau đó, nhiều cành cây gãy đổ và mảnh vỡ xuất hiện trên đường phố.

Chiều cùng ngày, bộ phận chuyên trách về lốc xoáy thuộc Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS) phát cảnh báo lốc xoáy tại khu vực Fort Stockton và vùng lân cận, thuộc hạt Pecos, phía tây Texas.

Ảnh: Getty

Cảnh báo có hiệu lực đến 15h15 ngày 14/10, giờ địa phương. Theo NWS, dữ liệu radar cho thấy lốc xoáy đã xuất hiện trong khu vực. Cơ quan này đồng thời cảnh báo khả năng xảy ra mưa đá có đường kính khoảng 2,4 cm.

Khu vực nằm trong phạm vi cảnh báo có khoảng 9.200 người sinh sống. Trên mạng xã hội, người dân địa phương chia sẻ nhiều đoạn video ghi lại hình ảnh phễu lốc xoáy, cùng thông tin về tình trạng cành cây gãy đổ và các mảnh vỡ bị cuốn văng.

Clip: CNN

Lốc xoáy xuất hiện trước khi một đợt không khí lạnh mạnh tràn qua Texas, mang theo mưa dông, gió giật mạnh và khiến nhiệt độ giảm đáng kể trên diện rộng.

Trong ngày 14/10, NWS cũng phát cảnh báo lốc xoáy tại nhiều khu vực khác của bang Texas, bao gồm Girard, Guthrie và các hạt Garza, Kent, King, Wichita, Wilbarger. Các cảnh báo tại những khu vực này kéo dài đến tối muộn cùng ngày.

Nguồn: MYSA