Đời cầu thủ, đến cuối cùng cũng chỉ mong cuộc sống bình yên như Thành Chung thế này!

Ở tuổi 30, trung vệ Nguyễn Thành Chung dường như đã tròn đầy mọi mảnh ghép hạnh phúc: sự nghiệp thi đấu đỉnh cao trong màu áo Hà Nội FC lẫn Đội tuyển Quốc gia, một căn biệt thự khang trang và hơn hết là một mái ấm tràn ngập tiếng cười bên người vợ xinh đẹp cùng hai cậu con trai kháu khỉnh. Suy cho cùng, đi qua những bão giông hay hào quang sân cỏ, ước nguyện lớn nhất của một đời người cũng chỉ cần trọn vẹn đến thế.

Thế nhưng, ít ai biết rằng để chạm tay vào hai chữ "trọn vẹn" ấy, nam trung vệ sinh năm 1997 đã phải đi qua một tuổi thơ đầy nhọc nhằn. Thành Chung trải qua những năm tháng thơ ấu trong một gia đình không trọn vẹn. Năm 10 tuổi, cậu bé Thành Chung ngày ấy rời quê nhà theo đuổi giấc mơ bóng đá, cùng mẹ khăn gói xuống Hà Nội. Để nuôi con ăn học và theo đuổi đam mê, mẹ anh đã trải qua không ít vất vả, thuê một góc nhỏ vừa bán hoa vừa bán nước trang trải qua ngày.

Chính hoàn cảnh đặc biệt và tình thương của mẹ đã rèn giũa nên một Thành Chung kiên cường, bản lĩnh trên sân cỏ nhưng lại vô cùng ấm áp, khát khao tình cảm gia đình trong cuộc sống đời thường.

Thành Chung tuổi 30 có đủ nhà lầu, xe sang và tổ ấm hạnh phúc

Mảnh ghép của Thành Chung

Mảnh ghép giúp Thành Chung hoàn thiện giấc mơ về một gia đình hạnh phúc chính là Ngô Tố Uyên - cô gái cùng quê Tuyên Quang mà anh bén duyên từ năm 2017. Đến năm 2022, cặp đôi chính thức về chung một nhà.

Thành Chung dành toàn bộ sự trân trọng và yêu thương để bù đắp cho tổ ấm nhỏ của mình. Dù là một trung vệ thép thi đấu quyết liệt trên sân cỏ, khi trở về nhà, anh lại là người chồng hết mực cưng chiều vợ. Anh luôn gọi Tố Uyên bằng cái tên ngọt ngào "em bé", tỉ mỉ tập làm "đạo diễn hình ảnh" để chụp cho cô những bức hình đẹp nhất mỗi chuyến đi xa.

Thành Chung nổi tiếng yêu chiều vợ

Một câu chuyện khiến nhiều người xúc động và ngưỡng mộ là khi biết bà xã thích ngắm hoa hồng, Thành Chung đã kiên nhẫn tự tay trồng, tưới tắm và chăm sóc cả một sân hoa rực rỡ trước căn biệt thự trắng trị giá hàng chục tỷ đồng của hai vợ chồng. Dù lịch thi đấu dày đặc, anh vẫn tranh thủ tự tay làm những món quà handmade gửi tặng vợ nhân các dịp lễ.

Không dừng lại ở đó, Thành Chung còn rất chủ động san sẻ gánh nặng gia đình. Anh không ngần ngại biến thành "ông bố bỉm sữa", phụ giúp vợ chăm sóc hai con trai nhỏ - bé Leo (sinh năm 2022) và em bé thứ hai Rion (sinh đầu năm 2026) để Tố Uyên có thêm thời gian nghỉ ngơi cũng như phát triển công việc kinh doanh cá nhân.

Tố Uyên tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc hạnh phúc trong căn biệt thự của hai vợ chồng

Bình yên sau ánh đèn sân cỏ

Để giữ lửa cho tình yêu, mỗi khi V.League tạm nghỉ hay có khoảng thời gian trống sau các giải đấu lớn, Thành Chung đều đưa vợ con đi nghỉ dưỡng. Từ những chuyến đi hâm nóng tình cảm tại Nha Trang - nơi ghi dấu kỷ niệm anh cầu hôn Tố Uyên tại vịnh Ninh Vân năm 2021 cho đến những hành trình khám phá châu Âu lãng mạn, cả hai luôn sánh bước bên nhau. Nhìn Tố Uyên giữ trọn nhan sắc rạng rỡ, ngọt ngào dù đã là mẹ hai con, ai nấy đều cảm nhận được niềm hạnh phúc đong đầy từ sự chăm sóc, yêu thương của người chồng.

Thành Chung đưa vợ đi du lịch

Tổ ấm nhỏ của Thành Chung - Tố Uyên

Nguyễn Thành Chung ở tuổi 30 đã tự tay viết nên một cái kết tròn đầy cho câu chuyện cuộc đời mình. Căn nhà ngập tràn sắc hoa hồng, tiếng cười trẻ thơ và sự đồng hành của người bạn đời chính là phần thưởng vô giá nhất đối với nam trung vệ sau những giọt mồ hôi trên sân cỏ.

Ảnh: FBNV