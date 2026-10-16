Không nhận ra Cường Đô La sau khi nói lời chia tay

Tối 14/10, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường (Cường Đô La) chia sẻ loạt ảnh trong buổi ăn tối cùng các con trên trang cá nhân. Không còn hình ảnh một người đứng đầu doanh nghiệp với những phát biểu về trách nhiệm, kết quả kinh doanh hay kỳ vọng của cổ đông, Cường Đô La xuất hiện với phong cách gần gũi, nhí nhảnh bên con trai Subeo. Đáng chú ý, trong những hình ảnh được đăng tải còn có sự xuất hiện của bạn gái Subeo.

Trên trang cá nhân, Cường Đô La đăng tải bức ảnh này ghi lại khoảnh khắc cả gia đình quây quần bên bàn ăn tại một nhà hàng, kèm dòng trạng thái ngắn gọn: "Bữa tối với các con của tôi".

Trong ảnh, nam doanh nhân ngồi gần ống kính, chống tay lên má và tạo dáng đầy hài hước. Phía sau, Subeo và bạn gái cũng hào hứng hưởng ứng bằng những động tác nhí nhảnh. Cậu cả nhà Cường Đô La ngồi cạnh bạn gái, cả hai cùng giơ tay tạo dáng trước ống kính. Không khí bữa ăn vì thế mang đến cảm giác thoải mái, gần gũi, khác với hình ảnh thường thấy của nam doanh nhân trong những sự kiện liên quan đến công việc.

Không chỉ chia sẻ khoảnh khắc tại bàn ăn, Cường Đô La còn đăng thêm bức ảnh chụp cùng hai con trước một mô hình trang trí lớn. Trong trang phục giản dị, năng động, anh đứng giữa, nở nụ cười rạng rỡ và đưa tay đỡ má Subeo. Những cử chỉ tự nhiên cho thấy sự gần gũi giữa hai cha con trong một buổi đi chơi đời thường.

Loạt ảnh thu hút sự chú ý không chỉ bởi sự xuất hiện của bạn gái Subeo mà còn vì hình ảnh trẻ trung, vui vẻ của Cường Đô La. Ở bên các con, doanh nhân sinh năm 1982 thoải mái tạo dáng, thể hiện một khía cạnh khác so với phong thái nghiêm túc khi đảm nhiệm vai trò lãnh đạo doanh nghiệp.

Đặc biệt, những khoảnh khắc này được chia sẻ chỉ ít ngày sau khi Cường Đô La chính thức khép lại hành trình hai năm điều hành Quốc Cường Gia Lai. Trong tâm thư mang tiêu đề "Lời tri ân và tạm biệt Quý cổ đông Quốc Cường Gia Lai", ông Cường thể hiện sự nghiêm túc và nhiều suy tư khi nhìn lại hai năm trực tiếp điều hành doanh nghiệp thay mẹ.

Trong tâm thư, ông gửi lời cảm ơn đến các cổ đông đã đồng hành cùng Quốc Cường Gia Lai trong giai đoạn nhiều biến động. Nam doanh nhân thừa nhận quãng thời gian vừa qua có không ít thử thách, đồng thời giúp bản thân trưởng thành hơn trong vai trò quản lý.

Đáng chú ý, ông Cường thẳng thắn nhìn nhận những kết quả đạt được chưa đáp ứng đầy đủ kỳ vọng của nhà đầu tư. "Tôi hiểu rằng niềm tin phải được chứng minh bằng kết quả thực tế, sự minh bạch và những giá trị bền vững. Những kết quả đạt được vẫn chưa đáp ứng đầy đủ kỳ vọng của Quý cổ đông. Với trách nhiệm của người đứng đầu Ban điều hành, tôi nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế và xem đó là những bài học quý giá", ông viết.

Bên cạnh cổ đông, Cường Đô La cũng dành nhiều lời tri ân cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên và người lao động của Quốc Cường Gia Lai. Ông ghi nhận những nỗ lực duy trì hoạt động doanh nghiệp trong thời điểm khó khăn, đồng thời gửi lời cảm ơn đến những người đã đồng hành và chia sẻ áp lực trong quá trình điều hành. "Nếu quá trình điều hành có những quyết định hoặc thời điểm khiến anh chị em chịu thêm áp lực, tôi mong mọi người thấu hiểu và nhận lời cảm ơn chân thành của tôi vì sự đồng hành, chia sẻ và cống hiến", ông Cường bày tỏ.

Đặc biệt, khi nhắc đến Quốc Cường Gia Lai, nam doanh nhân cho biết đây không chỉ là nơi ông từng đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc mà còn là doanh nghiệp gắn liền với tâm huyết và sự nghiệp của mẹ mình.

"Đối với tôi, Quốc Cường Gia Lai không chỉ là một doanh nghiệp, mà còn là tâm huyết mẹ tôi đã nhiều năm xây dựng và vun đắp", ông chia sẻ.

Dù không còn giữ vị trí điều hành, ông Cường khẳng định vẫn trân trọng doanh nghiệp và mong Quốc Cường Gia Lai tiếp tục phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Quốc Cường đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc từ tháng 7/2024. Ngày 12/10/2026, Hội đồng quản trị Quốc Cường Gia Lai đã thông qua nghị quyết thay đổi người đại diện theo pháp luật từ ông Nguyễn Quốc Cường sang bà Nguyễn Thị Như Loan, cùng chức danh Tổng Giám đốc. Chủ tịch HĐQT Lại Thế Hà được giao thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi theo quy định.

Giữa những thông tin về sự thay đổi nhân sự cấp cao tại Quốc Cường Gia Lai, loạt ảnh ăn tối cùng các con mang đến một hình ảnh khác của Cường Đô La. Nếu trong tâm thư gửi cổ đông, ông xuất hiện với tư cách một người điều hành nhìn lại trách nhiệm và những bài học sau hai năm nhiều thử thách, thì trong khoảnh khắc bên Subeo và gia đình, nam doanh nhân lại là một người cha vui vẻ, trẻ trung và gần gũi.