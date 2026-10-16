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Cảnh tượng lúc 5:00 sáng tại Lotte Liễu Giai

| | Sống

Ngay từ khi trời còn tối, nhiều người đã có mặt tại khu vực Lotte Liễu Giai (Hà Nội) và ngồi chờ dọc vỉa hè.

Sáng 16/10, khu vực phía trước Lotte Liễu Giai (Hà Nội) ghi nhận cảnh tượng đông đúc khi nhiều người tập trung chờ đợi trong ngày pop-up store của nhóm nhạc Hàn Quốc BIGBANG mở bán các sản phẩm lưu niệm.

Đáng chú ý, dòng người đã xuất hiện từ rạng sáng, khi trời còn chưa sáng rõ. Những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy nhiều người ngồi thành hàng dọc khu vực vỉa hè, mang theo điện thoại, túi xách và đồ dùng cá nhân trong lúc chờ đợi.

Trong một số hình ảnh ghi nhận vào sáng sớm lúc gần 5 giờ sáng, người chờ đã tập trung thành từng nhóm ở khu vực phía trước tòa nhà. Một số người ngồi trên ghế xếp, trong khi nhiều người khác lựa chọn ngồi trực tiếp tại các bậc và mép vỉa hè.

Đến khoảng 8 giờ sáng, lượng người có mặt tiếp tục tạo nên khung cảnh nhộn nhịp tại khu vực này.

Cảnh tượng lúc 5:00 sáng tại Lotte Liễu Giai - Ảnh 4.

Trên mạng xã hội Threads, các bài đăng cập nhật tình hình tại Lotte Liễu Giai nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng người hâm mộ BIGBANG, trở thành nội dung thịnh hành hàng đầu.

Đáng chú ý, bên cạnh những người hâm mộ muốn trực tiếp mua sản phẩm, hoạt động nhận mua hộ cũng xuất hiện. Điều này cho thấy nhu cầu mua sắm không chỉ đến từ những người trực tiếp có mặt tại cửa hàng mà còn có cả những người muốn sở hữu sản phẩm thông qua dịch vụ mua hộ.

BIGBANG là một trong những nhóm nhạc Hàn Quốc sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo tại Việt Nam. Vì vậy, các hoạt động liên quan đến nhóm, đặc biệt là những sự kiện mở bán sản phẩm lưu niệm, luôn nhận được sự quan tâm của cộng đồng fan.

Cảnh tượng lúc 5:00 sáng tại Lotte Liễu Giai - Ảnh 5.

Việc triển khai chuỗi cửa hàng Official Pop-up mang đến cho người hâm mộ Kpop tại Việt Nam cơ hội tiếp cận merchandise chính hãng ngay trong nước, với trải nghiệm mua sắm thuận tiện hơn. Thay vì phải tìm mua qua các kênh quốc tế, V.I.P có thể trực tiếp lựa chọn những sản phẩm của tour diễn ngay tại Hà Nội. Với việc đưa Official Pop-up đến Hà Nội, VPBank góp phần mở rộng trải nghiệm dành cho người hâm mộ bên cạnh hai đêm concert. Hành trình đón BIGBANG vì thế không chỉ gói gọn trong thời gian nhóm biểu diễn trên sân khấu, mà còn bắt đầu từ những ngày trước đó, khi các vật phẩm chính thức của World Tour xuất hiện tại Việt Nam. 

Theo Thủy Linh

Việt Nam hàng ngày

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