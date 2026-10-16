Chỉ được phát biểu 5 phút, Thị trưởng Kiev công khai đối đầu TT Zelensky: Hỏi xoáy 1 câu chí mạng

TT Zelensky công khai chỉ trích, Kiev bị đặt vào thế bị động

Cuộc đối đầu giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko bùng lên ngay trước mùa đông, thời điểm các cuộc tập kích của Nga nhằm vào hạ tầng năng lượng đang đặt thủ đô Ukraine trước nguy cơ mất điện, nước và sưởi ấm.

Ngày 13/10, ông Zelensky tuyên bố Kiev là địa phương có tiến độ triển khai kế hoạch chống chịu mùa đông chậm nhất cả nước.

“Tính đến giữa tháng 10, gần như trên toàn quốc – kể cả các khu vực biên giới và tiền tuyến – việc triển khai các kế hoạch chống chịu đều tiến triển tốt hơn Kiev”, tờ Pravda dẫn lời Tổng thống Ukraine cho biết.

Ông cũng tiếp tục nhấn mạnh hậu quả mà người dân thủ đô đang phải đối mặt: “Và người dân Kiev chắc chắn cảm nhận được điều đó – khi chỉ những đợt tập kích riêng lẻ bằng Shahed cũng gây mất điện và nước trên diện rộng ở thủ đô”.

Lời chỉ trích không dừng ở vấn đề tiến độ. Tổng thống Zelensky cho biết ông đang chuẩn bị đưa ra các quyết định liên quan đến tình hình Kiev sau khi tham vấn với nhiều nhân vật, trong đó có những người phụ trách các vấn đề an ninh và tái thiết.

Động thái này khiến tranh cãi về kế hoạch mùa đông chuyển thành vấn đề trách nhiệm quản lý thủ đô. Nếu Kiev không chuẩn bị đủ năng lực ứng phó, hàng triệu người dân có thể phải đối mặt với những gián đoạn nghiêm trọng khi thời tiết lạnh hơn và các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng tiếp diễn.

Tuy nhiên, ông Klitschko không chấp nhận cách đánh giá của tổng thống. Trước đó, ông đã khẳng định thành phố đang làm mọi thứ có thể trong điều kiện vô cùng khó khăn, đồng thời cho rằng những cáo buộc nhằm vào chính quyền địa phương là không có cơ sở.

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko. Ảnh: Reuters

Chỉ có 5 phút tại Quốc hội, ông Klitschko chất vấn ngược TT Zelensky

Ngày 14/10, Thị trưởng Kiev Klitschko xuất hiện tại Quốc hội Ukraine để báo cáo về công tác chuẩn bị mùa đông của Kiev. Theo Hromadske Radio, ông chỉ có 5 phút phát biểu và các nghị sĩ không đồng ý dành thêm thời gian để ông tiếp tục trình bày.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, thị trưởng Kiev không chỉ bảo vệ những gì thành phố đã làm mà còn chuyển câu hỏi trách nhiệm sang chính quyền trung ương.

“Các ông có thể nói bất cứ điều gì, thậm chí đổ lỗi cho Klitschko về Chiến tranh thế giới thứ ba… Nhưng không chỉ mình tôi đang đặt câu hỏi: Hệ thống phòng không bảo vệ thủ đô đâu?”, ông Klitschko nói.

Ông tiếp tục chất vấn: “Các cơ sở của Ukrenergo được bảo vệ ở đâu, hàng tỷ khoản tiền đã được phân bổ cho việc này đâu?”.

Đây là màn phản công trực diện nhằm vào vấn đề mà Tổng thống Ukraine chưa giải quyết trong những lời chỉ trích trước đó: năng lực bảo vệ thủ đô trước các đợt tập kích của Nga.

Ông Klitschko cho biết các cơ sở sản xuất nhiệt và điện của Kiev đã hứng chịu gần 50 đợt tấn công trong năm 2026. Để so sánh, theo số liệu ông đưa ra trước Quốc hội, các cơ sở nhiệt điện số 5 và số 6 của thành phố hứng chịu 12 tên lửa và UAV trong năm 2022, 7 đợt tấn công trong năm 2023, không có đợt nào trong năm 2024 và 19 đợt trong năm 2025.

Ông nói các chuyên gia vẫn liên tục sửa chữa thiết bị, khôi phục hoạt động và chuẩn bị cho mùa đông, bất chấp tình trạng thiếu nhân lực tại các đơn vị dịch vụ công ích, các khoản thanh toán bị đình trệ và những đợt tập kích liên tiếp.

“Chính quyền thành phố đang làm mọi thứ có thể để giữ cho thủ đô hoạt động giữa những cuộc tấn công quy mô lớn”, Klitschko nhấn mạnh.

Theo thị trưởng này, Kiev đã chuẩn bị gần 700 máy phát điện công suất lớn cho các cơ sở cấp nhiệt và 70 lò hơi di động. Thành phố cũng có nguồn cấp nước dự phòng; doanh nghiệp cấp nước Kievvodokanal được trang bị 103 máy phát điện. Các bệnh viện và trường học cũng có thiết bị phát điện dự phòng.

Ông Klitschko cho biết những biện pháp này nhằm duy trì hoạt động của các dịch vụ thiết yếu trong điều kiện hệ thống năng lượng bị tấn công. Tuy nhiên, ông thừa nhận Kiev đã mất toàn bộ năng lực phát điện riêng và hiện phụ thuộc hoàn toàn vào hệ thống năng lượng thống nhất của Ukraine.

Kết thúc phần trình bày, thị trưởng khẳng định: “Kiev sẽ đứng vững”.

Thủ đô Kiev bị ua Nga tấn công. Ảnh: aljazeera

“Tìm người đổ lỗi cũng chẳng khiến người dân ấm hơn”

Trước khi đối đầu công khai với Tổng thống Zelensky, ông Klitschko đã cảnh báo thủ đô Ukraine đang ở trong tình trạng “đấu tranh để sinh tồn” trước các đợt tập kích liên tục. Thành phố phải xây dựng các hệ thống sưởi dự phòng, dự trữ nhiên liệu, thực phẩm và nước uống trong khi thời gian, kinh phí và nhân lực đều hạn chế.

Trong cuộc phỏng vấn với AFP được The Straits Times dẫn lại, ông Klitschko cảnh báo: “Dù chúng tôi chuẩn bị tốt đến đâu, nếu hệ thống phòng không không hoạt động, chúng tôi vẫn có thể rơi vào một kịch bản tồi tệ”.

Ông cũng đưa ra một câu nói nhắm trực tiếp vào cuộc tranh cãi với chính quyền trung ương: “Tìm người để đổ lỗi cũng chẳng khiến người dân ấm hơn”.

Mâu thuẫn giữa giữa hai ông Zelensky và Klitschko cũng không xuất hiện lần đầu. Báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu phương Đông (OSW) công bố tháng 7/2026 cho rằng quan hệ giữa chính quyền trung ương Ukraine và chính quyền địa phương đã căng thẳng từ trước chiến sự toàn diện. Việc Kiev tồn tại song song chính quyền thành phố và chính quyền quân sự cũng khiến ranh giới trách nhiệm trở nên phức tạp.

Vì thế, tranh cãi mùa đông lần này không chỉ là màn đáp trả giữa tổng thống và thị trưởng. Nó còn phơi bày bất đồng về trách nhiệm, nguồn lực và cách điều hành thủ đô trong thời chiến, ngay trước thời điểm người dân Kiev phải đối mặt với nhu cầu sưởi ấm tăng cao.